Sistem Global Avrupa Birliği Fonlarına erişme kapısını aralıyor





Ülkemizdeki teknoloji ve AR-GE dünyası eko sisteminin oluşmasında bilgi birikimi ve çalışmaları ile yön veren Sistem Global Danışmanlık, finansal alternatiflerini zenginleştirmek isteyen firmalara yol göstermeye devam ediyor.

Sistem Global Danışmanlık, “Horizon 2020'de Proje Geliştirme, Yazım ve Başvuru Odaklı Sertifikalı Eğitim Programı” ile uluslararası arenaya açılmak istenen firmalara hem yön gösterecek, hem de finansal kaynaklara erişimin yollarını anlatacak.

European Training Academy'nin uzman eğitim kadrosu ile ortak olarak düzenlenen programda, "Başarılı bir proje dokümanı nasıl hazırlanır", "eşik değerini aşabilen proje, hangi bilinmeyen değerlendirme kriterlerine sahiptir" ve "hangi çağrıya odaklanmak gerekir" gibi merak edilen birçok soruya cevap verilecek.

Türkiye’den 2014-2016 yılları arasında Horizon 2020'ye başvuran firmalar toplam sadece 70 milyon euro hibe kazandı. Avrupa Komisyonu ise 2017 yılında Horizon 2020 Çerçeve Programı'nda dağıtıma açılacak hibe miktarını 10 milyar 500 milyon Euro diye açıkladı. Oysa bugüne kadar ülkemizden Horizon 2020 SME Instrument (KOBI Aracı) programından destek kazanan kuruluş sayısı ise sadece ve sadece 16.

Sistem Global Danışmanlık, Horizon 2020'de elde edilen Ar-Ge fon pastasını büyütmek için firmaları programa katılmaya davet etti. Programa kayıt olmak için ilgili bağlantıya kaynaktan veya buradan ulaşabilirsiniz.

http://optin.sndlp.com/er6/078/a5ade2e2