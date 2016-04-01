LG Innotek, 3 kat hızlı kablosuz şarj adaptörü geliştirdi

Kablosuz şarj teknolojisi, uzun süredir yatırım yapılan bir sektör durumunda ancak halen yaygın kullanıma geçebilmiş değil. Bununla birlikte, yeni teknolojiler üzerinde çalışmalar devam ediyor.

LG’nin batarya teknolojileri ve kimyasallar konusunda faaliyet gösteren iştiraki LG Innotek, piyasadaki rakiplerden 3 kat daha hızlı şarj edebilen bir kablosuz şarj istasyonu geliştirdiğini duyurdu.

Yeni teknoloji, kablosuz olarak yüzde 50 doluluk oranına 30 dakikada ulaşabiliyor. Bu oran, Qualcomm Quick Charge teknolojisi ile hemen hemen aynı düzeyde. Teknoloji, enerji aktarımı 15 Watt seviyesine çıkararak bu oranı yakalayabiliyor.

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Elbette gerçek hayatta hızlar bu seviyede olmuyor zira kablosuz şarj teknolojilerinde halen verimlilik sorunları çözülebilmiş değil. Yine de, sektör adına oldukça başarılı bir gelişme olarak kabul ediliyor.

Yeni teknoloji; Wireless Power Consortium ve AirFuel Alliance platformlarını destekliyor. Bu bakımdan, 15 Wattlık WPC ve 5 Wattlık PMA teknolojileri ile uyumlu olacak. Piyasadaki pek çok akıllı telefonun, herhangi bir ara aparata ihtiyaç duymadan LG kablosuz şarj standını kullanabileceği belirtiliyor.

Yeni teknoloji yıl içerisinde hacimli üretime geçecek. Teknolojiyi otomobil sektörü ile ilgilenen bölüm geliştirdiği için, sadece mobil cihazlar değil otomobil endüstrisi ve kurumsal çevrelere yönelik olarak da kullanılabilecek.