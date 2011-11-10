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Shaw firması Kanada'da 100Gbps hızında fiber optik altyapı çalışmaları yapıyor

7 yıl
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59
Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Bir dönem çevirmeli ağ bağlantıları kullanarak internete erişebilirken yapılan yatırımlar ve gelişen teknolojiyle DSL altyapısı 100Mbps'ye kadar çıkan internet hızları sunmaya başladı. Fiber optik teknolojisinin yaygınlaşmasıyla artık 1Gbps hızlarından bahseder olduk. Kanada'da ise internet servis sağlayıcısı Shaw 100Gbps hızına ulaşmak için çalışmalar yapıyor.

Shaw ülkenin ilk 100Gbps hızında bağlantı altyapısı olduğunu belirttiği hizmeti fiber optik kablolarla sunmayı amaçlıyor. Altyapı çalışmaları için Alcatel-Lucent firması ile ortaklık yapan Shaw, Calgary ve Edmonton eyaletleri arasındaki 350km uzunluğundaki alanda denemelere başladı.

Shaw fiber optik kablolar üzerinden daha önce 10Gbps hızına ulaşmıştı. Nisan 2010 tarihinde de Kanada'da Gigabit hızında hizmet başlatan ilk firma olmuştu. Firma 100Gbps hızında interneti hem ikametlere hem de işletmelere uygun maliyetlerle satacak. 

100Gbps hızında internet ile saniyede 133 milyon sesli arama, 440 000 HDTV yayını yapılabilirken 44 Blu-ray disk içeriği de aktarılabiliyor. 

Denemelerin olumlu sonuçlanması halinde 2012 yılında hizmetin faaliyete geçirilmesi planlanıyor.

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.mert 7 yıl en beğenilen
ttnet anca bize döşesin...
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Firaristt 7 yıl
100Gbps? biz daha 8Mbps paket hızımızı tam alamıyoruz da adamlar 100Gbps diyor... Yok canım şakadır o... Avrupa'ya biz de döşedik zaten(alt yapıyı yanlış anlamayın) bizim hızlar uçuyor bunun yanında... TTnet bir döşüyor sadece faturaya yansıyor başka bir şeye değil...Ne diyelim bu hızda bağlantı kullanacaklara hayırlı olsun...(SSD raid bile kesmez o hızı :D ram disk şart tek sistemde kullanılacaksa...) Darısı başımıza...(torunlarımın çocuklarını görmeden evvel)
100Gbps? biz daha 8Mbps paket hızımızı tam alamıyoruz da adamlar 100Gbps diyor... Yok canım şakadır o... Avrupa'ya biz de döşedik zaten(alt yapıyı yanlış anlama...
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daedlus 6 yıl
Saniyede 1000 mb cok iyi :D
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'Kıtmir' 6 yıl
100 Gbps


biz hala ttnet le alip veriyoruz

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DH Misafiri 7 yıl
çıldıricğim
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freebursasporlu 6 yıl
Biz kanadalı olsak ve bugünkü gibi interneti en yavaş kullanan ülkelerden biri olsak. Yetkili kişilerimiz iklimden ve kötü hava koşullarından bahseder kesin...
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DH Misafiri 7 yıl
ttnet'in sitesinde kurumsal da baglantı çeşitlerine bakarsanız 10Gbps den bahsediliyor
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design.code 7 yıl
ya hayır bi kere saçmalık. sen saniyede 44 tene blurayı nereye indriyosun. o kadar hızlı yazan disk mi var ? ramlere yazacak galiba :P
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ENIGMA 6 yıl design.code
Ruh Adamın Teki

ya hayır bi kere saçmalık. sen saniyede 44 tene blurayı nereye indriyosun. o kadar hızlı yazan disk mi var ? ramlere yazacak galiba :P

100gbps omurganin tek noktadan gecirebildigi en yuksek trafik degeridir..Yani tutupta bir sunucuya ya da bilgisayara yonlendirmiyorlar =)...

Yani atıyorum kara yolları 10 seritli yol yapsa 10 seridi kaplayacak tek bir araba oldugundanmidir ?....Yoksa birim zamanda o yoldan gecebilecek araba sayısını arttırmak icinmidir?
2 Yanıt Yanıtla
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darkaura 7 yıl
100gbit muhtemlen ana omurga çalışması. Bunu evdeki bilgisayar kaldırır kaldırmaz tartışması çok anlamsız.
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cengiz_vga 7 yıl
ben turkcell superonlıne a geçiş yaptım 100mb olarak sınırsız kullanıma actırdım.ttnetten ıyıkı kurtulmusum.20kat daha hızlı verı ındırme saglıyorum.arada bı gıdıyor ama bunada sukur :)
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zeg392 7 yıl
Tam 3 hafta önce bağlattığım adsl hatımda hız sorunları baş gösteriyordu defalarca aramalarıma rağmen sonuç alamadım en sonunda hızımı 3 megabitten 1 megabite sabitlediler ve cildirdim defalarca aramam sonucunda arife günü evime geldiler ve 2 megabite kadar çıkardılar teknik eleman gittikten sonra hattan sinyal gelmemeye başladı koca bayramı netsiz geçirdim yedi defa aradım ve arıza bildirimi yaptığım halde bayramın son günü arayıp perşembe günü gelceklerini söylediler ve sonuç ne gelen ne giden var toplamda 13 kez arıza bildirimi yaptım 13 kez! insan bir arar ilgilenir bu müşterimin sorunu neden giderilmiyor diye artık lanet ettim hattı kapattırıcam iki adet wınn var bunlarla idare etmeyi düşünüyorum ve lanet okuyorum.
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Besiktask34 7 yıl
okadar hıza gerek yok kaza yaparız
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MrSilence 7 yıl
ecnebi karı azami yapmak için hizmet kalitesini azamiye çıkarmaya çalışıyor, bizim ulaştırmacı "kafayı sıyırırsınız" diyor; mantalite farkı...
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nuricomx 7 yıl
hardiskim bile saniyede 100 mb yazabiliyorken ne yapacam 100 gbps yi :S ayrica vdsl2 ilk cıktıgında internetten tonla birşeyler indirdim sonra sıkıldım kalmadı bişey aklıma gelmedi :S insanlar ne acayip (sözüm firmaya değil) açgözlülük yapıyorlar.
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Sh0cK. 7 yıl
[IMG]http://i1127.photobucket.com/albums/l634/BlooDy_ChiLd/Nutz.gif[/IMG]
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