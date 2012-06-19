Sharp dünyanın en büyük LED TV'sini satışa sundu

Aquos serisi ile düz ekran TV pazarında başarılı olmaya çalışan Sharp firması, dünyanın en büyük LED TV'si olarak adlandırdığı yeni LC-90LE745U modelini satışa sundu.





Sharp'ın yeni modeli 90 inç boyutunda. Entegre WiFi barındıran model Full HD çözünürlüğe sahip ve Full HD 3D desteği veriyor. Yenileme hızı 240Hz iken Netflix, Hulu gibi standart Smart TV uygulamaları ve bir de web tarayıcısı sunuyor.





Ekran ise tam sıra LED dizilimine sahip ve birbirinden bağımsız açılıp kapanabilen LED'ler sayesinde o alandaki parlaklık ve karanlık daha iyi kontrol edilebiliyor. Dinamik kontrast oranı 8 000 000:1 şeklinde. 2 adet USB girişi, 4 adet HDMI girişi, 1 adet Ethernet girişi bulunuyor.





Model ayrılabilir standı ile birlikte 75Kg ağırlığa, 2m genişliğe ve 1.2m uzunluğa sahip. Kalınlık ise 10cm. Enerji tüketimi 381 Watt.





Model ilk olarak ABD'de satışa sunuldu ve 11 000$ gibi bir fiyata sahip. Modelin ilerleyen aylarda global olarak da satışa sunulması bekleniyor.





http://www.sharpusa.com/ForHome/HomeEntertainment/LCDTV/Models/LC90LE745U.aspx?tech_specs=1