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Skoda'nın elektrikli şehir otomobilinden ilk teaser geldi

Skoda'nın 23 Mayıs'ta makyajlı Superb ile birlikte tanıtacağı elektrikli Citigo-e iV'den ilk teaser geldi. Tasarımı standart Citigo ile neredeyse aynı olan aracın 300 km menzil sunması bekleniyor.
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Skoda'nın elektrikli şehir otomobilinden ilk teaser geldi
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Skoda’nın 23 Mayıs’ta düzenleyeceği etkinliğin tek sürprizi makyajlı Superb olmayacak. Çekyalı üretici bu etkinlikte ilk tam elektrikli otomobilini de görücüye çıkaracak. Slovakya’nın Bratislava kentinde tanıtılacak araç, küçük şehir otomobili Skoda Citigo’nun elektrikli versiyonu olacak.

Tanıtıma bir hafta kala Skoda’nın paylaştığı teaser’a göre, sıfır emisyonlu Citigo’nun tasarımı baz aldığı standart Citigo ile neredeyse tamamen aynı olacak. Tabii ki elektrikli bir araç olmanın getirdiği bazı farklılıklar dışında. Örneğin, Skoda Citigo’nun ön yüzündeki ızgara sadece görüntüden ibaret olacak. Ön tamponda yapılan bazı küçük değişimlerin yanı sıra, sağ arka çamurluktaki yakıt kapağı da yerini şarj girişine bırakacak.

Standart Citigo'nun tasarımı 

Resmi adı Citigo-e iV olabilir

Elektrikli Skoda Citigo’nun kabin tarafında da bazı değişimlerin olması muhtemel. Konsoldaki bilgi-eğlence sistemi aracın şarj durumunu, menzilini ve diğer önemli bilgileri gösterecek şekilde yenilenebilir. Bunun dışında elektrikli Citigo’nun teknik detayları ve hangi özelliklere sahip olacağı henüz açıklanmış değil. Aracın resmi adı da henüz belli değil, fakat şimdiye dek çıkan haberler Citigo-e iV ismi üzerinde yoğunlaşıyor.

Elektrikli Citigo'nun 300 km menzil sunması bekleniyor 

Elektrikli Skoda Citigo’nun Alman kuzeni e-Up! modelinde 82 beygir güç ve 210 Nm tork üreten elektrik motoru bulunuyor. 18.7 kWh’lık batarya paketiyle desteklenen motor, NEDC ölçümlerine göre 160 km menzil sağlıyor. Söz konusu batarya 3.6 kWh Wallbox ile 6 saatte, standart prize takıldığında ise 9 saatte tam doluma ulaşıyor. Elektrikli Skoda Citigo’da bu özelliklerin geliştirilmesi, menzilin 300 kilometre civarına ulaşması bekleniyor.


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Askaparta 3 hf.
Arabam yok. Suberb istiyorum. Sonra elektriği alırız.
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shifisitert 3 hf.
4 kapılı olmazsa ısı zor
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ulashoca41 3 hf.
ilk teaser geldi ? tanıtım yazmak zor.
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amadeus99 3 hf.
Valla şehir içi kullanılacak araç için ideal olmuş. Avrupa'da çok iyi satar tr'de bile uygun fiyatla girerse satar.
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Moueson 3 hf.
Tasarım 90'lardan kalma falan mı!
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AndroidS7180 3 hf.
Tesla nere bunlar nere oyuncak araba sanki
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