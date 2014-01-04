Ses kaydı için hazırlanan iOS uygulaması Voice Recorder PRO artık ücretsiz

iOS 7 işletim sistemiyle hem tasarım hem de teknik olarak uyumlu çalışan ses kayıt uygulaması Voice Recorder PRO, artık ücretsiz olarak elde edilebiliyor.





Kişilerin basit şekilde yüksek kaliteli ses kayıtları almasına imkan tanıyan Voice Recorder PRO, bu kayıtları farklı noktalara aktarabiliyor, arka planda ses kaydına devam edebiliyor ve renkleri değiştirilebilen bir arayüz ile geliyor.





Daha önce 1,79$ fiyat etiketiyle satılan Voice Recorder PRO uygulamasına an itibariyle buradan ücretsiz olarak ulaşabilirsiniz.





https://itunes.apple.com/tr/app/id756968940?mt=8