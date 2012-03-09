Sensation ve Sensation XE için ICS ve Sense 3.6 güncellemesi Avrupa'da dağıtılmaya başlandı

HTC'nin geçen yıl ki amiral modellerinden Sensation ve Sensation XE kullanıcılarının büyük bir merakla bekledikleri Android 4.0 Ice Cream Sandwich güncellemesi Avrupa'da dağıtılmaya başlandı.





Android 4.0 güncellemesi beraberinde Sense 3.6 arayüz sürümünü de getiriyor. Daha önce iddia edildiği gibi Sense 4 arayüzünün ICS güncellemesi ile birlikte önceki cihazlara da geleceği ihtimali kalmamış oldu. Sense 4 arayüzü ise şimdilik One serisine özgü olarak kalmaya devam edecek.





Güncellemenin ilk olarak Almanya'da başladığı rapor ediliyor. 297MB büyüklüğündeki güncelleme dosyası Alman kullanıcılara ulaşmaya başladı. HTC firması da resmi açıklamasında Almanya'da güncellemenin başladığını ve ilerleyen günlerde diğer Avrupa ülkelerine yayılacağını doğruladı.





Diğer taraftan İskandinav ülkelerinde de güncellemeyi almaya başlayan kullanıcıların olduğu Xda forumlarında dile getiriliyor.





HTC firması Avrupalı kullanıcılara jest olarak ICS ve Sense 3.6 güncellemesinin pilot denemelerine bölgede başlayacağını ve geri bildirimler sonrasında global dağıtım için çalışmalar yapılacağını duyurmuştu. HTC'nin popüler diğer modellerinin de global olarak Mart ayı sonundan başlayarak ICS güncellemesi alması bekleniyor.