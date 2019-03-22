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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Norveç, elektrikli taksileri için 'kablosuz sarj istasyonları' kuruyor

Elektrikli araçlara geçiş konusunda dünyanın en başarılı ülkelerinden birisi olan Norveç, yeni bir proje için hazırlıklara başladı. Elektrikli taksiler için kablosuz sarj istasyonları kurulacak.
2 ay
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Otomobil Teknolojileri
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Avrupa'nın elektrikli araç kullanımında lider ülkesi olan Norveç, sıfır-emisyon hedefleri doğrultusunda yepyeni projeler üretmeye devam ediyor. Finli enerji şirketi Fortum, bugün yapılan bir açıklamada yeni bir elektrikli sarj sistemi için başkent Oslo ile anlaşmaya varıldığı duyurdu. Buna göre Oslo'da görev yapan elektrikli taksiler bundan sonra şehrin dört bir tarafına yerleştirilen kablosuz sarj istasyonlarında bataryalarını sarj edebilecek.

Dünyada bir ilk olacağı söylenen yeni sistemi Fortum yetkilileri şöyle anlatıyor:"Kablosuz sarj istasyonlarını taksilerin yolcu bekledikleri noktalara yerleştireceğiz. Taksiciler yolcularını beklerken bir yandan da araçlarını sarj edebilecek. Böylece taksilerin elektrifikasyonu önündeki önemli engellerden birisi kalkmış olacak."

Oslo şehrinin 2023 yılına kadar tüm taksilerini emisyondan tamamıyla arındırma gibi önemli bir hedefi var. Yeni kablosuz sarj sisteminin bu anlamda çok önemli olacağı belirtiliyor. Şu anki haliyle taksicilerin sarj istasyonları aramaları, araçlarının sarj olmasını beklemeleri gibi durumlar nedeniyle istenilen verimde çalışamadıkları söyleniyor.

Elektrikli araba satın almak isteyenlere büyük avantajlar


Norveç yaklaşık 5 milyonluk küçük bir nüfusa sahip olmasına rağmen şu anda Avrupa'nın en çok elektrikli araç satılan ülkesi konumunda bulunuyor. 2018 yılında tam 46.143 elektrikli araba satılmış. Satılan her üç arabadan birisinin elektrikli olduğu belirtiliyor. Avrupa'nın bu alandaki ikinci ülkesi Almanya'da ise 36 bin elektrikli araba satılmıştı.

Norveç'in elektrikli araçlara geçişte yakaladığı bu başarının sırrı ise hükümetin izlediği politikalarda saklı. Norveç devleti elektrikli araba satın almak isteyenlere vergi konusunda çok büyük avantajlar sağlıyor. Diğer araçlarda ödenmesi gereken çoğu vergi elektrikli araç alınırken ödenmiyor. Yine elektrikli araç sahipleri otoyol gişelerinde ücretsiz geçebiliyor ve bazı park yerlerini ücretsiz bir şekilde kullanabiliyor.

Norveç'in şu andaki hedefi 2025 yılı itibarıyla ülkedeki tüm otomobilleri elektrikli hale getirmek. Bakalım Kuzey Avrupa ülkesinin bu konudaki başarıları diğer ülkelere örnek olacak mı. 

https://www.reuters.com/article/us-norway-electric-taxis/oslo-to-become-first-city-to-charge-electric-taxis-over-the-air-idUSKCN1R21ED Yorum Yaz
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kraix 1 ay
Şuraya bakıp bizde bizde diyip duranlar o ülkenin bizim bir şehrimiz büyüklüğünde olduğunu unutuyor herhalde? Kimsenin umrunda olmadığı bir ülke etrafında terör yok o ülkenin tarihe bir etkisi dahi olmamış sıradan bir ülke. Kimsenin üzerine oynamadığı kenarda kalmış kendi kendilerine takılan bir ülke. Onlar bu işlerle uğraşmayacak da kim uğraşacak.
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sml_akyz 1 ay
Adamlar teşviğin dibine vuruyorlar bizde de teşviği geçtik vergi indirimi olsun diye dua ediyoruz.
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SEO-Uzmanı 1 ay
git Norveç te yaşa ! bana ne yaw !
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muratdalgic81 1 ay
aşırı mantıklı. Adamlar Türkiye'deki gibi turist avına çıkmayıp durakta bekledikleri için onlarda çalışıp bizde çalışmayacak proje.
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The.Mafia 1 ay
Kablosuz şarj geçmişler adam vay be
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caneycaney 2 ay
Osloda bulundum.Düşündüğünüz kadar ütopya olan bir yer değil.Yarısından fazlası mülteci dolu.Sarışın Viking kızlarını görmeye beklerken şok olmuştum.
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Mihrali Bey 2 ay

caneycaney
Osloda bulundum.Düşündüğünüz kadar ütopya olan bir yer değil.Yarısından fazlası mülteci dolu.Sarışın Viking kızlarını görmeye beklerken şok olmuştum.

Hangi ülkeden mülteciler var? Suriyeliler çoğunlukta mı?
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12 Angry Men 2 ay
İskandinav ülkeleri ayrı bir gezegen gibi.
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Tugrul_512bit 2 ay
Vay be. Vikinglerden elektrikli taksilere. Bizim de elektrikli dolmuşumuz olsun.
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qoqoCAN 2 ay
peki elektriği nasıl üretecek ?
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