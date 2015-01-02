Silverstone 3 yeni kasasını CES 2015 fuarına getiriyor













Bilgisayar bileşenleri ile tanıdığımız Silverstone, CES 2015 fuarını da boş geçmiyor ve 3 yeni kasa modeli ile fuarda boy göstermeye hazırlanıyor. Bu modeller daha önce duyurulmuştu ancak fuarda katılımcıların incelemesine sunulacak.





Modellerden Kublai KL05 büyük bir ATX kasa yapısında ve en üst kısma bir radyatör yerleştirebiliyorsunuz. Kasa içerisine 165mm'ye kadar soğutucular, 40cm'ye kadar grafik kartları, 225mm'ye kadar güç kaynakları sığabiliyor. 6 adet 3.5 veya 2.5 inçlik yuvalara sahip olan kasa iki adet 5.25 inçlik optik disk sürücü yuvası veya çift yuvalı su soğutma rezervuarı için de yer sağlıyor.





Kasanın ön kısmında iki adet 140mm fan, arka kısımda bir adet 120mm fan, üst kısımda 2 adet 140mm fan, alt kısımda iki adet 120mm fan, bir adet 120mm standart fan ve 240mm veya 280mm radyatörlere de destek barındırıyor.





Kasanın ağırlığı 7kg iken ölçüleri de 200 x 525 x 494 mm şeklinde sıralanıyor. Kublai KL05 modeli 70$ fiyat etiketi ile ABD'de satışa sunulacak. Avrupa pazarı için bir tarih mevcut değil.





Precision Series PS11 modeli ATX tasarımında olsa da micro-ATX kasaların uzunluğuna hemen hemen eşit ve oldukça da kompakt bir yapıda. Kasa içerisine 225mm'ye kadar güç kaynağı, 161mm'ye kadar işlemci soğutucusu, 41cm'ye kadar grafik kartı sığabiliyor. Ayrıca üç adet 3.5 inçlik sürücü yuvası, iki adet 2.5 inçlik sürücü yuvası ve iki adet 5.25 inçlik optik disk yuvası da unutulmamış.





Fanlar ise ön kısımda iki adet 140mm, arka kısımda bir adet 120mm, alt kısımda 120mm fan, standart olarak bir adet 120mm şeklinde sıralanırken, pencereli versiyonda iki adet ekstra fan slotu yer alıyor. Kasa 4.8kg ağırlığında ve 215 x 426 bx 481 mm ölçülere sahip. Modelin ABD ve Avrupa için 50$ fiyatı mevcut. Satışa ay ortasında başlanacak.





Sugo SG13 ise mini-ATX yapısına rağmen bir ATX güç kaynağı, sıvı soğutucu ve tam boy Nvidia grafik kartı sığacak kadar büyük bir hacme sahip. Kasa yatay pozisyonda alt kısmında mini-ITX anakartına yer sağlarken, üstünde ise güç kaynağı yer alıyor. En üstte ise 120mm sıvı soğutma radyatörü için alan bulunuyor. 26.6cm'ye kadar grafik kartlarının sığabildiği kasa 40$ fiyat etiketi ile ABD ve Avrupa'da Şubat ayında piyasaya sürülecek.

http://www.tomshardware.co.uk/silverstone-kl05-ps11-sg13,news-49466.html#xtor=RSS-980