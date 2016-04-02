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SilverStone’dan sistemlere USB Type-C desteği

Henüz sisteminizde USB Type-C girişi yer almıyorsa, yeni bir eklenti kartı ile bu desteği sağlayabilirsiniz. SilverStone, ayrıca 4 ekstra USB girişi daha sunuyor.
3 yıl
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Çevre Birimleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Teknoloji dünyasında kendisine yeni yeni yer bulmaya başlayan Type-C standardı, 2014 sonlarından bu yana pek çok masaüstü ve mobil cihazda karşımıza çıktı. Bununla birlikte, 2014 ve öncesindeki pek çok bilgisayar sisteminde Type-C desteği mevcut değil. Type-C bağlantısı için sistemini değiştirmek istemeyenlere, SilverStone bir çözüm geliştirmiş.

Silverstone ECU05 eklenti kartı, PCI-E 2.0 x2 bağlantısı üzerinden kullanıcılara farklı USB portları sunuyor. Kart üzerinde iki adet USB 3.0 Type-A girişi mevcut. Teorik olarak 5Gbps seviyelerine kadar veri aktarım hızı sunabilen portların bir tanesi, 5V 1.5A gücünde enerji çıkışı da verebiliyor. Bu port, siyah renkle işaretlenmiş.

Ayrıca Bkz. "LG Innotek, 3 kat hızlı kablosuz şarj adaptörü geliştirdi"

Bu iki portun yanında ise, bir adet USB 3.1 Type-C portu yer almış. 10Gbps teorik hızlara çıkabilen port, aynı zamanda 5V 3A ve 100 Watta kadar da enerji aktarımı yapabiliyor. Eğer bununla yetinmem diyorsanız, iç tarafta 19-pinli iki adet USB 3.0 bağlantısı da yer alıyor. Yani toplamda 5 adede kadar USB 3.0/3.1 portuna sahip oluyorsunuz.

XHCI desteği olan işletim sistemlerinin herhangi bir sürücüye ihtiyaç duymadan kurabildiği genişleme kartı, akım tespit ve koruma özelliğinin yanında güç yönetimi özelliğine de sahip. Kutu içerisinde düşük profil bir raf da sunulacak. Kartın fiyatı henüz netleşmedi. 

 

http://hexus.net/tech/news/peripherals/91781-silverstone-ecu05-usb-31-type-c-expansion-card-launched/ Yorum Yaz
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rockchu 3 yıl
Fiyatı Japonya'da vergiler hariç 7000yen (65$) civarı. Arkadaki bağlantıların biri 19pin USB-3 çıkışı diğeri ise sata güç bağlantısı yani çalışmak için 15pin sata güç bağlantısına ihtiyaç duyuyor silverstone'un kendi sitesinde tüm detayları yazıyor.
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savasserter 3 yıl
Mini ITX kartlarda genellikle pcie slotu olmuyor. Bu slotun eksikliği büyük handikap, yeni ITX kart alacaklar iki kere düşünmeli.
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Tensi 3 yıl
PCI-E slotu 100 Watt veremez. ;)
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theyapici 3 yıl
asus un orijinali 36 dolar ise bu da çok çok 40 dolar olur amazon.com/...
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interwap 3 yıl
İlgi çekici
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QuexSeeL 3 yıl
Aynı zamanda m.2 slotu da olsaymış 10 numara olurdu. Belki ilerleyen zamanda böyle bir model de çıkarırlar.
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Kefelon 3 yıl
Masaüstü kullanmanın yararları temalı bir haber olmuş. Şimdi USB Type C bağlantısına ihtiyacı olan bir notebook kullanıcısı komple notebooğu değiştirmek durumunda kalacakken masaüstü sahibi küçük aparatla işini görecek...
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GetSomeRest 3 yıl
Güzel cihaz. 100tl altı olursa alınır. Usb-c nin desteklediği görüntü aktarma ve ethernet olarak kullanma özellikleri de varsa harika olurdu.
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mehmedaltair 3 yıl GetSomeRest
GetSomeRest
Güzel cihaz. 100tl altı olursa alınır. Usb-c nin desteklediği görüntü aktarma ve ethernet olarak kullanma özellikleri de varsa harika olurdu.

100 tl altı mı
100 dolar olursa bile iyi olur ki pek ihtimal vermiyorum
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