Soundcore P41i tam kablosuz kulaklık dahili telefon standı ile geliyor

Soundcore P41i özellikleri ve fiyatı
11mm dinamik ses sürücüleri ile gelen kulaklık 5 ses seviyesi ve 3 moda sahip aktif gürültü engelleme özelliği sunuyor. Bluetooth 5.3 ile çoklu bağlantılara da imkân tanıyan ürün IPX5 ile su sıçramalarına karşı dayanıklı. Her parçadaki 3 mikrofon çağrılarda yapay zekâ odaklı gürültü engelleme yapabiliyor.
12 saate kadar tek şarj ile kullanılabilen kulaklık, kutusu ile bunu 192 saate çıkarıyor. Kutu sadece bir muhafaza değil. 3000mAh bataryası ve dahili USB Tip-C kablosu ile telefonlarınıza acil durumlarda yüzde 30-40 batarya desteği sunabiliyor.
Kutu 10W hızlı şarja sahip ve ekranında şarj durumu, bağlantı durumu gibi verileri de gösterebiliyor. Ayrıca iç kısımda bir stand olduğu için telefonunuzu da koyabiliyorsunuz. Soundcore P41i tam kablosuz kulaklık modeli 90$ fiyat etiketi ile satılacak.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Kapısı bildiğin normal araçların motor kaputu olarak bilinen yerden yani önden açılıyor!