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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Shazam güncellendi: iPhone 4 ve iPhone 3Gs'de artık daha hızlı & Twitter Card

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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Shazam güncellendi: iPhone 4 ve iPhone 3Gs'de artık daha hızlı & Twitter Card

Önde gelen müzik tanıma ve etiketleme uygulamalarından Shazam’ın iOS uygulaması güncellendi.

Yayınlanan son güncelleme ile iPhone 4 ve iPhone 3Gs’de müzik tanıma performansı farkedilir derecede hızlandırılırken; tüm modeller için gürültülü ortamlardaki tanıma performansı arttırılmış. Bu önemli performans iyileştirmesinin yanı sıra Twitter Card isimli yeni özellik sayesinden Twitter üzerinden yapılan paylaşımlarda takipçilerin, paylaşılan şarkıyı önizleme imkanı sunulurken; şarkı listeleri daha dinamik hale getirilmiş.

App Store üzerinden ücretsiz olarak yüklenebilen Shazam’ın mağazadaki sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.


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Guest-FC9A03247 6 yıl
Windows Phone a da geldi güncelleme ben dün güncelledim
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