Sharp dünyanın en büyük LED TV'sini satışa sundu

Haber Editörü
Aquos serisi ile düz ekran TV pazarında başarılı olmaya çalışan Sharp firması, dünyanın en büyük LED TV'si olarak adlandırdığı yeni LC-90LE745U modelini satışa sundu.
Sharp'ın yeni modeli 90 inç boyutunda. Entegre WiFi barındıran model Full HD çözünürlüğe sahip ve Full HD 3D desteği veriyor. Yenileme hızı 240Hz iken Netflix, Hulu gibi standart Smart TV uygulamaları ve bir de web tarayıcısı sunuyor.
Ekran ise tam sıra LED dizilimine sahip ve birbirinden bağımsız açılıp kapanabilen LED'ler sayesinde o alandaki parlaklık ve karanlık daha iyi kontrol edilebiliyor. Dinamik kontrast oranı 8 000 000:1 şeklinde. 2 adet USB girişi, 4 adet HDMI girişi, 1 adet Ethernet girişi bulunuyor.
Model ayrılabilir standı ile birlikte 75Kg ağırlığa, 2m genişliğe ve 1.2m uzunluğa sahip. Kalınlık ise 10cm. Enerji tüketimi 381 Watt.
Model ilk olarak ABD'de satışa sunuldu ve 11 000$ gibi bir fiyata sahip. Modelin ilerleyen aylarda global olarak da satışa sunulması bekleniyor.
http://www.sharpusa.com/ForHome/HomeEntertainment/LCDTV/Models/LC90LE745U.aspx?tech_specs=1 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
mııı?
Ya Ekrem kardeşim. Sharp dediğimiz firma, Dünyada ekran teknolojilerinde olsun pek çok teknolojik cihazda olsun öncü olup, Dünyadaki en başarılı firmalardan birisidir. Pek çok şeyin öncülüğünü yapmıştır.
Böyle "Başarılı olmaya çalışan" falan diyerek ezik bir firma gibi küçümsenmesini ben pek doğru bulmadım yani.
Hani: "Aquos serisi ise düz ekran TV pazarında başarısını sürdüren" şeklinde bir şey yazsan tamam da...
Bende bir "Sharp çı" olarak bazı ilaveler yapayım o zaman kısaca;
-Sharp ta zaten hazır Kıta bekleyen bir 80"lik Modül vardı!
Ancak Sakai-City deki substrate bandların çok büyük ebatlara çıkabilme
özelliği olduğu için(105" e kadar şimdilik)her an bu ebatlara kadar panel
üretebilir Sharp!
-80lik panel hazırdı(Japan/Canada/USA market için)ancak herkes birbirini kolladığı için de Sharp bu büyük ebatları yedekte tutup hemen pazara sunmuyordu!
-90"lık Modül ise yine bu bandlarda hazır vaziyette bekliyordu,ancak şuanda sadece China*/USA/Canada da satılan(1,5 senedir)"ELITE" panel ki şuanda TFT-LCD kategorisinde dünyanın en iyi panelide budur(60 ve 70lik ebatları vardır)
Ancak bu "ELITE Brand" ,Pio nun Patentli ürünü olduğu için(sadece Canada/USA)
bu iki ülkede ve özel anlaşma ile de *China da satılabiliyordu!
Henüz kamuoyuna yansıyan Sharp&Pio Lisans anlaşmasının sonucu bilinmediği evde bu Lisansın süresi olduğu düşünülürse,çok büyük ihtimalle Sharp Elite ile devam etmeyeceği bu Hi-End panelde kendisi panel çıkaracağı yönünde yaklaşık 1 senedir "konuşuluyordu"
Sonuçta ELITE Lisansı temdit edilmezse veya anlaşma bitirilirse Sharp kendi
ismiyle böyle bir panel çıkarmak istediği de zaten biliniyordu ve sanırım bu suretle ELITE gibi kısıtlı 2/3 ülkeye değil de global pazara çıkmak imkanına kavuşacaktı!
-Sharp için normalde iki ana pazar vardır birisi domestic market dedikleri kendi iç pazarı ki Japonya da Sharp TFT-LCD pazar payı %55/60 gibidir!!!
Diğer pazar da USA ve tabiki Canada bunun harici paneller onlar için hiç önemli değildir(Avrupa dahil!!)
-Yine "dedikodulara" göre(USA)bu yeni 70/80/90lık paneller ELITE sınıfında olacaktır!ancak olup-olmadığı nasılsa yakında anlaşılır!
Çünkü ELITE çok özel ve farklı bir panel,sadece CR oranını yazayım 15.126;1 ve ANSI/Native değeri ise 10/12bin;1 gibi çalışmaktadır ki bu değere en fazla
yaklaşan Samsung S_PVA lar bile Static CR 8.000;1 iken ANSI/Native ile bu değer
2/5bin;1 lere düşmektedir ve buda aslında çok güzel bir değer ama Sharp taki durum çok farklı tabiki!
