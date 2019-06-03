Şimşek gibi ekran kartı | MSI RTX 2080 Ti Lightning 10.Yıl

MSI yüksek performans tutkunları için geliştirdiği özel üretim yeni ekran kartını tanıttı. RTX 2080 Ti Lightning 10.Yıl adını taşıyan bu kart, karbon detaylar ve özel seçim GPU ile geliyor.

MSI en yüksek performanslı ekran kartı olan RTX 2080 Ti Lightning modelini, serinin 10. yılı şerefine güncelledi ve hem karbon takviyesi yaptı hem de daha yüksek performans potansiyeli oluşturdu.