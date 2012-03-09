Sensation ve Sensation XE için ICS ve Sense 3.6 güncellemesi Avrupa'da dağıtılmaya başlandı

Haber Editörü
HTC'nin geçen yıl ki amiral modellerinden Sensation ve Sensation XE kullanıcılarının büyük bir merakla bekledikleri Android 4.0 Ice Cream Sandwich güncellemesi Avrupa'da dağıtılmaya başlandı.
Android 4.0 güncellemesi beraberinde Sense 3.6 arayüz sürümünü de getiriyor. Daha önce iddia edildiği gibi Sense 4 arayüzünün ICS güncellemesi ile birlikte önceki cihazlara da geleceği ihtimali kalmamış oldu. Sense 4 arayüzü ise şimdilik One serisine özgü olarak kalmaya devam edecek.
Güncellemenin ilk olarak Almanya'da başladığı rapor ediliyor. 297MB büyüklüğündeki güncelleme dosyası Alman kullanıcılara ulaşmaya başladı. HTC firması da resmi açıklamasında Almanya'da güncellemenin başladığını ve ilerleyen günlerde diğer Avrupa ülkelerine yayılacağını doğruladı.
Diğer taraftan İskandinav ülkelerinde de güncellemeyi almaya başlayan kullanıcıların olduğu Xda forumlarında dile getiriliyor.
HTC firması Avrupalı kullanıcılara jest olarak ICS ve Sense 3.6 güncellemesinin pilot denemelerine bölgede başlayacağını ve geri bildirimler sonrasında global dağıtım için çalışmalar yapılacağını duyurmuştu. HTC'nin popüler diğer modellerinin de global olarak Mart ayı sonundan başlayarak ICS güncellemesi alması bekleniyor.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
yanlış bilgi vermeyin,neo v kullanıcısıyım,beta sürümünü kullandım ics nin,android 2,3 kadar stabil geçişler çok iyi.zar zor kaldırır demenize hiç bir anlam veremedim,neye dayanarak diyorsunuz,yer konusu önemli değil hafıza kartına taşırsınız uygulamaları,htc sence android kadar yer kaplıyan ve dünya ram yiyen yazılım,sony arayüzü çok az ram yediğinden ve optimizasyon işini çok iyi yaptığından yağ gibi çalışır ics.aynı donanımda xperi arc mini minipro ray,o zaman bu telefonlarda zar zor çalıştırır,bence yorumdan önce biraz biligi sahibi olmak gerek...
297 mb içinde htc sence yazılımıda var oda dünya yer kaplıyor.xperilara gelen taş patlasa 150 mb olur rahat olun.
Uzunca bir süredir Sensationda ICS kullanıyorum Virtuous ve AHRD custom ROMlarla. Dün bu OTA güncellemesini yükledim. Kullanım olarak aynı sadece 1.72GHz custom kernel yerine 1GHz HTC kernel farkedilir bir yavaşlama yapıyor pil ömrü için bişey söyleyebilmek için daha erken. Şu anaq kadar bana tek faydası İşbankası uygulaması markette (artık menüde bile Play) çıkıyor ve yükleyebildim
neo v ıcs guncellemesı alacak fakat
1.si sense guncellemesı gelmeyecek doğal olarak
2.si ics neo v de 2.3 kadar stabıl çalışmayacaktır
neo v dıyatı ıtıbarıyle f/p telefonu fakat ics i zar zor kaldırır
zaten telefonun dahılı hafızasıda alt segmenttekı telefonlarla aynı kapasitede
benım galaxy gio gibi..
neo v nin neo dan kamera dışında çok büyük bi eksikliği yok
HTC; Allah seni bildiği gibi etsin. EVO3D için de bu gelir büyük ihtimalle.
Bir yıl Sense 3.6 ve ics 4.0 mı bekliyoruz yani?...
Evo 3d ye gelse gelse bu gelir zaten hocam