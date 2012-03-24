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Sharp ve LG Display gelecek ay yeni iPad panel üretimini artırıyor

7 yıl
3,6b
1
36
iPad
Ekrem71
Haber Editörü
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Apple, Retina ekran ile piyasaya sunduğu yeni iPad modelinin panel üretiminde sıkıntı yaşamamak için 3 dev firma Samsung, Sharp ve LG Display ile tedarik konusunda anlaşmıştı. Ancak Sharp ve LG Display, ayın başında sıkıntılar yüzünden tek bir panel bile sağlayamadı ve ilk parti yeni iPad modelleri, Samsung'un kapasite artırımıyla karşılandı. Bu dönemde kısmi olarak stok sıkıntısı yaşandı.

DigiTimes'ın haberine göre ayın ortalarına doğru Sharp ve LG Display küçük de olsa Retina ekran üretimine başladı. Sıkıntıları yavaş yavaş atlatan iki firma önümüzdeki aydan itibaren üretimi artıracak ve piyasaya daha fazla yeni iPad sürülecek. 

Yeni iPad'in Retina ekranının üretimindeki artış, bu ekranların arka aydınlatma modülünü (BLU) üreten Radiant Opto-Electronics firmasının gelirlerinde de önemli bir yükselme sağlayacak.

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Batuist 7 yıl en beğenilen
createemir
Apple hangi parçasını kendi üretiyor acaba :D Edit: Arkadaşlar yanlış anlaşılma olmuş. Benim asıl amacım kendi fabrikalarında hangi parçalarını ürettiğini sormaktı..

Madem öyle ben cevap vereyim. Birincisi önemli olan parçayı bizatihi üretmek değil onu kullanabilmektir. Apple üretim aşamasından ziyade kullanma aşamasında dahiyanesini gösteriyor. Yani bir otomobili tüm parçalarıyla hiçbir firma üretemez. Yada bir uçağı vesaire. koltukları birine ürettirir camı başkasından alır onu başkasına yaptırır bunu yaptırır ama bu mercedesi "mercedes" mühendisleri üretmiyor anlamına gelmez. Önemli olan oradaki mühendislik çalışmasıdır. Teknolojidede durum aynıdır. Samsungta bir çok parçasını kendi üretiyor olmasına rağmen "tamaiyle" tüm parçalarını kendisi üretmiyor. örneğin işlemci ram ekran gibi parçaları üretiyor olmak bir telefon içindeki yüzlerce birimi ürettiği anlamına gelmez. Önemli olan bunları alıp bir sistem içinde kullanabilmektir. Tabi samsung burada dünyada eşi olmayan biricik firma. sanırım en çok kendi parçasını üretebilen ve kendi içinden tedarik eden firmadır. Soruna gelecek olursak apple'ın bir fabrikası yok.. ürünü tasarlar ürettirir. Örneğin a5 işlemcisi apple mühendislerinin kendi ihtiyaçlarına göre şekillendirdiği arm çekirdeğini taşıyan bir işlemcidir ve bunun tasarımını samsunga vererek ona ürettiriyor. Qualcomdan diğer radyo bağlantıları için gerekli çipleri alıyor samsungtan ram alıyor lag sharp gibi bir kaç firmaya kendi standartlarına uygun ve kendi belirlediği kıstaslara uyan panelleri ürettiriyor gibi. daha sonra tüm bu parçalar bir merkezde toplanıyor (foxconn) ve burada birleştiriliyor. Olay bundan ibaret. Aslına bakarsanız üretim her zaman bu şekilde işler.. samsung dediğim gibi eşi olmayan tek firma.. bir nevi istisnai olsada yinede tüm herşeyiyle bir ürünü üreten bir firma değil nihayetinde...
createemirApple hangi parçasını kendi üretiyor acaba :D Edit: Arkadaşlar yanlış anlaşılma olmuş. Benim asıl amacım kendi fabrikalarında hangi...
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ec38 7 yıl
mesajların bir kaçına baktım ve gülsem mi ağlasam mı bilemedim :D.. yaa arkadaş biri üretiyor biride satın almak zorunda.. biri üretmese öbürü para kazamaz öbürü satın almasa üreten zengin olamaz.. burda herşey çıkarlarla ilişkili.. maksat kullanıcıya güzel ürün sunmak olabilir ama bunu biraz ucuz yapmalılar bence.. asıl tartışılması gereken apple ürünlerinin fahiş fiyatları.. yoksa paneli nerden aldığından sizene, banane.. çinde fabrikası olmayan marka söyleyin bana...
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söny 7 yıl
Lg son dönemler telefonlarında panel kullanımları olsun tv'lerinde olsun baya başarılı fakat sharp için aynı seyi söylemicem
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savinelli 7 yıl
Gerçekten de her konuda aynı muhabbet.. Şu da bir gerçek ki bir firmanın bütün parçaları kendi üretmesi onun kaliteli ürünler ortaya çıkaracağı anlamına gelmiyor. Tam tersi üretimini yaptıgı her alanda uzmanlaşması gerektiğinden çoğu firma bunu beceremez. Yani her parçamı ben üreteceğim diye kalitesiz ürün çıkartacağına kendi alanında en iyisi olan firmalar ile çalışarak nihai ürününün yüksek kalite ile üretilmesini sağlamak daha doğru bir yaklaşım. Apple da bunu yapıyor..
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Djalma Feitosa Dias 7 yıl
Her konuda aynı terane dönüyor ya
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eng304 7 yıl
Retina Display bize 9.7 inch'e şöyle bizim istediğimiz pixellerde bir ekran verin dememkle olmuyor bu ekranın tasarımını bizzat Apple kendi yapıyor ama Apple'ın işi panel üretmek değil tabii ki. Bu yüzden hazırladıkları projeleri panel üreticilerine veriyor ve onlar üretiyor. Ama bu patentleri onlar kendi cihazlarında kullanamıyor sadece Apple için yapıyorlar. Yani Apple nasıl yapacaklarını söylüyor onlarda yapıyor.
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kaydediliyor 7 yıl
Centauri
ZZ RAT Sharp panel konusunda dunyanin en iyisidir. Her kosulda ekranimin Samsung yerine Sharp olmasini tercih ederim.
Ekran Applein ekrani oldugu icin kimin urettigi farketmez. Sonuc olarak ekran in dizayni tamamen Applea ait ve nasil uretilecegini de anlatan detaylı dokümanlar veriyor üreticilere.

