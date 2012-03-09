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Mobil İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Sensation ve Sensation XE için ICS ve Sense 3.6 güncellemesi Avrupa'da dağıtılmaya başlandı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
4,2b
1
22
Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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HTC'nin geçen yıl ki amiral modellerinden Sensation ve Sensation XE kullanıcılarının büyük bir merakla bekledikleri Android 4.0 Ice Cream Sandwich güncellemesi Avrupa'da dağıtılmaya başlandı.

Android 4.0 güncellemesi beraberinde Sense 3.6 arayüz sürümünü de getiriyor. Daha önce iddia edildiği gibi Sense 4 arayüzünün ICS güncellemesi ile birlikte önceki cihazlara da geleceği ihtimali kalmamış oldu. Sense 4 arayüzü ise şimdilik One serisine özgü olarak kalmaya devam edecek.

Güncellemenin ilk olarak Almanya'da başladığı rapor ediliyor. 297MB büyüklüğündeki güncelleme dosyası Alman kullanıcılara ulaşmaya başladı. HTC firması da resmi açıklamasında Almanya'da güncellemenin başladığını ve ilerleyen günlerde diğer Avrupa ülkelerine yayılacağını doğruladı. 

Diğer taraftan İskandinav ülkelerinde de güncellemeyi almaya başlayan kullanıcıların olduğu Xda forumlarında dile getiriliyor.

HTC firması Avrupalı kullanıcılara jest olarak ICS ve Sense 3.6 güncellemesinin pilot denemelerine bölgede başlayacağını ve geri bildirimler sonrasında global dağıtım için çalışmalar yapılacağını duyurmuştu. HTC'nin popüler diğer modellerinin de global olarak Mart ayı sonundan başlayarak ICS güncellemesi alması bekleniyor.  

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Drakoid 7 yıl
Yuh ya HTC'nin amiral gemisi sensation'a nasil sense 4güncellemesi gelmez. Ayip ayip
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berkcihan 7 yıl
Arkadaşlar bu gün itibariyle benim telefonuma güncelleme geldi 303MB dosya boyutu cihazım gayet hızlandı dokunmatik geçişler daha akıcı güzel olmuş HTC nin ellerine sağlık. bir de Sense 4 olsa süper olurmuş...
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DH Misafiri 7 yıl
EVO 3d Ye bu ay gelirmi acaba
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berkcihan 7 yıl
GÜNCELLEMEYİ ALAN VARMI HİÇ MERAK ETTİM ? OLDUKÇA YAZARLARSA İYİ OLUR...
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aziz77 7 yıl
semih611
boramir86297 mb güncelleme SE neo v sahibi olarak korkuya sevk etti çünkü 320 mb dahili hafızası var programlar yükleyincede 180 mb civarı boşluk kalıyor bilgi sahibi olan arkdaşlar yardımcı olursa sevinirim...
neo v ıcs guncellemesı alacak fakat 1.si sense guncellemesı gelmeyecek doğal olarak2.si ics neo v de 2.3 kadar stabıl çalışmayacaktırneo v dıyatı ıtıbarıyle f/p telefonu fakat ics i zar zor kaldırırzaten telefonun dahılı hafızasıda alt segmenttekı telefonlarla aynı kapasitedebenım galaxy gio gibi..

yanlış bilgi vermeyin,neo v kullanıcısıyım,beta sürümünü kullandım ics nin,android 2,3 kadar stabil geçişler çok iyi.zar zor kaldırır demenize hiç bir anlam veremedim,neye dayanarak diyorsunuz,yer konusu önemli değil hafıza kartına taşırsınız uygulamaları,htc sence android kadar yer kaplıyan ve dünya ram yiyen yazılım,sony arayüzü çok az ram yediğinden ve optimizasyon işini çok iyi yaptığından yağ gibi çalışır ics.aynı donanımda xperi arc mini minipro ray,o zaman bu telefonlarda zar zor çalıştırır,bence yorumdan önce biraz biligi sahibi olmak gerek...
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aziz77 7 yıl
boramir86
297 mb güncelleme SE neo v sahibi olarak korkuya sevk etti çünkü 320 mb dahili hafızası var programlar yükleyincede 180 mb civarı boşluk kalıyor bilgi sahibi olan arkdaşlar yardımcı olursa sevinirim...

