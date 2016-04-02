SilverStone’dan sistemlere USB Type-C desteği

Teknoloji dünyasında kendisine yeni yeni yer bulmaya başlayan Type-C standardı, 2014 sonlarından bu yana pek çok masaüstü ve mobil cihazda karşımıza çıktı. Bununla birlikte, 2014 ve öncesindeki pek çok bilgisayar sisteminde Type-C desteği mevcut değil. Type-C bağlantısı için sistemini değiştirmek istemeyenlere, SilverStone bir çözüm geliştirmiş.

Silverstone ECU05 eklenti kartı, PCI-E 2.0 x2 bağlantısı üzerinden kullanıcılara farklı USB portları sunuyor. Kart üzerinde iki adet USB 3.0 Type-A girişi mevcut. Teorik olarak 5Gbps seviyelerine kadar veri aktarım hızı sunabilen portların bir tanesi, 5V 1.5A gücünde enerji çıkışı da verebiliyor. Bu port, siyah renkle işaretlenmiş.

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Bu iki portun yanında ise, bir adet USB 3.1 Type-C portu yer almış. 10Gbps teorik hızlara çıkabilen port, aynı zamanda 5V 3A ve 100 Watta kadar da enerji aktarımı yapabiliyor. Eğer bununla yetinmem diyorsanız, iç tarafta 19-pinli iki adet USB 3.0 bağlantısı da yer alıyor. Yani toplamda 5 adede kadar USB 3.0/3.1 portuna sahip oluyorsunuz.

XHCI desteği olan işletim sistemlerinin herhangi bir sürücüye ihtiyaç duymadan kurabildiği genişleme kartı, akım tespit ve koruma özelliğinin yanında güç yönetimi özelliğine de sahip. Kutu içerisinde düşük profil bir raf da sunulacak. Kartın fiyatı henüz netleşmedi.