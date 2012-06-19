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Sharp dünyanın en büyük LED TV'sini satışa sundu

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
6,8b
1
50
Televizyonlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Aquos serisi ile düz ekran TV pazarında başarılı olmaya çalışan Sharp firması, dünyanın en büyük LED TV'si olarak adlandırdığı yeni LC-90LE745U modelini satışa sundu.

Sharp'ın yeni modeli 90 inç boyutunda. Entegre WiFi barındıran model Full HD çözünürlüğe sahip ve Full HD 3D desteği veriyor. Yenileme hızı 240Hz iken Netflix, Hulu gibi standart Smart TV uygulamaları ve bir de web tarayıcısı sunuyor. 

Ekran ise tam sıra LED dizilimine sahip ve birbirinden bağımsız açılıp kapanabilen LED'ler sayesinde o alandaki parlaklık ve karanlık daha iyi kontrol edilebiliyor. Dinamik kontrast oranı 8 000 000:1 şeklinde. 2 adet USB girişi, 4 adet HDMI girişi, 1 adet Ethernet girişi bulunuyor. 

Model ayrılabilir standı ile birlikte 75Kg ağırlığa, 2m genişliğe ve 1.2m uzunluğa sahip. Kalınlık ise 10cm. Enerji tüketimi 381 Watt. 