297 mb içinde htc sence yazılımıda var oda dünya yer kaplıyor.xperilara gelen taş patlasa 150 mb olur rahat olun.
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DarthLuca 7 yıl
Sensation'ın dahili kapasitesi 4GB fakat bunun 1GB'ı kullanıma açık. 95MB'lık ROM lada 430MB'lık ROM'lada bu 1GB'da değişme olmuyor. Telefondaki Uygulamalarda gözüken programlar burdan düşüyor SD karta taşınmazsa vede gayet yeterli.
Uzunca bir süredir Sensationda ICS kullanıyorum Virtuous ve AHRD custom ROMlarla. Dün bu OTA güncellemesini yükledim. Kullanım olarak aynı sadece 1.72GHz custom kernel yerine 1GHz HTC kernel farkedilir bir yavaşlama yapıyor pil ömrü için bişey söyleyebilmek için daha erken. Şu anaq kadar bana tek faydası İşbankası uygulaması markette (artık menüde bile Play) çıkıyor ve yükleyebildim
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Fx_57,5 7 yıl
boramir86
297 mb güncelleme SE neo v sahibi olarak korkuya sevk etti çünkü 320 mb dahili hafızası var programlar yükleyincede 180 mb civarı boşluk kalıyor bilgi sahibi olan arkdaşlar yardımcı olursa sevinirim...

neo v ıcs guncellemesı alacak fakat
1.si sense guncellemesı gelmeyecek doğal olarak
2.si ics neo v de 2.3 kadar stabıl çalışmayacaktır
neo v dıyatı ıtıbarıyle f/p telefonu fakat ics i zar zor kaldırır
zaten telefonun dahılı hafızasıda alt segmenttekı telefonlarla aynı kapasitede
benım galaxy gio gibi..
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balomer 7 yıl Fx_57,5
semih611

boramir86

297 mb güncelleme SE neo v sahibi olarak korkuya sevk etti çünkü 320 mb dahili hafızası var programlar yükleyincede 180 mb civarı boşluk kalıyor bilgi sahibi olan arkdaşlar yardımcı olursa sevinirim...


neo v ıcs guncellemesı alacak fakat
1.si sense guncellemesı gelmeyecek doğal olarak
2.si ics neo v de 2.3 kadar stabıl çalışmayacaktır
neo v dıyatı ıtıbarıyle f/p telefonu fakat ics i zar zor kaldırır
zaten telefonun dahılı hafızasıda alt segmenttekı telefonlarla aynı kapasitede
benım galaxy gio gibi..

neo v nin neo dan kamera dışında çok büyük bi eksikliği yok
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DH Misafiri 7 yıl
Merhaba sayın editör,htc nin yetkilisi olan ibrahim beyle bi video hazırlamayı düşünüyormusunuz yakın zaman içinde hazırlasanızda evo 3d ve diğer telefonlara ics nin ne zaman geleceğini sorsanız(bu arada forumunuza kayıt olamıyorum hesabınıza kod gönderili falan diyor ama yok gereksiz kutusunda da yok)
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E_Aydin35 7 yıl
Güncelleme iyi olmuş yeni akıllı telefonlarla bile Android 4.0 kullanım yüzdesi epey artıcak ee tabi güncellemelerde var..:)
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sertacarslan 7 yıl
Sense 4 yok mu???
HTC; Allah seni bildiği gibi etsin. EVO3D için de bu gelir büyük ihtimalle.
Bir yıl Sense 3.6 ve ics 4.0 mı bekliyoruz yani?...
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söny 7 yıl sertacarslan
sertacarslan

Sense 4 yok mu???
HTC; Allah seni bildiği gibi etsin. EVO3D için de bu gelir büyük ihtimalle.
Bir yıl Sense 3.6 ve ics 4.0 mı bekliyoruz yani?...

Evo 3d ye gelse gelse bu gelir zaten hocam
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DH Misafiri 7 yıl
merhaba arkadaşlar benim telefonumda sensation almanyadan aldım sadece acılısta t-mobilenin animasyonu var ama hıc bir güncelleme uyarısı yok :(((
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