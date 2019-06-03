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Şimşek gibi ekran kartı | MSI RTX 2080 Ti Lightning 10.Yıl

6 gün
3,9b
1
Ekran Kartı
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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MSI yüksek performans tutkunları için geliştirdiği özel üretim yeni ekran kartını tanıttı. RTX 2080 Ti Lightning 10.Yıl adını taşıyan bu kart, karbon detaylar ve özel seçim GPU ile geliyor.
MSI en yüksek performanslı ekran kartı olan RTX 2080 Ti Lightning modelini, serinin 10. yılı şerefine güncelledi ve hem karbon takviyesi yaptı hem de daha yüksek performans potansiyeli oluşturdu. 

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Jzagor 5 gün yeni yorumcu en beğenilen
hayat zenginlere ne güzel lan. neyse ki bakmak bedava..
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Stark.Expo 5 gün
Gerçekten insanlar hayattan iyice soğumuş durumda. Şu hale bakın insanların 1.000-2.000 birime aldığı ürünü biz 15.000 birime alıyoruz. Kendi ülkemde hiç tatile gidemedim, elin Avrupa'lı asgari ücretlisi Antalya'da cirit atıyor. Daha yazacak o kadar konu var ki. Dibimizde siyasi çıkarlar için insanlar öldürülüyor(Suriye). Nasıl bir dünya burası.
Gerçekten insanlar hayattan iyice soğumuş durumda. Şu hale bakın insanların 1.000-2.000 birime aldığı ürünü biz 15.000 birime alıyoruz. Kendi ülkemde hiç tatile...
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ParaBende 5 gün
RGB fanlar bana Everest kasalardan çıkan 20 liralık fanları anımsattı
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-dehşet- 4 gün
İlk Lightning olan GTX 260, Airforce adında hız aşırtma yapabileceğiniz dokunmatik bir panelle geliyordu. Hey gidi günler hey.
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Stark.Expo 5 gün
Gerçekten insanlar hayattan iyice soğumuş durumda. Şu hale bakın insanların 1.000-2.000 birime aldığı ürünü biz 15.000 birime alıyoruz. Kendi ülkemde hiç tatile gidemedim, elin Avrupa'lı asgari ücretlisi Antalya'da cirit atıyor. Daha yazacak o kadar konu var ki. Dibimizde siyasi çıkarlar için insanlar öldürülüyor(Suriye). Nasıl bir dünya burası.
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_Dominic_Toretto_ 5 gün
Eski Lightning tasarımlarını arar olduk. RGB furyasına uyacaksın madem, daha iyi RGB tasarım olabilirdi. Belki de retro yapmak istediler bilemiyorum ama.
GTX 1080 Ti Lightning Z çok daha başarılı görsellik olarak.
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Tabi GTX 780 Ti Lightning'i de unutmayalım
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kunglao1 5 gün
Gtx 580 lightning karta sahibim gerçekten lightning ailesi kadar sağlam işçilik ve komponent kalitesi başka olan kart yoktur
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Jzagor 5 gün yeni yorumcu en beğenilen
hayat zenginlere ne güzel lan. neyse ki bakmak bedava..
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Mutlak.Sıfır 5 gün
Fiyatına bakınca kafama şimşek çaktı.
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No Way Out 5 gün
Bu modeli ilk gördüğümde bende aynen böyle düşünmüştüm.
Herhalde millet 15 yıl önceki ledli fanları unutmuştur tekrar ondan yapalım demişler...
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No Way Out 5 gün
Bu modeli ilk gördüğümde bende aynen böyle düşünmüştüm.
Herhalde millet 15 yıl önceki ledli fanları unutmuştur tekrar ondan yapalım demişler...
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StreamRolleR 5 gün
hayatimda gördüğüm en çöp prestij kartı. Fanın ledleri direk 2006 akasa.
Overclock desen trio kadar gider, parası Kingpin parası. Fail
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ParaBende 5 gün
RGB fanlar bana Everest kasalardan çıkan 20 liralık fanları anımsattı
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Holisticmax 5 gün
Pide arası yerim cidden bu kartı
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