Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Çevre Birimleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Silicon Power'dan 32 GB ve 64 GB kapasiteli USB bellek serisi: Marvel M60

7 yıl
7,4b
1
2
Çevre Birimleri
knight
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Piyasanın önde gelen veri depolama çözümü üreticilerinden Silicon Power, 32 GB ve 64 GB olmak üzere iki farklı kapasiteye sahip USB bellek serisi Marvel M60'ı satışa sunmaya hazırlanıyor.
73 mm uzunluğunda, 22 mm genişliğinde, 9 mm kalınlığında ve sadece 15 gram ağırlığında tasarlanan USB bellekler, git gide yaygınlaşan USB 3.0 bağlantısına destek veriyor. Marvel M60 serisi USB belleklerin USB 3.0 bağlantısı sayesinde 100 MB/sn okuma, 70 MB/sn yazma, USB 2.0 bağlantısı kullanıldığında ise 30 MB/sn okuma, 20 MB/sn yazma hızına ulaşabildiği belirtiliyor.
Firma tarafından ömür boyu garanti verilen USB belleklerin fiyatına ilişkin bilgi ise bulunmuyor.

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
photo sir 7 yıl
çok kullanışlı duruyor, arkadaşın dediği gibi linux felan kurup kullanılabilir
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Boragungoren 7 yıl
Bunlara linux kurulur çokta güzel olur =)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl 1e1:Haber "6.Bölüm" Yepyeni Teknoloji Programı 7 yıl General Mobile Fox video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
İilk defa telefon alacağım pişman olmak
DH Forum
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim