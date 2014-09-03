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Sennheiser PCX 95 Test Masamızda

5 yıl
15b
1
Diğer Elektronik Cihazlar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Dh Sezer
Haber Editörü
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Sennheiser'ın zengin baslara sahip, ergonomik oluşuyla ve lüks malzeme kalitesiyle dikkat çeken, ilk boyun bantlı kulak içi kulaklığı, Pcx 95'i, genel hatlarıyla inceliyoruz.


Teknik Detaylar

Tipi: Kulak İçi (boyun bantlı)

Tipi: Kulak İçi
Frekans tepkisi: 17 - 22.500 Hz
Sürücü: 10 mm Neodimyum
Empedans: 32 Ohm
Hassasiyet: 115 dB
THD: < 0.1% 
Akustik sistem: Kapalı
Teknoloji:Dinamik
Ağırlık:21 gram
Kablo uzunluğu: 1,2 m
Konektör: 3,5 mm


Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
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DH Misafiri 5 yıl
abi video da kullandığın müzik çalar hangisi, bu aralar bakıyorumda :)
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Balawitz 5 yıl DH Misafiri
Cowon j3
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DH Misafiri 5 yıl
Sezer bey; geçen gün sennheiser cx215 kulaklık aldım henüz ambalajını açmadım. 70 liralık kulaklık olarak sizce iyi mi? İyi değil derseniz hediye edip darklı bişi alcam. İyi çalışmalar.
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DH Misafiri 5 yıl
bi sorum var bu kulaklık 680 kıyaslarsan sizce nasıl .680 ler sadece ıphone ürünlerini destekliyor deniyor. doğrumu
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@CAN@ 5 yıl
Kulaklık için teknik detaylı bir video yapmanız gerçekten çok güzel :-)
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AhmetY58 5 yıl
abi incelemelerin süper de hep bizi aşan kulaklık inceliyorsun forumun çoğu anca izliyor şöyle 100 tl altı güzel bir kulaklık incelesende alıp kullansak
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eco67 5 yıl
Merhaba.
Diğer vidyolarda gösterdiğin kulakta duruş şeklinide gösterseydin keşke. İnanki çok hoşuma gitti kulaklık. Ama daha önceden bu tip bir kulaklık denemem sonucu bunların bana uygun ollmadığı kanısındayım. Motorsiklette kask ile kullanacağım için kafamda yada boynumda veya kulağıma taktığımda nasıl durur ufak bir fikir verebilmesi açısından gösterseydin bence çok güzel olurdu. Teşekkür ederim.
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doctor_bey 5 yıl
Her videonun altındaki klasik yorumuk olan "fiyat uçmuş"u buradada söylemek istiyorum,daha ucuza daha iyileri alınabilir ama tasarımı gerçekten çok iyi
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allking 5 yıl
Sezer bey 70 liraya sennheiser cx215 aldım. Kutusunu açmadım birine hediye edip etmeme konusunda tereddütteyim. Sizce o paraya daha iyi bişey alabilir miyim? Evet dersen ona bakıcam :) iyi çalışmalar.
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meego 5 yıl
Sezercim kardeşim, videonun sesinde bir sıkıntı var galiba senin sesin az geliyor videodaki müzik sesi çok geliyor.
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drfree1 5 yıl
Kulak ici almauan zarari var yarari yok
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pulat06 5 yıl
biraz pahalı geldi bana özelikleri aynı kulak içleri daha uygun heralde boyun bantlı olduğu için fiyatı şişirmişler.
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