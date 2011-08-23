Silicon Power, Marvel M01 serisi USB 3.0 destekli belleklerini duyurdu

Anakartlarda saniyede 4.8 Gbit hıza kadar veri aktarımına olanak tanıyan USB 3.0 teknolojisinin yaygınlaşmasıyla pek çok firmadan USB 3.0 desteği sunan birbirinden yeni ürünler gelmeye devam ediyor.

Silicon Power firması, USB 3.0'ı desteğini arkasına alan Marvel M01 serisi USB belleklerini duyurdu. Tüketici ihtiyaçlarına göre 8 GB, 16 GB ve 32 GB kapasite sunan Marvel M01 serisi 60.6 x 18 x 8.1 mm ebatlarında ve sadece 10 gram ağırlığında tasarlanmış. Yeni USB belleklerin gövdesinde alüminyum, kapağında ise polikarbonat malzemenin kullanıldığı ifade ediliyor.

Silicon Power, Marvel M01 serisi USB belleklerin fiyatına ve okuma / yazma hızlarına ilişkin bilgi ise vermemiş.