Model ilk olarak ABD'de satışa sunuldu ve 11 000$ gibi bir fiyata sahip. Modelin ilerleyen aylarda global olarak da satışa sunulması bekleniyor.
Sharp dünyanın en büyük LED TV'sini satışa sundu
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http://www.sharpusa.com/ForHome/HomeEntertainment/LCDTV/Models/LC90LE745U.aspx?tech_specs=1 Yorum Yaz
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OverClocK1ng 7 yıl en beğenilen
"Aquos serisi ise düz ekran TV pazarında başarılı olmaya çalışan Sharp firması"
mııı?
Ya Ekrem kardeşim. Sharp dediğimiz firma, Dünyada ekran teknolojilerinde olsun pek çok teknolojik cihazda olsun öncü olup, Dünyadaki en başarılı firmalardan birisidir. Pek çok şeyin öncülüğünü yapmıştır.
Böyle "Başarılı olmaya çalışan" falan diyerek ezik bir firma gibi küçümsenmesini ben pek doğru bulmadım yani.
Hani: "Aquos serisi ise düz ekran TV pazarında başarısını sürdüren" şeklinde bir şey yazsan tamam da...
"Aquos serisi ise düz ekran TV pazarında başarılı olmaya çalışan Sharp firması"mııı?Ya Ekrem kardeşim. Sharp dediğimiz firma, Dünyada ekran teknolojiler...
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albani 7 yıl
Sn.ekrem Haber için teşekkürler+
Bende bir "Sharp çı" olarak bazı ilaveler yapayım o zaman kısaca;
-Sharp ta zaten hazır Kıta bekleyen bir 80"lik Modül vardı!
Ancak Sakai-City deki substrate bandların çok büyük ebatlara çıkabilme
özelliği olduğu için(105" e kadar şimdilik)her an bu ebatlara kadar panel
üretebilir Sharp!
-80lik panel hazırdı(Japan/Canada/USA market için)ancak herkes birbirini kolladığı için de Sharp bu büyük ebatları yedekte tutup hemen pazara sunmuyordu!
-90"lık Modül ise yine bu bandlarda hazır vaziyette bekliyordu,ancak şuanda sadece China*/USA/Canada da satılan(1,5 senedir)"ELITE" panel ki şuanda TFT-LCD kategorisinde dünyanın en iyi panelide budur(60 ve 70lik ebatları vardır)
Ancak bu "ELITE Brand" ,Pio nun Patentli ürünü olduğu için(sadece Canada/USA)
bu iki ülkede ve özel anlaşma ile de *China da satılabiliyordu!
Henüz kamuoyuna yansıyan Sharp&Pio Lisans anlaşmasının sonucu bilinmediği evde bu Lisansın süresi olduğu düşünülürse,çok büyük ihtimalle Sharp Elite ile devam etmeyeceği bu Hi-End panelde kendisi panel çıkaracağı yönünde yaklaşık 1 senedir "konuşuluyordu"
Sonuçta ELITE Lisansı temdit edilmezse veya anlaşma bitirilirse Sharp kendi
ismiyle böyle bir panel çıkarmak istediği de zaten biliniyordu ve sanırım bu suretle ELITE gibi kısıtlı 2/3 ülkeye değil de global pazara çıkmak imkanına kavuşacaktı!
-Sharp için normalde iki ana pazar vardır birisi domestic market dedikleri kendi iç pazarı ki Japonya da Sharp TFT-LCD pazar payı %55/60 gibidir!!!
Diğer pazar da USA ve tabiki Canada bunun harici paneller onlar için hiç önemli değildir(Avrupa dahil!!)
-Yine "dedikodulara" göre(USA)bu yeni 70/80/90lık paneller ELITE sınıfında olacaktır!ancak olup-olmadığı nasılsa yakında anlaşılır!
Çünkü ELITE çok özel ve farklı bir panel,sadece CR oranını yazayım 15.126;1 ve ANSI/Native değeri ise 10/12bin;1 gibi çalışmaktadır ki bu değere en fazla
yaklaşan Samsung S_PVA lar bile Static CR 8.000;1 iken ANSI/Native ile bu değer
2/5bin;1 lere düşmektedir ve buda aslında çok güzel bir değer ama Sharp taki durum çok farklı tabiki!
Böyle çok yüksek CR li Modül de bir de AUO/Taiwan üretti(AMOY type) buda CR 15.000;1 dir
ve çok pahalı olduğu için şuanda sadece Tosh WL/YL de kullanılıyor(+Japan pazarında başka üreticiler kullanıyor)
-Sharp ın değil TÜRKİYE;Avrupa pazarı içinde bir kaygısı yokturki!!!
Bu adamlar TFT-LCD de teknoloji+teknik+MODÜL üretim teknolojileri ile teknikleri üretirler vesa gördüğünüz dünyadaki TÜM ana TFT-LCD teknikle panel üretenlere bu "Patentli" ürünlerinin Lisanslarını kiralarlar,en baştada SAmy ve LGE geliyor veya Taiwan daki tüm ana Modül üreticileri ve Çin dekiler v.s v.s
-Sakai-City ise akıllara zarar bir TFT-LCD tesisidir!
