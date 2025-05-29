Soundcore P41i tam kablosuz kulaklık dahili telefon standı ile geliyor

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Tam Boyutta Gör Son dönemde tam kablosuz kulaklık kutularının telefonlarınız için bir standa dönüştüğünü görüyoruz. Anker markasının Soundcore P41i tam kablosuz kulaklık modeli dahili bir telefon standı ile geliyor.

Soundcore P41i özellikleri ve fiyatı

11mm dinamik ses sürücüleri ile gelen kulaklık 5 ses seviyesi ve 3 moda sahip aktif gürültü engelleme özelliği sunuyor. Bluetooth 5.3 ile çoklu bağlantılara da imkân tanıyan ürün IPX5 ile su sıçramalarına karşı dayanıklı. Her parçadaki 3 mikrofon çağrılarda yapay zekâ odaklı gürültü engelleme yapabiliyor.

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12 saate kadar tek şarj ile kullanılabilen kulaklık, kutusu ile bunu 192 saate çıkarıyor. Kutu sadece bir muhafaza değil. 3000mAh bataryası ve dahili USB Tip-C kablosu ile telefonlarınıza acil durumlarda yüzde 30-40 batarya desteği sunabiliyor.

Kutu 10W hızlı şarja sahip ve ekranında şarj durumu, bağlantı durumu gibi verileri de gösterebiliyor. Ayrıca iç kısımda bir stand olduğu için telefonunuzu da koyabiliyorsunuz. Soundcore P41i tam kablosuz kulaklık modeli 90$ fiyat etiketi ile satılacak.

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Anker Soundcore P41i tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

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