Sennheiser PCX 95 Test Masamızda

Haber Editörü
Sennheiser'ın zengin baslara sahip, ergonomik oluşuyla ve lüks malzeme kalitesiyle dikkat çeken, ilk boyun bantlı kulak içi kulaklığı, Pcx 95'i, genel hatlarıyla inceliyoruz.
Teknik Detaylar
Tipi: Kulak İçi (boyun bantlı)
Tipi: Kulak İçi
Frekans tepkisi: 17 - 22.500 Hz
Sürücü: 10 mm Neodimyum
Empedans: 32 Ohm
Hassasiyet: 115 dB
Empedans: 32 Ohm
Hassasiyet: 115 dB
THD: < 0.1%
Akustik sistem: Kapalı
Teknoloji:Dinamik
Ağırlık:21 gram
Akustik sistem: Kapalı
Teknoloji:Dinamik
Ağırlık:21 gram
Kablo uzunluğu: 1,2 m
Konektör: 3,5 mm
Konektör: 3,5 mm
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Diğer vidyolarda gösterdiğin kulakta duruş şeklinide gösterseydin keşke. İnanki çok hoşuma gitti kulaklık. Ama daha önceden bu tip bir kulaklık denemem sonucu bunların bana uygun ollmadığı kanısındayım. Motorsiklette kask ile kullanacağım için kafamda yada boynumda veya kulağıma taktığımda nasıl durur ufak bir fikir verebilmesi açısından gösterseydin bence çok güzel olurdu. Teşekkür ederim.