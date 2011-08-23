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Çevre Birimleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Silicon Power, Marvel M01 serisi USB 3.0 destekli belleklerini duyurdu

7 yıl
8,2b
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Çevre Birimleri
knight
Haber Editörü
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Anakartlarda saniyede 4.8 Gbit hıza kadar veri aktarımına olanak tanıyan USB 3.0 teknolojisinin yaygınlaşmasıyla pek çok firmadan USB 3.0 desteği sunan birbirinden yeni ürünler gelmeye devam ediyor.
Silicon Power firması, USB 3.0'ı desteğini arkasına alan Marvel M01 serisi USB belleklerini duyurdu. Tüketici ihtiyaçlarına göre 8 GB, 16 GB ve 32 GB kapasite sunan Marvel M01 serisi 60.6 x 18 x 8.1 mm ebatlarında ve sadece 10 gram ağırlığında tasarlanmış. Yeni USB belleklerin gövdesinde alüminyum, kapağında ise polikarbonat malzemenin kullanıldığı ifade ediliyor.
Silicon Power, Marvel M01 serisi USB belleklerin fiyatına ve okuma / yazma hızlarına ilişkin bilgi ise vermemiş.

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brev 7 yıl
Usb 3.0 destekli bellek ürünlerinde baya artış var.Esata pek tutmadı anlaşılan.Usb 2.0 bellekler hız olarak çok düşük kalıyor...En kısa zamanda daha hızlı bellekler artar ve ucuzlar inşallah...
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Max payne 35 7 yıl
Klasör.:X:.
kapaklı tasarımlar out oldu artık forever sürgülü belleklerxD XD Xd xxdd

Lütfen şu kımıl zararlılarına yorum hakkı vermeyin
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pntgrmyk 7 yıl
Neden herşeye xd yapıyorsun anlamıyorum kirlilikten başka bişey değilsin sen.Yorum yapmayı bile beceremiyen birisisin.Neyse...
Gövdesinin sağlam olduğuna inanıyorum bellek kapasite bakımından orta sayılır çünkü 3.0 teknolojisini kapsayan 64-128 lik olanlarda var.Ayrıca yüksek yazma okuma hızı olmayacağını tahmin ediyorum.Yinede belki F/P ürünü olabilir
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pntgrmyk 7 yıl
Neden herşeye xd yapıyorsun anlamıyorum kirlilikten başka bişey değilsin sen.Yorum yapmayı bile beceremiyen birisisin.Neyse...
Gövdesinin sağlam olduğuna inanıyorum bellek kapasite bakımından orta sayılır çünkü 3.0 teknolojisini kapsayan 64-128 lik olanlarda var.Ayrıca yüksek yazma okuma hızı olmayacağını tahmin ediyorum.Yinede belki F/P ürünü olabilir
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Klasör.:X:. 7 yıl
kapaklı tasarımlar out oldu artık forever sürgülü bellekler
xD XD Xd xxdd
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