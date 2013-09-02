Shazam güncellendi: iPhone 4 ve iPhone 3Gs'de artık daha hızlı & Twitter Card

Önde gelen müzik tanıma ve etiketleme uygulamalarından Shazam’ın iOS uygulaması güncellendi.

Yayınlanan son güncelleme ile iPhone 4 ve iPhone 3Gs’de müzik tanıma performansı farkedilir derecede hızlandırılırken; tüm modeller için gürültülü ortamlardaki tanıma performansı arttırılmış. Bu önemli performans iyileştirmesinin yanı sıra Twitter Card isimli yeni özellik sayesinden Twitter üzerinden yapılan paylaşımlarda takipçilerin, paylaşılan şarkıyı önizleme imkanı sunulurken; şarkı listeleri daha dinamik hale getirilmiş.

App Store üzerinden ücretsiz olarak yüklenebilen Shazam’ın mağazadaki sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.