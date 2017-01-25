Skype'ın kurucusu Niklas Zennstörm'den fintech uygulamasına yatırım kararı

Dünyada büyük bir hızla yayılan finansal işlerin yönetimi için teknolojini nimetlerinden faydalanma hareketliliği henüz beklenen patlamayı yapabilmiş değil. Günümüzde hala bankaların önündeki uzun kuyrukları bunun en açık örneği olarak görebiliyoruz ancak hala sahip olduğu potansiyeli harekete geçirememiş olan bu sektöre yönelik yatırımlarda gün geçtikçe artıyor. İlerleyen yıllarda finansal işlemlerimizin tamamını cep telefonu, bilgisayar gibi araçlar üzerinden yapacağımıza inanan kişilerden birisi de Skype’ın kurucusu Niklas Zennstörm.

Londra merkezli fintech şirketi Cleo, Niklas Zennstörm başta olmak üzere çeşitli sektörlerden pek çok isimin şirkete 700.000 dolar civarında yatırımda bulunduğunu açıkladı. Peki halihazırda Atomico isimli bir teknoloji yatırım şirketinin CEO’su olan Zennstörm’ü sadece 1 yıl önce kurulan Londra merkezli Cleo’ya yatırım yapmaya iten şey nedir?

Öncelikle Cleo’nun çalışma şeklinden bahsedecek olursak Cleo , kullanıcıların banka hesabı ve kredi kartıyla ilgili işlemleri ve incelemeleri sesli sohbet ya da metin yoluyla kullanıcıyla konuşarak gerçekleştiren bir fintech uygulamasıdır. Sahip olduğu yapay zeka teknolojisiyle kullanıcıların karmaşık finans hizmetlerini onların kolayca anlayacağı dille ifade eden uygulama ayrıca yakın zamanda geliştirmeyi planladığı chatbot ile Facebook Messenger, Amazon Alexa ve Google’a da entegre olmayı planlıyor.

Yatırımın dikkat çeken noktalarından birisi yatırımın Zennstörm’ün şirketi Atomico aracılığıyla değil de bizzat kendisi tarafından yapılmış olması. Cleo henüz çok popüler olmasa da İngiltere hükümetinin fintech alanına yapılacak yatırımları teşvik edeceğini de duyurmasıyla birlikte Zennstörm de Cleo için umutlu olduğunu ve fintech alanındaki boşluğu doldurabilecek bir potansiyele sahip olduğunu dile getirmişti.

Gelişmiş Fintech Uygulamaları Gerekli

Yatırım kararının ardından açıklama yapan Cleo CEO’su Barney Hussey-Yeo ‘’Yeni nesil sosyal medya da nasıl Snapchat, Facebook, Uber gibi gelişmiş uygulamaları kullanıyorsa finansal işlemleri için de internet üzerinden işlerini kolayca halledebileceği uygulamalar kullanmak istiyor.’’ dedi.

Barney Hussey-Yeo ayrıca kredi kartı ve banka hesabına sahip olan kullanıcıların bankalardan pek de memnun olmadıklarını ve fintech uygulamaları sayesinde kullanıcılar bankalarla doğrudan iletişim kurmak zorunda kalmayacağı için bu teknolojiye daha iyimser baktıklarını dile getirdi.

https://techcrunch.com/2017/01/25/cleo/?ncid=rss