Böyle çok yüksek CR li Modül de bir de AUO/Taiwan üretti(AMOY type) buda CR 15.000;1 dir
ve çok pahalı olduğu için şuanda sadece Tosh WL/YL de kullanılıyor(+Japan pazarında başka üreticiler kullanıyor)
-Sharp ın değil TÜRKİYE;Avrupa pazarı içinde bir kaygısı yokturki!!!
Bu adamlar TFT-LCD de teknoloji+teknik+MODÜL üretim teknolojileri ile teknikleri üretirler vesa gördüğünüz dünyadaki TÜM ana TFT-LCD teknikle panel üretenlere bu "Patentli" ürünlerinin Lisanslarını kiralarlar,en baştada SAmy ve LGE geliyor veya Taiwan daki tüm ana Modül üreticileri ve Çin dekiler v.s v.s
-Sakai-City ise akıllara zarar bir TFT-LCD tesisidir!
Kimisi sadece mal üretir veya toplar ve satar,kimisi ise Sharp gibi örneğin
teknoloji/teknik bulur ve satar!bu işte de Sharp tektir,ikincisi yoktur!
-OLED/AMOLED diye şayet bahsediyorsanız,bunlar yeni nesil LED panellerdir ama bu ikisi bunlar içinde en basit/ucuz/hala sorunları olan ve bitmeyen ama üretim teknikleri en basit olduğu için zaten şuanda bir kaç senedir kullanılan panellerdir!senelerdir CepTlf.Camera.Vid.Cam.çeşitli laptop uygulamalarında
kullanılan panellerdir!
Sharp bunlar ile uğraşmıyor,zaten altyapısı bunların hepsini üretecek seviyededir!
Yeni nesil FED/SED/P_MOLED/SPLED/TOLED v.s gibi asıl baba paneller ise henüz ortalıkta yok,ilk ikisi ise bunlar içinde en iyileridir!
Şimdi uyanık üreticiler bunların içinden en tatlı KAR bırakan Amoled/OLED leri çıkarıp belki başka baharlara o asıl LED leri çıkaracaklar,nasılsa hepsinin Lisansları alındı!! parayıda bu arada bunları bulan USA lı dev teknoloji firmaları kazandı!
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Sharp a dönersem,umarım ELITE paneli beklediğimiz ama aslında boşa beklediğimiz gibi olmasın bu yeni çok büyük ebatlı Sharp paneller!!
-Lanse edilen $ 11bin USA pazarı için çok değildir!
örneğin şuanda ELITE lerin 60lıkları $ 5,5bin ve 70lik olanıda $ 8bin dir
ve dikkatinizi çekerim dünyada ilk defa hemde USA gibi bir ülkede yaklaşık 1,5 senedir fiyatı 1 cent bile düşmeyen tek panelde ELITE olmuştur!!
Üstelik ELITE alanların da çok büyük kısmı Pio dan geçenlerdir!!!
Vede hiç kimse "pahalı" demiyor,çok enteresan ama orada bu rakamlar asılında günümüzde aşırı pahalı olmasına rağmen ELITE lerin kimse fiyatını konuşmuyor bile!
-ELITE de kullanılan Modül UV2a/X-Gen QUADRON type olandır,ancak bu Modül sanırım "özel" olarak üretildi!!
Çok büyük ihtimalle çıkacak olan 80/90lık larda böyle olmalıdır!
USA da $ 11 kağıda bu panel çok güzel satar veya Japonya da satar,zaten buda Sharp a yetiyor!çok büyük ihtimalle japon markette bu panel USA dan daha pahalı satılacaktır!
--*China yukarıda işaretlediğim(ELITE in satış ülkeleri olarak)ülkeler içindeki China özel izinle bu ülkede satılabilmektedir(izin Piooneer Corp/Japan veriyor)normalde Lisans sadece USA/Canada içindir ELITE Pio ürünleri için ancak bu defa bir özel istisnai madde ile ELITE panel China da satılabilmektedir ANCAK markası ELITE değildir,SHARP olarak satılıyor ama panel aynı!!
ELITE ler Meksika da montajlanıyor,China olanları ise Japonyada montajlanıyor
ayrıca "Ameriika Kıtası" Sharp panellerin de tamamı(özel üretim paneller hariç)
Meksikada montajlanmaktadır ve diğer bildiğiniz Kore/Japan panelleride aynen bu şekilde Meksikada montajlanmaktadır ve kalite/seviyesine göre yine yan/ana tüm elemanlar Çin den çıkmaktadır!!
++
Saygılar