ozaman bu kalitede monitörler göremiyecekmiyiz yakın gelecekte?
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Centauri 7 yıl
ZZ RAT
Sharp panel konusunda dunyanin en iyisidir. Her kosulda ekranimin Samsung yerine Sharp olmasini tercih ederim.

Ekran Apple'in ekrani oldugu icin kimin urettigi farketmez. Sonuc olarak ekran in dizayni tamamen Apple'a ait ve nasil uretilecegini de anlatan detaylı dokümanlar veriyor üreticilere.
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ZZ RAT 7 yıl
Sharp panel konusunda dunyanin en iyisidir. Her kosulda ekranimin Samsung yerine Sharp olmasini tercih ederim.
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E_Aydin35 7 yıl
Yaşanacak ufak sıkıntılar her ne kadar sıkıntının olma sebebinin çıkmasıda, bu sıkıntılaar bir cezada olabilir :P Her neyse Apple'a üretim yapan firmalar Samsung başta olmak üzere dünyada sektörlerinde bir numaralar, Apple'ın avantajıda bu olsa gerek..
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myfranco 7 yıl
Aslında bu konudan çıkması gereken sonuç, Apple'in malı kıntımla piyasaya vermediğidir. Özellikle cihazları piyasaya yeteri kadar sürmüyorlar mantığının açıklamasıdır.Milyonlarca cihaz üretmek öyle kolay değil.

Tartışılan konuya gelirsek, Nike bir ayakkabı çıkartır, fabrikaya verip yaptırır. Mimarlar binayı tasarlar, inşaat firmasına verir yaptırır. Burada hepsinin rolü var. Bırakın kim neyi nasıl yaptırıyoru, hoşunuza giden malı alıp kullanın.
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Batuist 7 yıl en beğenilen
createemir
Apple hangi parçasını kendi üretiyor acaba :D Edit: Arkadaşlar yanlış anlaşılma olmuş. Benim asıl amacım kendi fabrikalarında hangi parçalarını ürettiğini sormaktı..

Madem öyle ben cevap vereyim. Birincisi önemli olan parçayı bizatihi üretmek değil onu kullanabilmektir. Apple üretim aşamasından ziyade kullanma aşamasında dahiyanesini gösteriyor. Yani bir otomobili tüm parçalarıyla hiçbir firma üretemez. Yada bir uçağı vesaire. koltukları birine ürettirir camı başkasından alır onu başkasına yaptırır bunu yaptırır ama bu mercedesi "mercedes" mühendisleri üretmiyor anlamına gelmez. Önemli olan oradaki mühendislik çalışmasıdır. Teknolojidede durum aynıdır. Samsungta bir çok parçasını kendi üretiyor olmasına rağmen "tamaiyle" tüm parçalarını kendisi üretmiyor. örneğin işlemci ram ekran gibi parçaları üretiyor olmak bir telefon içindeki yüzlerce birimi ürettiği anlamına gelmez. Önemli olan bunları alıp bir sistem içinde kullanabilmektir. Tabi samsung burada dünyada eşi olmayan biricik firma. sanırım en çok kendi parçasını üretebilen ve kendi içinden tedarik eden firmadır. Soruna gelecek olursak apple'ın bir fabrikası yok.. ürünü tasarlar ürettirir. Örneğin a5 işlemcisi apple mühendislerinin kendi ihtiyaçlarına göre şekillendirdiği arm çekirdeğini taşıyan bir işlemcidir ve bunun tasarımını samsunga vererek ona ürettiriyor. Qualcomdan diğer radyo bağlantıları için gerekli çipleri alıyor samsungtan ram alıyor lag sharp gibi bir kaç firmaya kendi standartlarına uygun ve kendi belirlediği kıstaslara uyan panelleri ürettiriyor gibi. daha sonra tüm bu parçalar bir merkezde toplanıyor (foxconn) ve burada birleştiriliyor. Olay bundan ibaret. Aslına bakarsanız üretim her zaman bu şekilde işler.. samsung dediğim gibi eşi olmayan tek firma.. bir nevi istisnai olsada yinede tüm herşeyiyle bir ürünü üreten bir firma değil nihayetinde...
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Escapetolife 7 yıl
Samsung d7000 serisi televizyonda bir favori listesi oluşturana kadar tek tek kanallara girip ordanda 2 ayrı menüye girip onay veriyorsun , 1-2 saatimi bu işe verdim yapmak için. Donanım iyi ama yazılımını Apple yapsaydı eminim bu işi 5 dk da hallederdim fark burada.