Kimisi sadece mal üretir veya toplar ve satar,kimisi ise Sharp gibi örneğin
teknoloji/teknik bulur ve satar!bu işte de Sharp tektir,ikincisi yoktur!
-OLED/AMOLED diye şayet bahsediyorsanız,bunlar yeni nesil LED panellerdir ama bu ikisi bunlar içinde en basit/ucuz/hala sorunları olan ve bitmeyen ama üretim teknikleri en basit olduğu için zaten şuanda bir kaç senedir kullanılan panellerdir!senelerdir CepTlf.Camera.Vid.Cam.çeşitli laptop uygulamalarında
kullanılan panellerdir!
Sharp bunlar ile uğraşmıyor,zaten altyapısı bunların hepsini üretecek seviyededir!
Yeni nesil FED/SED/P_MOLED/SPLED/TOLED v.s gibi asıl baba paneller ise henüz ortalıkta yok,ilk ikisi ise bunlar içinde en iyileridir!
Şimdi uyanık üreticiler bunların içinden en tatlı KAR bırakan Amoled/OLED leri çıkarıp belki başka baharlara o asıl LED leri çıkaracaklar,nasılsa hepsinin Lisansları alındı!! parayıda bu arada bunları bulan USA lı dev teknoloji firmaları kazandı!
++
Sharp a dönersem,umarım ELITE paneli beklediğimiz ama aslında boşa beklediğimiz gibi olmasın bu yeni çok büyük ebatlı Sharp paneller!!
-Lanse edilen $ 11bin USA pazarı için çok değildir!
örneğin şuanda ELITE lerin 60lıkları $ 5,5bin ve 70lik olanıda $ 8bin dir
ve dikkatinizi çekerim dünyada ilk defa hemde USA gibi bir ülkede yaklaşık 1,5 senedir fiyatı 1 cent bile düşmeyen tek panelde ELITE olmuştur!!
Üstelik ELITE alanların da çok büyük kısmı Pio dan geçenlerdir!!!
Vede hiç kimse "pahalı" demiyor,çok enteresan ama orada bu rakamlar asılında günümüzde aşırı pahalı olmasına rağmen ELITE lerin kimse fiyatını konuşmuyor bile!
-ELITE de kullanılan Modül UV2a/X-Gen QUADRON type olandır,ancak bu Modül sanırım "özel" olarak üretildi!!
Çok büyük ihtimalle çıkacak olan 80/90lık larda böyle olmalıdır!
USA da $ 11 kağıda bu panel çok güzel satar veya Japonya da satar,zaten buda Sharp a yetiyor!çok büyük ihtimalle japon markette bu panel USA dan daha pahalı satılacaktır!
--*China yukarıda işaretlediğim(ELITE in satış ülkeleri olarak)ülkeler içindeki China özel izinle bu ülkede satılabilmektedir(izin Piooneer Corp/Japan veriyor)normalde Lisans sadece USA/Canada içindir ELITE Pio ürünleri için ancak bu defa bir özel istisnai madde ile ELITE panel China da satılabilmektedir ANCAK markası ELITE değildir,SHARP olarak satılıyor ama panel aynı!!
ELITE ler Meksika da montajlanıyor,China olanları ise Japonyada montajlanıyor
ayrıca "Ameriika Kıtası" Sharp panellerin de tamamı(özel üretim paneller hariç)
Meksikada montajlanmaktadır ve diğer bildiğiniz Kore/Japan panelleride aynen bu şekilde Meksikada montajlanmaktadır ve kalite/seviyesine göre yine yan/ana tüm elemanlar Çin den çıkmaktadır!!
++
Saygılar
Sn.ekrem Haber için teşekkürler+Bende bir "Sharp çı" olarak bazı ilaveler yapayım o zaman kısaca;-Sharp ta zaten hazır Kıta bekleyen bir 80"lik Modül v...
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k@llone 7 yıl
90 inç ve 1920*1080, çamur gibi görüntü olur...
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DH Misafiri 6 yıl
e.altundag
digicomda sharp satısına basladı.sanırım distribürlügü aldı eskıden oldugu gıbı.sharp ın 52 60 ınc quatron tvlerını ıncelerken gözüme LC52LE830E ve LC52LE831s modelleri çarptı.ıkısınınde ozellıklerınde ben hıc bır fark göremedım yada gozumdenmı kactı bılmıyorum. ikisindede aşagıda yazılılanlardan başka birşey okuyamadım. 52” (132cm) AQUOS 3D QUATTRON TV with LED Backlight Technology, 3D and 200 Scanning Backlight • LED Backlight • Full HD (1920x1080) • RGBY X-GEN Panel with UV²A Technology • Mega Contrast • 200 Scanning Backlight • HD Tuner (DVB-T/T2/C) • WiFi • AQUOS NET+ • 8GB Time Shift Function • DLNA Media Player (Foto,Video, Music) • 4 HDMI Inputs • USB Media Player (Photo, Music and DiVX HD) • CI+ Interface • Eco Features, 2 adet 3D Gözlük model isimlerinde 830E ve 831S Gibi bir fark olduguna göre bu farkların ne oldugunu bilen bır üstadımız varsa yazabılırmı acaba.şimdiden tesekkur ederım.

