Meteksan IDEF’23’te yeni ürünlerini tanıttı: ULAQ KAMA, Retinar AESA ve FELIX

Meteksan Savunma, İstanbul'da düzenlenen IDEF'23 fuarında yeni ürünlerinin lansmanını yaptı. Yeni tanıtılan ULAQ KAMA, Retinar AESA Radar Sistemi ve FELIX İHA Savunma Sistemi neler sunuyor?

Dünyanın en büyük dördüncü savunma sanayi fuarı IDEF'23’te Meteksan Savunma standını ziyaret ettik. Meteksan Satış ve Pazarlama Direktörü Burak Akbaş, Türkiye’nin ilk silahlı insansız deniz aracı ULAQ SİDA’yı Cem Sünbül'e anlattı.

Meteksan Savunma standında ULAQ SİDA’nın ULAQ KAMA Sarf Edilebilir İnsansız Deniz Aracı konfigürasyonunun lansmanı yapıldı. Ayrıca Retinar AESA Radar Sistemi ve FELIX İHA Savunma Sistemi tanıtıldı.

ULAQ SİDA Özellikleri

Meteksan Savunma ve Ares Tersanesi iş birliğiyle geliştirilen ULAQ SİDA (Silahlı İnsansız Deniz Aracı), Türkiye'nin ilk insansız deniz aracı olma özelliği taşıyor. ULAQ SİDA; keşif, gözetleme ve istihbarat, su üstü harbi (SUH), asimetrik harp, silahlı eskort ve kuvvet koruma, stratejik tesis güvenliği gibi görevler için kullanılabilecek.

ULAQ SİDA, Roketsan tarafından üretilen 4 adet CİRİT Lazer Güdümlü Füze ve 2 adet Lazer Güdümlü Uzun Menzilli Tanksavar Füze Sistem L-UMTAS ile donatıldı. CİRİT ve L-UMTAS, 8 kilometre menzile sahip. ULAQ SİDA, farklı operasyonel harekat ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde füze sistemlerinin yanı sıra; elektronik harp, jamming yani karıştırma gibi farklı tiplerde faydalı yükler ve farklı haberleşme ve istihbarat sistemleri ile donatılabiliyor.

ULAQ SİDA, 400 kilometre seyir menziline, saatte 65 kilometre sürate, gündüz/gece görüş kabiliyetine, milli kriptolu haberleşme altyapısına sahip. ULAQ SİDA’ya otonom seyir özelliği eklenecek. ULAQ SİDA, bu sene sonunda Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilecek.

Meteksan FELIX İHA Savunma Sistemi tanıtıldı 1 ay önce eklendi

FELIX İHA Savunma Sistemi Özellikleri

FELIX İHA Savunma Sistemi, 4x4 kara araçlarına entegre edilecek ve İHA tehditlerine karşı mobil radar sistemi olarak görev yapacak. 24 kilometre menzile sahip FELIX sayesinde mini, mikro, takik ve kamikaze İHA’lar önceden tespit edilecek.