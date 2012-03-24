Sharp ve LG Display gelecek ay yeni iPad panel üretimini artırıyor

Haber Editörü
Apple, Retina ekran ile piyasaya sunduğu yeni iPad modelinin panel üretiminde sıkıntı yaşamamak için 3 dev firma Samsung, Sharp ve LG Display ile tedarik konusunda anlaşmıştı. Ancak Sharp ve LG Display, ayın başında sıkıntılar yüzünden tek bir panel bile sağlayamadı ve ilk parti yeni iPad modelleri, Samsung'un kapasite artırımıyla karşılandı. Bu dönemde kısmi olarak stok sıkıntısı yaşandı.
DigiTimes'ın haberine göre ayın ortalarına doğru Sharp ve LG Display küçük de olsa Retina ekran üretimine başladı. Sıkıntıları yavaş yavaş atlatan iki firma önümüzdeki aydan itibaren üretimi artıracak ve piyasaya daha fazla yeni iPad sürülecek.
Yeni iPad'in Retina ekranının üretimindeki artış, bu ekranların arka aydınlatma modülünü (BLU) üreten Radiant Opto-Electronics firmasının gelirlerinde de önemli bir yükselme sağlayacak.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Madem öyle ben cevap vereyim. Birincisi önemli olan parçayı bizatihi üretmek değil onu kullanabilmektir. Apple üretim aşamasından ziyade kullanma aşamasında dahiyanesini gösteriyor. Yani bir otomobili tüm parçalarıyla hiçbir firma üretemez. Yada bir uçağı vesaire. koltukları birine ürettirir camı başkasından alır onu başkasına yaptırır bunu yaptırır ama bu mercedesi "mercedes" mühendisleri üretmiyor anlamına gelmez. Önemli olan oradaki mühendislik çalışmasıdır. Teknolojidede durum aynıdır. Samsungta bir çok parçasını kendi üretiyor olmasına rağmen "tamaiyle" tüm parçalarını kendisi üretmiyor. örneğin işlemci ram ekran gibi parçaları üretiyor olmak bir telefon içindeki yüzlerce birimi ürettiği anlamına gelmez. Önemli olan bunları alıp bir sistem içinde kullanabilmektir. Tabi samsung burada dünyada eşi olmayan biricik firma. sanırım en çok kendi parçasını üretebilen ve kendi içinden tedarik eden firmadır. Soruna gelecek olursak apple'ın bir fabrikası yok.. ürünü tasarlar ürettirir. Örneğin a5 işlemcisi apple mühendislerinin kendi ihtiyaçlarına göre şekillendirdiği arm çekirdeğini taşıyan bir işlemcidir ve bunun tasarımını samsunga vererek ona ürettiriyor. Qualcomdan diğer radyo bağlantıları için gerekli çipleri alıyor samsungtan ram alıyor lag sharp gibi bir kaç firmaya kendi standartlarına uygun ve kendi belirlediği kıstaslara uyan panelleri ürettiriyor gibi. daha sonra tüm bu parçalar bir merkezde toplanıyor (foxconn) ve burada birleştiriliyor. Olay bundan ibaret. Aslına bakarsanız üretim her zaman bu şekilde işler.. samsung dediğim gibi eşi olmayan tek firma.. bir nevi istisnai olsada yinede tüm herşeyiyle bir ürünü üreten bir firma değil nihayetinde...