830E Modelinde HD uydu alıcısı var. 831S Modelinde uydu alıcısı yok.Aralarındaki tek fark budur.
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GoldPunch 6 yıl
Fiyat beklediğimden iyi gerçekten. Ama fiyatının düşük olmasındaki tek etmen full hd olması gerek
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pocemonmutlu 7 yıl
Varya bunuda alsam kesin bana denk gelir isik sizmasi cikar
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Guest-FDC9156E7 7 yıl
230 ekran televizyon nedir ya? Tüketim hastalığı bu olsa gerek.
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Schwartzenius 7 yıl
oha.gif
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e.altundag 7 yıl
digicomda sharp satısına basladı.sanırım distribürlügü aldı eskıden oldugu gıbı.sharp ın 52 60 ınc quatron tvlerını ıncelerken gözüme LC52LE830E ve LC52LE831s modelleri çarptı.ıkısınınde ozellıklerınde ben hıc bır fark göremedım yada gozumdenmı kactı bılmıyorum. ikisindede aşagıda yazılılanlardan başka birşey okuyamadım.

52” (132cm) AQUOS 3D QUATTRON TV with LED Backlight Technology, 3D and 200 Scanning Backlight

• LED Backlight • Full HD (1920x1080) • RGBY X-GEN Panel with UV²A Technology • Mega Contrast • 200 Scanning

Backlight • HD Tuner (DVB-T/T2/C) • WiFi • AQUOS NET+ • 8GB Time Shift Function • DLNA Media Player (Foto,Video,

Music) • 4 HDMI Inputs • USB Media Player (Photo, Music and DiVX HD) • CI+ Interface • Eco Features, 2 adet 3D Gözlük




model isimlerinde 830E ve 831S Gibi bir fark olduguna göre bu farkların ne oldugunu bilen bır üstadımız varsa yazabılırmı acaba.şimdiden tesekkur ederım.
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Nef'i 7 yıl
İyi bir ürün ortaya çıkmış.
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TheMarjinaLs 7 yıl
Bunu bizim gibi ev kullanıcıları alamaz. Alsa da kullanamaz.
Şöyle Triplex Villalarda / Saraya benzeyen kodamanların evinde görebiliriz. Malum kara para temizlemek için çok gösterişli bir ürün...

Kalite bakımından değerlendiremeyiz ama lüx yani
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DH Misafiri 7 yıl
samsung ve lg oled teknolojisinin yeni ürünlerini duyururken siz hala sharp samsungdan lg den daha iyi daha kaliteli diyorsunuz anlamadım.hangi kritere göre daha kaliteli ayrıca samsung sharptan hangi teknolijinin lisansını almış söyleyen arkadaş anlatsın bizde öğrenelim.şunuda unutmamak lazım apple için ekran üreten lg ve sharp ipad için üretilen ekranın kalite gereksimini karşılayamaması nedeniyle samsung belli bir süre retina display ekranların tek üreticisi oldugunu milliyet teknoloji linkinden okumuştum.birde şunu bilmek lazım bildiğiniz üzere panel teknolojisinin en üst teknolojisi amoled teknolojisidir ve bununda yüzde 98 i samsungun elindedir.dünya lcd pazarının yüzde 33 ü ve led pazarının yüzde 40 ı
samsungun elindedir.ondan sonrada lg gelir.tamam sharp kaliteli bir üreticidir ama
bir samsung bir lg değildir.(gizgin)
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Mellkor 7 yıl



Ne anlatiyorsun anlamadim. Samy ve lg yokken bu markalar vardi. Birakinda bir farklari olsun
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OverClocK1ng 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

samsung ve lg oled teknolojisinin yeni ürünlerini duyururken siz hala sharp samsungdan lg den daha iyi daha kaliteli diyorsunuz anlamadım.hangi kritere göre daha kaliteli ayrıca samsung sharptan hangi teknolijinin lisansını almış söyleyen arkadaş anlatsın bizde öğrenelim.şunuda unutmamak lazım apple için ekran üreten lg ve sharp ipad için üretilen ekranın kalite gereksimini karşılayamaması nedeniyle samsung belli bir süre retina display ekranların tek üreticisi oldugunu milliyet teknoloji linkinden okumuştum.birde şunu bilmek lazım bildiğiniz üzere panel teknolojisinin en üst teknolojisi amoled teknolojisidir ve bununda yüzde 98 i samsungun elindedir.dünya lcd pazarının yüzde 33 ü ve led pazarının yüzde 40 ı
samsungun elindedir.ondan sonrada lg gelir.tamam sharp kaliteli bir üreticidir ama
bir samsung bir lg değildir.(gizgin)

Ağzımı bıraktım, ........ güldüm.

Samsung kim ki ya. Sharp'ın tırnağı olamaz.

Sharp osurursa Samy ve LG sıçar...
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Pardus Linux 7 yıl
Resimden bile çok güzel gözüktü gözüme ev sineması için muhteşem bir çözüm olabilir...
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Zordion 7 yıl
90" ve 1920x1080?
Yeni iPad de ekran 9.7" cozunurluk 2048x1536 ve yeni MacBook Pro da 15.4" çözünürlük 2880x1800 iken televizyonların bir an önce quad HD tarzı çözünürlüklere geçmesi lazım.
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albani 7 yıl Zordion
Zordion

90" ve 1920x1080?
Yeni iPad de ekran 9.7" cozunurluk 2048x1536 ve yeni MacBook Pro da 15.4" çözünürlük 2880x1800 iken televizyonların bir an önce quad HD tarzı çözünürlüklere geçmesi lazım.

