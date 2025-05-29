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    Soundcore P41i tam kablosuz kulaklık dahili telefon standı ile geliyor

    Anker Soundcore P41i tam kablosuz kulaklık modeli dahili 3000mAh bataryası ile bir powerbank olurken ayrıca telefonunuz için stand haline de geliyor.            

    Soundcore P41i Tam Boyutta Gör
    Son dönemde tam kablosuz kulaklık kutularının telefonlarınız için bir standa dönüştüğünü görüyoruz. Anker markasının Soundcore P41i tam kablosuz kulaklık modeli dahili bir telefon standı ile geliyor. 

    Soundcore P41i özellikleri ve fiyatı

    11mm dinamik ses sürücüleri ile gelen kulaklık 5 ses seviyesi ve 3 moda sahip aktif gürültü engelleme özelliği sunuyor. Bluetooth 5.3 ile çoklu bağlantılara da imkân tanıyan ürün IPX5 ile su sıçramalarına karşı dayanıklı. Her parçadaki 3 mikrofon çağrılarda yapay zekâ odaklı gürültü engelleme yapabiliyor. 

    12 saate kadar tek şarj ile kullanılabilen kulaklık, kutusu ile bunu 192 saate çıkarıyor. Kutu sadece bir muhafaza değil. 3000mAh bataryası ve dahili USB Tip-C kablosu ile telefonlarınıza acil durumlarda yüzde 30-40 batarya desteği sunabiliyor. 

    Kutu 10W hızlı şarja sahip ve ekranında şarj durumu, bağlantı durumu gibi verileri de gösterebiliyor. Ayrıca iç kısımda bir stand olduğu için telefonunuzu da koyabiliyorsunuz. Soundcore P41i tam kablosuz kulaklık modeli 90$ fiyat etiketi ile satılacak. 

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    Mikro otomobil Türkiye'de satışa sunuluyor

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    turkelvis 7 saat önce

    Kapısı bildiğin normal araçların motor kaputu olarak bilinen yerden yani önden açılıyor!

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