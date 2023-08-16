MKE A.Ş.'nin geliştirdiği Yakın Hava Savunma Sistemi için son adımlar atılıyor

MKE A.Ş. tarafından milli imkanlarla geliştirilen, geçtiğimiz yıl atış testleri başarılı bir şekilde tamamlanarak kalifikasyon testleri süren Yakın Hava Savunma Sistemi (YHSS) IDEF 2023'te sergilendi.

MKE A.Ş. tarafından milli imkanlarla geliştirilen Yakın Hava Savunma Sistemi (YHSS) geçtiğimiz haftalarda düzenlenen IDEF 2023 16. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda sergilendi. Ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiği stantlar arasında yer alan ve beklenen bazı yenilikleri de bu fuarda sergileyen MKE A.Ş.'nin şüphesiz en çok dikkat çeken sistemlerinden birisi de geçtiğimiz aylarda atış testleri başarıyla tamamlanan 20 mm Yakın Hava Savunma Sistemi oldu.

MKE A.Ş.'nin geliştirdiği YHSS, kara ve deniz kuvvetlerini; çeşitli füze, mermi, uçak ve helikopter saldırılarına karşı savunabiliyor. Sistemdeki elektro-optik cihazda; ısıya duyarlı kamera ve lazer mesafe ölçerin yanı sıra gündüz görüşü sağlayan kamera da bulunuyor.

Yerli ve milli kaynaklarla üretilen sistem, dakikada 4.000 mermi atabilen ve 2.000 metre menzili olan 20 mm’lik Döner Namlulu Silah Sistemi kullanıyor. Sistem 3.500 kilogram ağırlığında ve 1.500 adet mühimmat taşıyabiliyor. Cem Sünbül, YHSS ile ilgili son bilgileri IDEF 2023'te MKE A.Ş. ArGe Direktörü Dr. Selim Gemici'den Donanım Haber izleyicileri için aldı.