Bu bir kere teknik olarak mümkün değildir


Ya da en azından 4K/8K Modül üretmek ise Sharp için çocuk oyuncağıdır veya diğer ana Modül üreticileri de
bunları üretebilir,ayrıca 4K Modüller var,ancak iş sadece Modülü büyütüp ve de pixel sayısını arttırmakla bitmiyorki!

SD&HDTV yayınları malum!!

Gerçi 4K(S-HD veya Quad-HD) test yayını Japonyada yaklaşık 5/6 senedir yapılıyor(özel program özel paneller ile izleniyor-MARKA durumu gizlidir
)

Teknik olarak günümüz TV yayınlarının hala kötü seviye SD lerde olması veya HDTV lerinde yeterince band genişliği ve bit-rate
değerini kullandıkları için 20K panel olsa ne yazar


Diğer yandan sizin bahsettiğiniz çok ufak ebatlı bu Display üniteleri ise TV den ve üretim maliyetleri itibarıyla çok ama çok farklıdır


Üreticiler "kafalarına" göre panel yapamazlar,ama sizlerin çoğunuzun düşündüğü paneller zaten üreticilerin her an üretebilecekleri şekilde hazırda
bekleyen ürünler olarak bir kenarda durmaktadır ve Sharp burada da liderdir


Aynı şekilde AUO-Taiwan da bu Modülleri üretebilecek seviyeye gelmiştir

++
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met@lrock 7 yıl
eve trafo kurduracaklar.
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Prequel 7 yıl
Sharp'ın eşsizliğini anlıyor ve takdir ediyorum ama kafama takılan tek bir nokta var.
Firmaların tek amacı kar değil midir? Sharp tamam büyük karlar yapıyor ama hitap ettiği kesim en üst olunca finansal olarak mesela Samsung'la yarışamıyor. Kalitesini düşürsün istiyorum diye değil ama bu bir firma sonuçta, böyle imkanlara sahip bir firma neden Samsung gibi hatta daha büyük bir dev olmak istemez? Öyle olayım derken hem üstten olup hem mainstreame ulaşamama tehlikesi olabilir belki ama gerçekten büyük imkanları var yani, dikkatli hamlelerle bu tehlikeleri aşmamaları için bir neden olmaz gibi geliyor. Butik firmaların geri kalanları için de böyle söylenir diyeceksiniz belki ama birçok başka alanda bunlar ya sektörlerinde en zenginleri ya da bu kadar imkanlara sahip değiller. Ama Sharp hem büyük imkanlara sahip hem de en zengini değil. İşte bunu anlamıyorum.
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Umutcan 7 yıl
Arkadaşlar kullandığım bravia 52" full hd tv 1.5-2mt'den 720p'de bile sorun olmuyorsa bu tv de 4-6 mt'den kesinlikle sorun olmaz. Ha 90" tv'nin içine girerek seyredeceğim diyorsanız orası ayrı.
Mükemmel bir sinema deneyimi sunacağı kesin(özellikle 3d olarak), büyük boyutlu tv kullanan kişiler durumu anlayacaktır. Bu cihazın monitör değil, dev boyutlu bir tv olduğunu unutmayalım.
Büyük boyutlu tv'lerde kullanılan modüllerin ve pixel/subpixel yapılarının ona göre optimize edildiğini bilmenizde de yarar var. 52" boyutta pixelleri 1mt'den sonra görebilmeniz imkansız diyebilirim.
Ki zaten bu yakınlıktan tv izleyemezsiniz.
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albani 7 yıl Prequel
Prequel

Sharp'ın eşsizliğini anlıyor ve takdir ediyorum ama kafama takılan tek bir nokta var.

Firmaların tek amacı kar değil midir? Sharp tamam büyük karlar yapıyor ama hitap ettiği kesim en üst olunca finansal olarak mesela Samsung'la yarışamıyor. Kalitesini düşürsün istiyorum diye değil ama bu bir firma sonuçta, böyle imkanlara sahip bir firma neden Samsung gibi hatta daha büyük bir dev olmak istemez? Öyle olayım derken hem üstten olup hem mainstreame ulaşamama tehlikesi olabilir belki ama gerçekten büyük imkanları var yani, dikkatli hamlelerle bu tehlikeleri aşmamaları için bir neden olmaz gibi geliyor. Butik firmaların geri kalanları için de böyle söylenir diyeceksiniz belki ama birçok başka alanda bunlar ya sektörlerinde en zenginleri ya da bu kadar imkanlara sahip değiller. Ama Sharp hem büyük imkanlara sahip hem de en zengini değil. İşte bunu anlamıyorum.

