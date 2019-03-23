Selüloz kullanılarak roket yakıtı geliştirildi

Joule dergisinde yayınlanan bir makaleye göre Çin Bilimler Akademisinde görevli bilim insanı Yanting Liu ve ekibi selülozu roket yakıtına çevirmeyi başardı. Bitkilerin hücre duvarını oluşturan selülozun muhtemelen Dünya’da en çok bulunan madde olduğu düşünüldüğünde, söz konusu gelişmenin son derece heyecan verici olduğu rahatlıkla söylenebilir.

Tekstil ürünleri, ahşap ve kâğıt üretiminde kullanılan selülozun yüksek yoğunluklu uçak yakıtına dönüştürülmesi ise birçok konuda fayda sağlayabilecekmiş gibi görünüyor.

Ekip yaptığı paylaşımda, “Yenilenebilir lignoselülozun (bitki hücrelerini kuvvetlendiren lignin ve selülozun birleşmesi) katalitik dönüşüm sayesinde taşıt yakıtlarına dönüştürülmesi, enerji güvenliğinin sağlaması ve CO2 salınımının azaltılması kapsamında kilit rol oynuyor.” ifadelerini kullanmış.

Bilim ekibi keşiflerini kanıtlarken sundukları yöntemde, selülozu öncelikle toksik bir ara ürün olan 2,5-hexanedion’e çevirmişler. Daha da işlenen ara üründen, adına polisikloalkan (polycycloalkane) denen karbon molekülleri karışımı elde edilmiş. Söz konusu karışımın ise yüksek kaliteli uçak yakıtının ana bileşenlerinden olduğu belirtiliyor. Ekibe göre dönüşüm işlemi çok yüksek sıcaklık veya basıncın aksine “makul şartlarda” gerçekleştirilmiş.

Yapılan küçük müdahaleler sonunda ise yüksek oktanlı petrol için katkı maddesi olarak kullanılabilecek metil siklopentan (yüksek yanıcılığa sahip olan bir sikloalkan) üretilmiş.

Daha hızlı bir yöntem

Bilim insanları kaleme aldıkları makalede, “Bulunan bu yeni yöntem sayesinde; daha az hammadde, daha düşük tepkime koşulları ve çok daha az aşamadan geçilmesi ihtiyacı bulunuyor. Ayrıca nihai ürünün yüksek yoğunluklu ve düşük donma derecesine sahip olduğunu söyleyebiliriz.” ifadelerini kullanmışlar.

https://cosmosmagazine.com/space/plants-set-to-power-space-travel