OLED yanma sorununu ortadan kaldırmanın yolu bulundu

OLED’lerde yanma sorunu tarihe karışıyor
OLED piksel teknolojisi akıllı telefonlarda ve TV'lerde uzunca bir süredir kullanılıyor olsa da teknolojik yinelemelerle birlikte daha fazla oyun monitörü görmeye başladık. Özellikle QD-OLED paneller monitörlerde yeni bir akım olmaya başlıyor. Ayrıca firmalar yanma sorununu azaltan çözümler de geliştiriyor. MSI'ın OLED Care teknolojisi bunlardan birisi.
Cambridge Üniversitesi araştırmacıları tarafından yürütülen ve Nature dergisinde yer alan bu yeni araştırma, OLED panellerdeki yanma sorunlarının tarihe karışabileceğini öngörüyor. Peki işin püf noktası ne? Panel içindeki mavi ışık yayan diyotlar için daha iyi kontrol sağlamak.
Araştırmacılar, yanma probleminin OLED ekranın mavi ışık yayan diyotlarından gelen dengesiz ve verimsiz ışığın bir sonucu olduğunu ve bunları kontrol etmek için daha iyi bir yol sağlarsak yanma sorununun ortadan kalkacağını iddia ediyor. Araştırmacılar, ışık yayan diyotları yalıtkan alkilen kayışlar içerisine muhafaza eden yeni yöntem ile yanmanın hayatımızdan çıkacağını söylüyor. Yeni yöntem ile yanmanın ötesinde OLED’lerin üretim sürecinin daha verimli hale gelmesinin sağlanabileceği de belirtiliyor.
Araştırmadan da anlaşılacağı üzere ekip, OLED piksel teknolojisinin üretim sürecinde bir değişiklik yapılmasını belirtiyor. Haliyle bu, firmaların üretim süreçlerinde değişiklikle yapması gerekecek. Bu da çözümün benimsenmesi için biraz daha zamana ihtiyaç olduğunu gösteriyor. Öte yandan bu gibi araştırmalar, doğası gereği yanmaya meyilli olan OLED’lerde bu sorunun tamamen ortan kaldırılabileceğine işaret ediyor.
Son olarak bilmeyenler için, OLED yanma sorunu; aynı statik görüntü uzun süre ekranda kalması sonucunda meydana geliyor. Buna Windows'un sağ alt köşesinde bulunan saat ve tarih bölümü ile Görev Çubuğu simgeleri örnek olarak verilebilir.Kaynakça https://www.tweaktown.com/news/97083/scientists-make-breakthrough-in-preventing-oled-burn/index.html https://www.nature.com/articles/s41563-024-01812-4 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...