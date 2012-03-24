Sharp ve LG Display gelecek ay yeni iPad panel üretimini artırıyor

Apple, Retina ekran ile piyasaya sunduğu yeni iPad modelinin panel üretiminde sıkıntı yaşamamak için 3 dev firma Samsung, Sharp ve LG Display ile tedarik konusunda anlaşmıştı. Ancak Sharp ve LG Display, ayın başında sıkıntılar yüzünden tek bir panel bile sağlayamadı ve ilk parti yeni iPad modelleri, Samsung'un kapasite artırımıyla karşılandı. Bu dönemde kısmi olarak stok sıkıntısı yaşandı.





DigiTimes'ın haberine göre ayın ortalarına doğru Sharp ve LG Display küçük de olsa Retina ekran üretimine başladı. Sıkıntıları yavaş yavaş atlatan iki firma önümüzdeki aydan itibaren üretimi artıracak ve piyasaya daha fazla yeni iPad sürülecek.





Yeni iPad'in Retina ekranının üretimindeki artış, bu ekranların arka aydınlatma modülünü (BLU) üreten Radiant Opto-Electronics firmasının gelirlerinde de önemli bir yükselme sağlayacak.