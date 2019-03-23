Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Alternatif Enerji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Selüloz kullanılarak roket yakıtı geliştirildi

Çinli bilim insanları selüloz kullanarak roket yakıtı geliştirdi. Uzay uçuşları için de kullanılabilecek yakıt, karbon salınımı ve çevreye verilen zararı azaltmak yönünde umut vadediyor.
1 ay
3,9b
1
7
Alternatif Enerji
Gökhan G.
Editör
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Joule dergisinde yayınlanan bir makaleye göre Çin Bilimler Akademisinde görevli bilim insanı Yanting Liu ve ekibi selülozu roket yakıtına çevirmeyi başardı. Bitkilerin hücre duvarını oluşturan selülozun muhtemelen Dünya’da en çok bulunan madde olduğu düşünüldüğünde, söz konusu gelişmenin son derece heyecan verici olduğu rahatlıkla söylenebilir.

Tekstil ürünleri, ahşap ve kâğıt üretiminde kullanılan selülozun yüksek yoğunluklu uçak yakıtına dönüştürülmesi ise birçok konuda fayda sağlayabilecekmiş gibi görünüyor.

Ekip yaptığı paylaşımda, “Yenilenebilir lignoselülozun (bitki hücrelerini kuvvetlendiren lignin ve selülozun birleşmesi) katalitik dönüşüm sayesinde taşıt yakıtlarına dönüştürülmesi, enerji güvenliğinin sağlaması ve CO2 salınımının azaltılması kapsamında kilit rol oynuyor.” ifadelerini kullanmış.

Bilim ekibi keşiflerini kanıtlarken sundukları yöntemde, selülozu öncelikle toksik bir ara ürün olan 2,5-hexanedion’e çevirmişler. Daha da işlenen ara üründen, adına polisikloalkan (polycycloalkane) denen karbon molekülleri karışımı elde edilmiş. Söz konusu karışımın ise yüksek kaliteli uçak yakıtının ana bileşenlerinden olduğu belirtiliyor. Ekibe göre dönüşüm işlemi çok yüksek sıcaklık veya basıncın aksine “makul şartlarda” gerçekleştirilmiş.

Yapılan küçük müdahaleler sonunda ise yüksek oktanlı petrol için katkı maddesi olarak kullanılabilecek metil siklopentan (yüksek yanıcılığa sahip olan bir sikloalkan) üretilmiş.

Daha hızlı bir yöntem

Bilim insanları kaleme aldıkları makalede, “Bulunan bu yeni yöntem sayesinde; daha az hammadde, daha düşük tepkime koşulları ve çok daha az aşamadan geçilmesi ihtiyacı bulunuyor. Ayrıca nihai ürünün yüksek yoğunluklu ve düşük donma derecesine sahip olduğunu söyleyebiliriz.” ifadelerini kullanmışlar.


https://cosmosmagazine.com/space/plants-set-to-power-space-travel Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
darkaura 1 ay
birincisi yeni bir fikir degil. selulozun nitrik asitle reaksiyonundan uretilen nitroseluloz 20. yuzyilin ilk yarisinda roket yakiti olarak kullaniliyordu. pamuk barutu olarakda gecer, bugunki havaifiseklerde gorebilirsiniz.
ikincisi dogaya salinan karbon miktarina bir etkisi olmasi icin koca koca ormanlari yakita donusturmen gerek ki bu seferde ormanlarda hapsolmus karbonu atmosfere salmis oldugun gibi ormanin gelecekde emecegi karbon miktarinida yok etmis oluyorsun. yer altindaki petroldeki karbonu hayava salmakdan daha yesil bir uygulama oldugunu, dogaya cevreye bir katkisi olacagini iddia etmek saflik olur. ancak cin gibi petrolde disa bagimli bir ulkenin bagimliligini azaltir.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
The.Mafia 1 ay
Deniz suyundan hidrojen borla çalışan arabalar yakın gelecekte benzine ihtiyaç olmayacak
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SuperVisör 1 ay
fosil yaklarıntın gelecegi yok sınırsız olan gravite sevk sistemlerini geliştirmeliyiz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mellkor 1 ay
iyi bir haber ama iş orman katliamına dönmez inşallah
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Tugrul_512bit 1 ay
Bitkiyi ineğe ver sana doğal gaz döndürür. Taksilerin yakıtı.
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
The souls migration 1 ay Tugrul_512bit
ona bakarsan ye kuruyu ver gazı dogalgaz istasyonlarına.

