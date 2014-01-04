Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Ses kaydı için hazırlanan iOS uygulaması Voice Recorder PRO artık ücretsiz

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
9,7b
1
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Ses kaydı için hazırlanan iOS uygulaması Voice Recorder PRO artık ücretsiz
iOS 7 işletim sistemiyle hem tasarım hem de teknik olarak uyumlu çalışan ses kayıt uygulaması Voice Recorder PRO, artık ücretsiz olarak elde edilebiliyor.

Kişilerin basit şekilde yüksek kaliteli ses kayıtları almasına imkan tanıyan Voice Recorder PRO, bu kayıtları farklı noktalara aktarabiliyor, arka planda ses kaydına devam edebiliyor ve renkleri değiştirilebilen bir arayüz ile geliyor.

Daha önce 1,79$ fiyat etiketiyle satılan Voice Recorder PRO uygulamasına an itibariyle buradan ücretsiz olarak ulaşabilirsiniz.


https://itunes.apple.com/tr/app/id756968940?mt=8 Yorum Yaz
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl Donanım Haber, Las Vegas'ta: İşte CES 2014'te tanıtılacak yenilikler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Doğrudan USB üzerinde SSD mümkün oluyor
DonanımHaber
Death Stranding 8 Kasım'da Çıkacak,
Bölüm Sonu Canavarı
iOS - iPadOS 13 [ANA KONU] - Beta 1
DH Forum
City of Brass Epic Games Store'da Ücretsiz
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Türkçe Altyazı Seçeneğiyle
Bölüm Sonu Canavarı
Dizel Partikül Filtresi (Dpf) iptali
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim