OLED yanma sorununu ortadan kaldırmanın yolu bulundu

Tam Boyutta Gör OLEDpaneller aslında uzunca bir süredir piyasada bulunuyor ancak bu panellerin yaygınlaşması çok daha hızlı olmadı. Geçtiğimiz yıl itibarıyla OLED paneller daha fazla TV, monitör ve telefon ekranlarında kullanılmaya başlamış olsa da bu ekran teknolojisinin korkutan bir açığı bulunuyor: OLED burn-in, yani yanma problemi. Ancak araştırmacılar en sonunda OLED yanma sorununu ortadan kaldırmanın bir yolunu bulmuş olabilir.

OLED’lerde yanma sorunu tarihe karışıyor

OLED piksel teknolojisi akıllı telefonlarda ve TV'lerde uzunca bir süredir kullanılıyor olsa da teknolojik yinelemelerle birlikte daha fazla oyun monitörü görmeye başladık. Özellikle QD-OLED paneller monitörlerde yeni bir akım olmaya başlıyor. Ayrıca firmalar yanma sorununu azaltan çözümler de geliştiriyor. MSI'ın OLED Care teknolojisi bunlardan birisi.

Cambridge Üniversitesi araştırmacıları tarafından yürütülen ve Nature dergisinde yer alan bu yeni araştırma, OLED panellerdeki yanma sorunlarının tarihe karışabileceğini öngörüyor. Peki işin püf noktası ne? Panel içindeki mavi ışık yayan diyotlar için daha iyi kontrol sağlamak.

Araştırmacılar, yanma probleminin OLED ekranın mavi ışık yayan diyotlarından gelen dengesiz ve verimsiz ışığın bir sonucu olduğunu ve bunları kontrol etmek için daha iyi bir yol sağlarsak yanma sorununun ortadan kalkacağını iddia ediyor. Araştırmacılar, ışık yayan diyotları yalıtkan alkilen kayışlar içerisine muhafaza eden yeni yöntem ile yanmanın hayatımızdan çıkacağını söylüyor. Yeni yöntem ile yanmanın ötesinde OLED’lerin üretim sürecinin daha verimli hale gelmesinin sağlanabileceği de belirtiliyor.

Gigabyte, 3 yeni Aorus OLED oyun monitörü piyasaya sürdü 2 gün önce eklendi

Araştırmadan da anlaşılacağı üzere ekip, OLED piksel teknolojisinin üretim sürecinde bir değişiklik yapılmasını belirtiyor. Haliyle bu, firmaların üretim süreçlerinde değişiklikle yapması gerekecek. Bu da çözümün benimsenmesi için biraz daha zamana ihtiyaç olduğunu gösteriyor. Öte yandan bu gibi araştırmalar, doğası gereği yanmaya meyilli olan OLED’lerde bu sorunun tamamen ortan kaldırılabileceğine işaret ediyor.

Son olarak bilmeyenler için, OLED yanma sorunu; aynı statik görüntü uzun süre ekranda kalması sonucunda meydana geliyor. Buna Windows'un sağ alt köşesinde bulunan saat ve tarih bölümü ile Görev Çubuğu simgeleri örnek olarak verilebilir.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

Monitör Haberleri

OLED ekranlarda yanma sorunu tarihe karışıyor