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zengier 7 yıl Batuist
Batuist

createemir

Apple hangi parçasını kendi üretiyor acaba :D Edit: Arkadaşlar yanlış anlaşılma olmuş. Benim asıl amacım kendi fabrikalarında hangi parçalarını ürettiğini sormaktı..


Madem öyle ben cevap vereyim. Birincisi önemli olan parçayı bizatihi üretmek değil onu kullanabilmektir. Apple üretim aşamasından ziyade kullanma aşamasında dahiyanesini gösteriyor. Yani bir otomobili tüm parçalarıyla hiçbir firma üretemez. Yada bir uçağı vesaire. koltukları birine ürettirir camı başkasından alır onu başkasına yaptırır bunu yaptırır ama bu mercedesi "mercedes" mühendisleri üretmiyor anlamına gelmez. Önemli olan oradaki mühendislik çalışmasıdır. Teknolojidede durum aynıdır. Samsungta bir çok parçasını kendi üretiyor olmasına rağmen "tamaiyle" tüm parçalarını kendisi üretmiyor. örneğin işlemci ram ekran gibi parçaları üretiyor olmak bir telefon içindeki yüzlerce birimi ürettiği anlamına gelmez. Önemli olan bunları alıp bir sistem içinde kullanabilmektir. Tabi samsung burada dünyada eşi olmayan biricik firma. sanırım en çok kendi parçasını üretebilen ve kendi içinden tedarik eden firmadır. Soruna gelecek olursak apple'ın bir fabrikası yok.. ürünü tasarlar ürettirir. Örneğin a5 işlemcisi apple mühendislerinin kendi ihtiyaçlarına göre şekillendirdiği arm çekirdeğini taşıyan bir işlemcidir ve bunun tasarımını samsunga vererek ona ürettiriyor. Qualcomdan diğer radyo bağlantıları için gerekli çipleri alıyor samsungtan ram alıyor lag sharp gibi bir kaç firmaya kendi standartlarına uygun ve kendi belirlediği kıstaslara uyan panelleri ürettiriyor gibi. daha sonra tüm bu parçalar bir merkezde toplanıyor (foxconn) ve burada birleştiriliyor. Olay bundan ibaret. Aslına bakarsanız üretim her zaman bu şekilde işler.. samsung dediğim gibi eşi olmayan tek firma.. bir nevi istisnai olsada yinede tüm herşeyiyle bir ürünü üreten bir firma değil nihayetinde...

ekleme yapayim;

evet apple hicbir fiziksel donanim kendisi uretmiyor, uretmesini de beklemiyoruz zaten. yalniz bu soruya verilen tepkiler cok anlamsiz ve cocukca. bu sorunun veya cumlenin karsimiza son cikisi degil, cikacak, bunu kabul edin ve cok dert ediyorsaniz oturup nasil ise yarar birseyler paylasirim bunu simdiden dusunedurun. Apple in parca olarak islemciyi tasarladigini biliyoruz, fiziksel uretimini kendileri yapmasa da islemci onlarin islemcisi. bunun disinda tamamen kendilerine ait olan kismi yazilimi. uretim ile ilgili soyle bir ornek verelik, daha basit olmasi acisindan. calistigim yer danismanlik sirketi; belli konularda raporlar hazirlariz. rapor bittiginde bir kopya cikartir veya dijital halini kirtasiyeye gonderip cok sayida kopyayi basilmis, duzenlenmis, ciltlenmis olarak alir ve ilgili yerlere gondeririz. simdi bu raporu kirtasiye mi hazirlamis olur yoksa danismanlik sirketi mi?

apple donanimi tasarlar, prototip uretir, testlerini yapar, son urunu cikartir, daha sonra da foxkon da fotokopisini cektirir. toner nerden geliyor, kagit nerden geliyor, yazicilarin markasi ne ipad i ilgilendirmez. apple in urunu yazilimi uzerine yuklenmis son urundur sonucta.
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DH Misafiri 7 yıl
Samsung lcd konusunda daha uzman ve başarılı. Yeni ipad alıcaksam samsung üretimi paneli olanı tercih ederdim.
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