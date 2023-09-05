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    Türkiye’nin ilk ağır sınıf insansız zırhlı kara aracı: Otokar ALPAR

    Otokar'ın doğuştan insansız olarak geliştirdiği ve Türkiye’nin ilk ağır sınıf paletli insansız zırhlı kara aracı Otokar ALPAR'a yakından bakıyoruz. Otokar ALPAR'ın özellikleri neler?

    Türkiye'nin ilk ağır sınıf insansız zırhlı kara aracı olma özelliği taşıyan Otokar ALPAR, dünyanın en büyük dördüncü savunma sanayi fuarı IDEF'23’te tanıtıldı. Otokar Paletli Askeri Araçlar Sistem Yöneticisi Barışhan Demir, yeni aracı Cem Sünbül'e anlattı.

    Otokar ALPAR doğuştan insansız şekilde tasarlandı. İnsansız bir konsept olarak sıfırdan tasarlanan araç düşük profile sahip olmasın ve böylece radarda düşük görünürlüğe sahip olmasıyla dikkat çekiyor.

    Otokar ALPAR Özellikleri

    Silahlı Kuvvetlerin robotik ve insansız kara aracı ihtiyacını karşılamak üzere, muharebe sahasında insanlı ve insansız unsurlarla beraber görev icra edebilecek şekilde insansız bir platform olarak geliştirilen ALPAR’ın, 15 ton azami yüklü ağırlığı bulunuyor. Otonom ve yapay zeka sistemlerle muharebe sahasında personel riskini azaltmak, sahadaki personel sayısını düşürmek, görev başarısını artırmak, insansız hava araçları ve muharebe sahasındaki diğer unsurlar ile haberleşerek etkinliği artırmak için çözüm olarak geliştirilen ALPAR, otonom ve uzaktan komuta ile görev yapabiliyor.

    Düşük termal izi, uçakta taşınabilme özelliği ve hızlı değiştirilebilen batarya altyapısı ile dikkat çeken ALPAR, bünyesinde taşıyabildiği bir mini insansız kara aracı sayesinde görev kabiliyetini de arttırıyor. İleri keşif, gözetleme gibi görevler ile ateş destek aracı, lojistik destek aracı, hava savunma aracı, tanksavar aracı gibi farklı görevlere uygun modüler bir tasarıma sahip olan ALPAR’ın çevre algılama ve karar verme algoritmaları yerli imkanlarla geliştirildi.

    Seri hibrit elektrikli tahrik yapısıyla tamamen sessiz görev yapabilen ALPAR, Otokar tarafından geliştirilen Adaptif Sürüş Destek Sistemleri’ni üzerinde barındırıyor. Elektrikli motor ile 50 kilometre menzil, hibrit sürüşte ise 500 kilometreye kadar menzil sunuyor.

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