Arkadaş siz hala "Samsung" ta kalmışsınız yoksa bunların panelinimi kullanıyorsun da Sharp ile Samy yi yarış ettirmek istiyorsun onu anlamadım veya
bazı arkadaşlar hala adet/KAR veya satış rakamlarından filan kalmışlar,ancak bunlar diğer üreticiler için birer kriterdir Sharp için bunlar kriter olsaydı
bütün TFT-LCD ana üreticileri içinde en gelişmiş ve tekniğin bulucusu olarak sizin anladığınız manada panel yapıp satar ve sizin bahsettiğiniz manadan
hareketle yoluna devam ederdi!

Samy onlarda Lisans kullanıyor hala Sharp tan bilmem haberiniz varmıdır??

"Solar CELL"(hani şuanda UEFA şampiyonasındaki kenar ilanlarda hiç dikkat ettinizmi acaba bir Sharp Solar energy diye reklam geçiyor)bakınız bu işte
Sharp dünyada 1 numaradır!! bununda Lisanslarını satıyor para kazanıyor,kısaca herifler kafayı işletip daha tatlı paralar kazanıyor+TFT-LCD işinde de
teknik/teknolojik bulucu olarak sattığı panelden çok teknoloji satarak yolunu daha güzel buluyor ve tüm panelcilerde eli mahkum Sharp a geliyorlar


Sakai-City Plant/Osaka ise akıllara ziyan üretim tesisleri ve bu işin tam teknoloji üssüdür!(Sony buraya 1/3 oranında ortaktır-KAR ortaklığı bazında tabiki,yoksa Sony bir şey
üretmiyor burada!)Pioneer Corp.yine ortaktır(özel anlaşma ile ve dolayısıyla NEC Corp.da ortaktır) gibi Sharp ın yine çok ciddi gelir elde ettiği ve teknoloji/teknik ihraç
ettiği panel ve diğer sektörel işleri vardır

Sonuç olarak Koreliler ve diğer Taiwanlı/Çinli ve Japon üreticileri Sharp ile mukayese etmek veya bir şekilde oranlamak v.s v.s doğru değildir
Ancak bu üreticilerin hepsi bir şekilde Sharp a muhtaç iken Sharp çok daha geniş alanda çok farklı alemde geziniyor!
Zaten adamın derdi panel satmak ve her Kıtada her ülkede olacağım diye bir kaygısı olsa,böyle çalışmazdı!

Sadece Japan/Canada/USA ve şimdilerde Çin/Taiwan pazarı bunlara yetiyor da artıyor bile,diğer üreticiler düşünsün nereye nasıl panel satarım diye!

Aynı şekilde Tosh ta böyledir,bununda kimseye eyvallahı yoktur! buda daha ziyade altyapıya ve Chipset üzerine yoğunlaşıp değişik ürünler bulup satıyor!
Bu iki ana üretici medya ve malum TestSiteleri ve çeşitli ilgili kuruluşlar da hiç alakaları yoktur!dolayısıyla Sharp&Tosh ürünleri bilenler bilir genelde "sınıfta bırakılır"
"NEDEN "diye hiç düşündünüzmü acaba

Ama bu iki üreticide hiç bunlara bakmaz bile!!! bakanlar ise bol bol ödül alıyorlar
ürünlerinin çoğu da ya Excellent yada Referance oluyor! ama Sharp/Tosh/Pio
ürünleri bu seviyeye ya hiç gelemiyor yada Pio gibi olanlar arada geliyor(lleri mahkum oldukları için mecburen Pio "Referance" oluyor,yoksa bu heriflere kalsa Pio bile ancak
Avarage olabilir bu "taraflı" kurumlar tarafınca


Panel dünyası işte böyle yalan-dolanlar ile yürümektedir!global pazarda muazzam rakamlar söz konusu olunca mecburen herkes taraf olmak zorunda kalıyor!!
Tarafsız olanların en başında da Sharp gelmektedir
ardından Tosh geliyor

