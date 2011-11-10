Shaw firması Kanada'da 100Gbps hızında fiber optik altyapı çalışmaları yapıyor

Bir dönem çevirmeli ağ bağlantıları kullanarak internete erişebilirken yapılan yatırımlar ve gelişen teknolojiyle DSL altyapısı 100Mbps'ye kadar çıkan internet hızları sunmaya başladı. Fiber optik teknolojisinin yaygınlaşmasıyla artık 1Gbps hızlarından bahseder olduk. Kanada'da ise internet servis sağlayıcısı Shaw 100Gbps hızına ulaşmak için çalışmalar yapıyor.





Shaw ülkenin ilk 100Gbps hızında bağlantı altyapısı olduğunu belirttiği hizmeti fiber optik kablolarla sunmayı amaçlıyor. Altyapı çalışmaları için Alcatel-Lucent firması ile ortaklık yapan Shaw, Calgary ve Edmonton eyaletleri arasındaki 350km uzunluğundaki alanda denemelere başladı.





Shaw fiber optik kablolar üzerinden daha önce 10Gbps hızına ulaşmıştı. Nisan 2010 tarihinde de Kanada'da Gigabit hızında hizmet başlatan ilk firma olmuştu. Firma 100Gbps hızında interneti hem ikametlere hem de işletmelere uygun maliyetlerle satacak.





100Gbps hızında internet ile saniyede 133 milyon sesli arama, 440 000 HDTV yayını yapılabilirken 44 Blu-ray disk içeriği de aktarılabiliyor.





Denemelerin olumlu sonuçlanması halinde 2012 yılında hizmetin faaliyete geçirilmesi planlanıyor.