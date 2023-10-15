Dünyanın ilk yüzde 100 hidrojen gaz türbini test edildi

Dünyada bir ilk: Yüzde 100 hidrojen gaz türbini
Proje, Avrupa'nın önde gelen ambalaj üreticilerinden biri olan Smurfit Kappa'nın Fransa'daki Saillat-sur-Vienne kağıt ambalaj tesisinde gerçekleştiriliyor. Tesis, yüzde 100'e kadar hidrojenle çalışacak şekilde modifiye edilmiş bir Siemens Energy SGT-400 endüstriyel gaz türbinine ev sahipliği yapıyor. Aktarılanlara göre türbin ilk olarak 2022 yılında yüzde 30 hidrojen karışımıyla test edildi ve şimdi düşük emisyon teknolojisiyle yüzde 100 hidrojenle çalışarak dünyada bir ilki başardı. Bu da mevcut gaz yakıtlı enerji santrallerinin performans veya verimliliklerinden ödün vermeden hidrojene dönüştürülebileceğini kanıtlıyor.
Bu arada HYFLEXPOWER konsorsiyumu Siemens Energy, ENGIE Solutions, Centrax, Arttic, Alman Havacılık ve Uzay Merkezi (DLR) ve dört Avrupa üniversitesini barındırıyor. Proje kapsamının endüstriyel ısı üretimini de içerecek şekilde genişletilmesi planlanırken teknolojinin ölçeklendirilerek ticarileştirilmesi de hedefleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.