Sharp onlarca teknik geliştirip sundu üreticilere ama kimse bunları bilmiyor bile
ama bir X üretici bir şey yaptımı(bakınız "bulunca" demiyorum)dünyayı sallama/palavra bilgilerle
donatıp ayağa kaldırıyor


Yada bu uyanıklar çoğu teknolojiyi USA dan transfer ettikleri için(Lisanslama yoluyla) ortaya çıkıp ben buldum-geliştirdim diyebilecek kadarda "cesur" olabiliyor!!
Bu arada uyanık Amerikalı firmada hiç ortalıkta görünmüyor ve buda işin hilesi ve cukkanın daha kabarık olmasını sağladığı için,Amerikalı her bir şeyi yapıp satıyor Lisansı
veya kiralıyor sonra diğer çekik-gözlülerde "ben buldum" diye insanları yiyor
hele iki ana üretici var ki bu "her bir şeyi ben buldum" diye ortalıkta dolanan iki üreticidir
bunlar,bunlara göre panel alemi bunlardan sorulmaktadır

Aslında bütün bunları insanlar bir şekilde "yedikleri" için kimse sesini çıkarmıyor,herkes yolunu bulmuş aynen devam ediyor!

İşte Sharp burada,yine bu anlattıklarımının zerre kadar içinde değildir,bunlar Sharp hariç,kısmen Tosh hariç tüm ana üreticilerin içide oldukları bir "alemdir",ama burada en çok gülen
Sharp ile Amerikalı dev teknoloji üreticileridir;en çok keyifle bunlar gülüyor


Genelde bu işlerde Amerikalıların olduğunu sanırım çoğunuz bilmiyor hatta kimse bilmiyor
ama bu işlerin asıl mutfağı Amerika ve ustalarda şu bildiğiniz conilerdir!!!
Bunların içinde bir tek Sharp farklı yerdedir!! çünkü oda işin hem mutfağı hemde ustasıdır


Not;o yeni nesil diye bildiğiniz .....LED diye tanımladığımız tüm paneller işte bu conilerden çıkmıştır,hepside Patentli ürünler olup Lisansları kiralanmış olup halende devam etmektedir!

FED ve SED ise birisi NANO/USA dan diğeride FED/USA dan bulunmuştur!!!Lisansları Canon/Pio/AUO-Taiwan ve sanırım Sony ve bir kaç üreticidedir,aynı şekilde diğer tüm...LED lerde
aynen böyledir! kısaca parayı basan Lisansı alıyor coniden


>>>Amoled/Oled ise bunlar içinde "en ucuz ve kolay maliyetli"(ama yeni olduğu için çok yüksek maliyetli diye sizleri yedikleri paneller) olanıdır özellikle dikkatinizi çekerim ondan
dolayı ilk sırada bunlar üretiliyor,herifler öyle uyanıkki,daha sofistike ve aşırı yüksek maliyetli ama süper seviyede LED ler olan panelleri hala bekletiyor geride!!!aslında bunlarında
bir yerde teknolojileri eskidi diyebilirim çünkü epeyi seneler oldu bunlar bulunalı!!

Bu arada bütün bu LED panelleri sıfırdan üretmek Sharp için sadece çocuk oyuncağıdır!!dikkat ederseniz Sharp bu işte hiç yokmuş gibi görülmektedir


""Bir Sharp vardır birde "diğerleri vardır"";bu tabir hep vardı bilenler için ve bir tabir daha vardı o da şu idi ""Bir Pio vardır birde "diğerleri vardır""

Panel aleminde bu iki tanım aslında birer "kuraldır" ister kabul edin ister etmeyin!

Dolayısıyla Sharp ın tanımı ve konumu v.s v.s bütün işleri diğerlerinde yani o hepimizin bildiği diğerlerinden hem ötede hemde ciddi farklı yerdedir ve bunun adı
şu kadar adet satıyor yok bukadar pazar kazanmış veya en çok bu satıyor gibi tanımları ancak "diğerleri" için yapabilirsiniz,çünkü Sharp bunların çok dışında bir yerde
oturmaktadır!

Saygılar
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RevivaL 7 yıl
Bunda ne oyun oynanır
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