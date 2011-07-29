Silicon Power'dan 32 GB ve 64 GB kapasiteli USB bellek serisi: Marvel M60

Piyasanın önde gelen veri depolama çözümü üreticilerinden Silicon Power, 32 GB ve 64 GB olmak üzere iki farklı kapasiteye sahip USB bellek serisi Marvel M60'ı satışa sunmaya hazırlanıyor.

73 mm uzunluğunda, 22 mm genişliğinde, 9 mm kalınlığında ve sadece 15 gram ağırlığında tasarlanan USB bellekler, git gide yaygınlaşan USB 3.0 bağlantısına destek veriyor. Marvel M60 serisi USB belleklerin USB 3.0 bağlantısı sayesinde 100 MB/sn okuma, 70 MB/sn yazma, USB 2.0 bağlantısı kullanıldığında ise 30 MB/sn okuma, 20 MB/sn yazma hızına ulaşabildiği belirtiliyor.



Firma tarafından ömür boyu garanti verilen USB belleklerin fiyatına ilişkin bilgi ise bulunmuyor.

