Norveç, elektrikli taksileri için 'kablosuz sarj istasyonları' kuruyor

Avrupa'nın elektrikli araç kullanımında lider ülkesi olan Norveç, sıfır-emisyon hedefleri doğrultusunda yepyeni projeler üretmeye devam ediyor. Finli enerji şirketi Fortum, bugün yapılan bir açıklamada yeni bir elektrikli sarj sistemi için başkent Oslo ile anlaşmaya varıldığı duyurdu. Buna göre Oslo'da görev yapan elektrikli taksiler bundan sonra şehrin dört bir tarafına yerleştirilen kablosuz sarj istasyonlarında bataryalarını sarj edebilecek.



Dünyada bir ilk olacağı söylenen yeni sistemi Fortum yetkilileri şöyle anlatıyor:"Kablosuz sarj istasyonlarını taksilerin yolcu bekledikleri noktalara yerleştireceğiz. Taksiciler yolcularını beklerken bir yandan da araçlarını sarj edebilecek. Böylece taksilerin elektrifikasyonu önündeki önemli engellerden birisi kalkmış olacak."



Oslo şehrinin 2023 yılına kadar tüm taksilerini emisyondan tamamıyla arındırma gibi önemli bir hedefi var. Yeni kablosuz sarj sisteminin bu anlamda çok önemli olacağı belirtiliyor. Şu anki haliyle taksicilerin sarj istasyonları aramaları, araçlarının sarj olmasını beklemeleri gibi durumlar nedeniyle istenilen verimde çalışamadıkları söyleniyor.



Elektrikli araba satın almak isteyenlere büyük avantajlar

Norveç yaklaşık 5 milyonluk küçük bir nüfusa sahip olmasına rağmen şu anda Avrupa'nın en çok elektrikli araç satılan ülkesi konumunda bulunuyor. 2018 yılında tam 46.143 elektrikli araba satılmış. Satılan her üç arabadan birisinin elektrikli olduğu belirtiliyor. Avrupa'nın bu alandaki ikinci ülkesi Almanya'da ise 36 bin elektrikli araba satılmıştı.



Norveç'in elektrikli araçlara geçişte yakaladığı bu başarının sırrı ise hükümetin izlediği politikalarda saklı. Norveç devleti elektrikli araba satın almak isteyenlere vergi konusunda çok büyük avantajlar sağlıyor. Diğer araçlarda ödenmesi gereken çoğu vergi elektrikli araç alınırken ödenmiyor. Yine elektrikli araç sahipleri otoyol gişelerinde ücretsiz geçebiliyor ve bazı park yerlerini ücretsiz bir şekilde kullanabiliyor.



Norveç'in şu andaki hedefi 2025 yılı itibarıyla ülkedeki tüm otomobilleri elektrikli hale getirmek. Bakalım Kuzey Avrupa ülkesinin bu konudaki başarıları diğer ülkelere örnek olacak mı.

https://www.reuters.com/article/us-norway-electric-taxis/oslo-to-become-first-city-to-charge-electric-taxis-over-the-air-idUSKCN1R21ED