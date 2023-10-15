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    Dünyanın ilk yüzde 100 hidrojen gaz türbini test edildi

    Temiz enerjide kilometre taşları aşılmaya devam ediyor. Dünyanın ilk yüzde 100 hidrojen ile çalışan gaz türbini Fransa'daki Saillat-sur-Vienne kâğıt ambalaj fabrikasında gerçekleştirildi.
    Dünyanın ilk yüzde 100 hidrojen gaz türbini test edildi Tam Boyutta Gör
    Siemens Energy liderliğindeki bir Avrupa konsorsiyumu, saf hidrojen, doğal gaz ve bu ikisinin herhangi bir karışımıyla çalışabilen bir gaz türbinini başarıyla test ederek hidrojen enerjisinde çığır açtı. AB'nin Horizon 2020 programı tarafından finanse edilen HYFLEXPOWER projesi, yenilenebilir hidrojenin elektrik ve ısı üretimi için temiz ve güvenilir bir enerji kaynağı olarak kullanılabileceğini gösteriyor.

    Dünyada bir ilk: Yüzde 100 hidrojen gaz türbini

    Proje, Avrupa'nın önde gelen ambalaj üreticilerinden biri olan Smurfit Kappa'nın Fransa'daki Saillat-sur-Vienne kağıt ambalaj tesisinde gerçekleştiriliyor. Tesis, yüzde 100'e kadar hidrojenle çalışacak şekilde modifiye edilmiş bir Siemens Energy SGT-400 endüstriyel gaz türbinine ev sahipliği yapıyor. Aktarılanlara göre türbin ilk olarak 2022 yılında yüzde 30 hidrojen karışımıyla test edildi ve şimdi düşük emisyon teknolojisiyle yüzde 100 hidrojenle çalışarak dünyada bir ilki başardı. Bu da mevcut gaz yakıtlı enerji santrallerinin performans veya verimliliklerinden ödün vermeden hidrojene dönüştürülebileceğini kanıtlıyor.

    Dünyanın ilk yüzde 100 hidrojen gaz türbini test edildi Tam Boyutta Gör
    Siemens Energy Yönetim Kurulu Üyesi Karim Amin, HYFLEXPOWER projesinin hidrojen ekonomisinde önemli bir ilerlemeye işaret ettiğini ifade etti. Amin ayrıca elektroliz, depolama ve hidrojen dönüşümünü tek bir yerde birleştirerek elde edilen kayda değer sinerjinin altını çizdi ve sonuçları genişletmeye hazır olduklarını belirtti.

    Bu arada HYFLEXPOWER konsorsiyumu Siemens Energy, ENGIE Solutions, Centrax, Arttic, Alman Havacılık ve Uzay Merkezi (DLR) ve dört Avrupa üniversitesini barındırıyor. Proje kapsamının endüstriyel ısı üretimini de içerecek şekilde genişletilmesi planlanırken teknolojinin ölçeklendirilerek ticarileştirilmesi de hedefleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    SupremeMasterr 2 gün önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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