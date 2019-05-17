2019 Mercedes-AMG A 35 4MATIC Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri

Tam Boyutta Gör



Geçtiğimiz yıl Ekim ayında Avrupa’da satışa sunulan 2019 Mercedes-AMG A 35 4MATIC şimdi Türkiye’de. AMG süspansiyon ve MBUX gibi standart donanımlarla gelen yeni AMG A 35 4MATIC fiyatı 532 bin 500 TL’den başlıyor.

Dinamik ve güçlü bir tasarıma sahip olan 2019 Mercedes-AMG A 35 4MATIC’in dış yüzünde karakteristik AMG unsurları dikkat çekiyor. Çift çıtalı ön ızgara, geniş hava girişleri, tampon altı eklentisi ve gümüş krom süslemeler ön taraftaki detaylar arasında. Yan taraftan bakıldığında ise sportif görünümlü marşpiyeler ve 18 inçlik siyah hafif alaşım jantlar göze çarpıyor. Yeni difüzörlü arka tampon, entegre tavan spoyleri ve çift egzoz çıkışı da 2019 Mercedes-AMG A 35 4MATIC’in diğer tasarım unsurları arasında.

Sportif detaylar 2019 Mercedes-AMG A 35 4MATIC’in kabininde de devam ediyor. Kırmızı dikişli, siyah deri ve mikrofiber kumaş döşemeli koltuklar, kırmızı emniyet kemerleri ve dokunmatik kumanda düğmeleriyle yeni nesil AMG direksiyonu kabindeki özelliklerden. Bilgi-eğlence tarafında ise Alman üreticinin yeni MBUX sistemi görev yapıyor. 3 boyutlu grafikler, sesli komut algılama ve yapay zeka ile desteklenen bu sistem, tek bir cam panel altında iki adet geniş ekranı bir araya getiriyor. Piyano black rengindeki orta konsol, standart olarak sunulan dokunmatik kumanda paneli dışında ESP fonksiyonları, manuel şanzıman modları ve sertliği seçilebilen süspansiyon sistemi kontrollerine de ev sahipliği yapıyor.

Şirketin yeni önden çekişli platformunu kullanan 2019 Mercedes-AMG A 35 4MATIC’in kaputu altında 2.0 litre dört silindirli turbo motor görev yapıyor. 306 beygir güç ve 400 Nm tork üreten bu ünite, 7 ileri AMG Speedshift DCT otomatik şanzımanla eşleniyor. Oranları çok iyi ayarlanan şanzımanda Race-Start fonksiyonu ve kulakçıklardan vites değiştirme imkanı sunan ‘M’ sürüş modu mevcut.

Yeni AMG A 35 4MATIC’te standart olarak sunulan dört tekerlekten çekiş sistemi de tork dağılımını sürüş dinamiklerine göre ayarlayarak salt önden çekiş veya 50:50 kullanım sunuyor. 0-100 km/s hızlanmasını 4.7 saniyede tamamlayan aracın azami hızı da 250 km/s ile sınırlı. Aracın yüksek performanslı fren sistemi dahilinde önde 4 pistonlu kaliperler ve 350 mm fren diskleri, arkada ise tek pistonlu kaliperler ve 330 mm fren diskleri görev yapıyor.