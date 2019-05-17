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2019 Mercedes-AMG A 35 4MATIC Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri

306 beygirlik motora sahip yeni Mercedes-AMG A 35 4MATIC Türkiye'de satışa sunuldu. AMG süspansiyon ve MBUX gibi standart donanımlara sahip yeni AMG A 35 4MATIC fiyatı ve özellikleri haberimizde:
3 hf. (Son Güncelleme: 3 hf.)
8,7b
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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2019 Mercedes-AMG A 35 4MATIC Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri
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Geçtiğimiz yıl Ekim ayında Avrupa’da satışa sunulan 2019 Mercedes-AMG A 35 4MATIC şimdi Türkiye’de. AMG süspansiyon ve MBUX gibi standart donanımlarla gelen yeni AMG A 35 4MATIC fiyatı 532 bin 500 TL’den başlıyor.

Dinamik ve güçlü bir tasarıma sahip olan 2019 Mercedes-AMG A 35 4MATIC’in dış yüzünde karakteristik AMG unsurları dikkat çekiyor. Çift çıtalı ön ızgara, geniş hava girişleri, tampon altı eklentisi ve gümüş krom süslemeler ön taraftaki detaylar arasında. Yan taraftan bakıldığında ise sportif görünümlü marşpiyeler ve 18 inçlik siyah hafif alaşım jantlar göze çarpıyor. Yeni difüzörlü arka tampon, entegre tavan spoyleri ve çift egzoz çıkışı da 2019 Mercedes-AMG A 35 4MATIC’in diğer tasarım unsurları arasında.

Sportif detaylar 2019 Mercedes-AMG A 35 4MATIC’in kabininde de devam ediyor. Kırmızı dikişli, siyah deri ve mikrofiber kumaş döşemeli koltuklar, kırmızı emniyet kemerleri ve dokunmatik kumanda düğmeleriyle yeni nesil AMG direksiyonu kabindeki özelliklerden. Bilgi-eğlence tarafında ise Alman üreticinin yeni MBUX sistemi görev yapıyor. 3 boyutlu grafikler, sesli komut algılama ve yapay zeka ile desteklenen bu sistem, tek bir cam panel altında iki adet geniş ekranı bir araya getiriyor. Piyano black rengindeki orta konsol, standart olarak sunulan dokunmatik kumanda paneli dışında ESP fonksiyonları, manuel şanzıman modları ve sertliği seçilebilen süspansiyon sistemi kontrollerine de ev sahipliği yapıyor.

Şirketin yeni önden çekişli platformunu kullanan 2019 Mercedes-AMG A 35 4MATIC’in kaputu altında 2.0 litre dört silindirli turbo motor görev yapıyor. 306 beygir güç ve 400 Nm tork üreten bu ünite, 7 ileri AMG Speedshift DCT otomatik şanzımanla eşleniyor. Oranları çok iyi ayarlanan şanzımanda Race-Start fonksiyonu ve kulakçıklardan vites değiştirme imkanı sunan ‘M’ sürüş modu mevcut.

Yeni AMG A 35 4MATIC’te standart olarak sunulan dört tekerlekten çekiş sistemi de tork dağılımını sürüş dinamiklerine göre ayarlayarak salt önden çekiş veya 50:50 kullanım sunuyor. 0-100 km/s hızlanmasını 4.7 saniyede tamamlayan aracın azami hızı da 250 km/s ile sınırlı. Aracın yüksek performanslı fren sistemi dahilinde önde 4 pistonlu kaliperler ve 350 mm fren diskleri, arkada ise tek pistonlu kaliperler ve 330 mm fren diskleri görev yapıyor.

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deoks 3 hf. en beğenilen MrKattchup
Müteahhit çocukları bile krediye muhtaç kalmışsa durum vahim gerçekten.
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eas722 3 hf. deoks
110 beygir dizellere AMG diyip 300 bin liraya satıyolar müteahhit çocuklarına. Onlar mutlu, siz onlar için üzülmeyin:)
Yanıtla +17
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kuruwa 3 hf.
arabaya iyi bakım de rüyama girsin aksi taktirde zorrrrr be gülüm buluşmamız.
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DH Misafiri 3 hf.
zenginlerin 500 bin verdiklerinimi zannediyorsunuz !! vergi sadece fakire var.
zengin şirket üstüne alır vergisini gider gösterir yani vergisiz almış gibidir.
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akrepsianka 3 hf.
Yeni kasa e350 de 2000 motor 299 beygir var. A35 te fark 7 beygir ve amg şanzuman olmuş. Tabiki kasanın hafifliği ile e kasadan daha performanslı olacak ama amd den daha fazla beklerdim açıkçası
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Paetzold 3 hf.
Fiyat başta olmasaydı keşke, ilkten görünce insan fena oluyor
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ProfXavier 3 hf.
Elin Hans'ı bu arabaya 35 bin Euro ya biniyor ! biz 500 bine!. Birileri bindiriyor ama neyi, kime, ne kadar bilemedim !
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Sirrüs 3 hf. ProfXavier
Evet durumumuz şu an kötü, gidişat hiç iyi değil ama bu arabayı yapanda elin Hans’ı. Hans, ucuz bir şekilde binmeyecekte kim binecek?
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i-Vtec 3 hf.
Onlarda - $45,500
Bizde - 532 bin 500 TL
Teşekkürler Türkiye
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12 Angry Men 3 hf.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
mbusa.com/...
Yurt dışında 230k birime s65 amg alınıyor, burada 530k birime A35 amg alınıyor. Alım gücü farkına bakın.
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talharo123 3 hf.
Birer adet golf r,leon cupra ve bir ufak b hot hatch alirsin bu paraya.
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V4LKyR 3 hf.
500 bin verip 2000 motor uyduruk bir araba almak...
Güzel kafa.
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ensei 3 hf. V4LKyR
V4LKyR
500 bin verip 2000 motor uyduruk bir araba almak...
Güzel kafa.

Yapmayın hocam fiyat konusuna eywallah ama motor 2lt benzin ve değerleri çok iyi.
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Whippoorwill 3 hf.
Yuh be arabaya bak.
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S.Vettel 3 hf.
740 küsür bekliyordum gayet uygun fiyat 6-7 milyonu olan adam alsın çekinmeden :D
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