bu arada şu geçen çinde patlama olmuştu. havaya karışan bir şey vardı muhtemelen nasıl parladı öyle görmüşsünüzdür. bu konuyu görünce o kaza akla geldi hemen.
gübre fabrikasında olmuş. 2,2 şiddetinde deprem emsaline bir sarsıntı meydana getirmiş.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 ay Tesla, ticari sırlarını çaldıkları gerekçesiyle dört eski çalışanına dava açtı 1 ay Huawei P30 Pro bu kez ürün kutusuyla birlikte ortaya çıktı 1 ay Canon'un yeni EOS R fotoğraf makineleri bu yıl piyasaya sürülmeyebilir 1 ay Motorola One Vision delikli ekran ve 3.290 mAh pille gelecek 1 ay The Division 2 İlk İzlenim 1 ay Mozilla, Firefox tarayıcısını iPad için optimize etti 1 ay iPad Pro'lara uygun fiyatlı Logitech Crayon kalem desteği geliyor 1 ay Gözleri ve bağırsakları bile korunan 518 milyon yıllık fosiller 1 ay Sikorsky ve Boeing'in yüksek hızlı, çift pervaneli helikopteri ilk kez uçtu 1 ay Yeni AirPods’un rakibi Apple’dan gelecek 1 ay Yeni bir Safari açığı tüm Mac sistemini riske sokuyor 1 ay TP-Link fiyat-performansa oynayan yeni yönlendiricisini duyurdu 1 ay Detroit: Become Human, Beyond: Two Souls ve Heavy Rain oyunlarının sistem gereksinimleri açıklandı 1 ay Tesla’nın araç içi internet tarayıcısı Chromium tabanlı oluyor 1 ay Hafifliğiyle iddialı Xiaomi Mi Notebook Air, 26 Mart tarihinde tanıtılacak 1 ay Xiaomi, Google Lens’i MIUI kamera uygulamasına entegre etti 1 ay PUBG mobilden günlük 6 saatlik oyun sınırı 1 ay Türk oyun firmalarında staj imkanı! 1 ay Huawei Enjoy 9e'nin teknik özellikleri ve görselleri sızdırıldı 1 ay 2si1 Özel | Editör, Meditör, Keditör 1 ay GÖRÜNTÜLENEN Selüloz kullanılarak roket yakıtı geliştirildi Sonraki Elektrikli Vespa Türkiye’de satışa sunuldu 1 ay BitMEX CEO'su:"Bitcoin 2019 yılı sonunda 10,000 dolar olacak." 1 ay Corsair Carbide SPEC-06 RGB Kasa Detaylı İnceleme 1 ay 2019 model iPhone'lar kablosuz şarj paylaşımı özelliği ile geliyor 1 ay Çin, 20 yüzen Nükleer Enerji Santrali kuracak 1 ay Uygulama içi reklamlar manipüle edilerek, geliştirici ve kullanıcılar dolandırılıyor 1 ay Giriş seviyesi Vivo 1901 ve 1902 Geekbench'te göründü 1 ay Tesla, ihtiyaç olmadığı gerekçesiyle elektrikli otomobillerindeki periyodik bakımı kaldırdı 1 ay Huawei Enjoy 9S'in basın görselleri ve teknik özellikleri ortaya çıktı 1 ay Eleştiri yağmuruna tutulan Anthem, satış rakamlarıyla şaşırtıyor 1 ay Yandex ve Hyundai, birlikte sürücüsüz otomobil platformu geliştirecek 1 ay Intel’in modüler bilgisayar projesi Compute Card iptal edildi 1 ay Apple’ın OLED ekran kararı Japan Display’i sıkıntıya soktu 1 ay Çinli akıllı telefon üreticisi Meitu üretimi durduruyor 1 ay Netflix sadece mobil abonelik sunmaya başladı 1 ay Nokia, telefonlarının Çin’e veri göndermesiyle ilgili açıklama yaptı 1 ay YouTube dünya mobil internet trafiğinin yüzde 40’ını kullanıyor 1 ay AT&T'nin sahte 5G'si diğer firmaların 4G'sinden daha yavaş 2 ay Norveç, elektrikli taksileri için 'kablosuz sarj istasyonları' kuruyor 2 ay Razer Phone 3 için umut ışığı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
SAMSUNG A8 PLUS 2018 ANA KONU
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim