Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Skype'ın kurucusu Niklas Zennstörm'den fintech uygulamasına yatırım kararı

Skype’ın kurucusu olan ve 2002-2007 yıllarında CEO görevini üstlenen Niklas Zennström, Cleo isimli finansal teknoloji uygulaması için 700.000 dolarlık yatırım kararı aldı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
1,9b
1
1
Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Skype'ın kurucusu Niklas Zennstörm'den fintech uygulamasına yatırım kararı

Dünyada büyük bir hızla yayılan finansal işlerin yönetimi için teknolojini nimetlerinden faydalanma hareketliliği henüz beklenen patlamayı yapabilmiş değil. Günümüzde hala bankaların önündeki uzun kuyrukları bunun en açık örneği olarak görebiliyoruz ancak hala sahip olduğu potansiyeli harekete geçirememiş olan bu sektöre yönelik yatırımlarda gün geçtikçe artıyor. İlerleyen yıllarda finansal işlemlerimizin tamamını cep telefonu, bilgisayar gibi araçlar üzerinden yapacağımıza inanan kişilerden birisi de Skype’ın kurucusu Niklas Zennstörm.
Londra merkezli fintech şirketi Cleo, Niklas Zennstörm başta olmak üzere çeşitli sektörlerden pek çok isimin şirkete 700.000 dolar civarında yatırımda bulunduğunu açıkladı. Peki halihazırda Atomico isimli bir teknoloji yatırım şirketinin CEO’su olan Zennstörm’ü sadece 1 yıl önce kurulan Londra merkezli Cleo’ya yatırım yapmaya iten şey nedir?

Öncelikle Cleo’nun çalışma şeklinden bahsedecek olursak Cleo , kullanıcıların banka hesabı ve kredi kartıyla ilgili işlemleri ve incelemeleri sesli sohbet ya da metin yoluyla kullanıcıyla konuşarak gerçekleştiren bir fintech uygulamasıdır. Sahip olduğu yapay zeka teknolojisiyle kullanıcıların karmaşık finans hizmetlerini onların kolayca anlayacağı dille ifade eden uygulama ayrıca yakın zamanda geliştirmeyi planladığı chatbot ile Facebook Messenger, Amazon Alexa ve Google’a da entegre olmayı planlıyor.

Skype'ın kurucusu Niklas Zennstörm'den fintech uygulamasına yatırım kararı
  

Yatırımın dikkat çeken noktalarından birisi yatırımın Zennstörm’ün şirketi Atomico aracılığıyla değil de bizzat kendisi tarafından yapılmış olması. Cleo henüz çok popüler olmasa da İngiltere hükümetinin fintech alanına yapılacak yatırımları teşvik edeceğini de duyurmasıyla birlikte Zennstörm de Cleo için umutlu olduğunu ve fintech alanındaki boşluğu doldurabilecek bir potansiyele sahip olduğunu dile getirmişti.

Gelişmiş Fintech Uygulamaları Gerekli 

Yatırım kararının ardından açıklama yapan Cleo CEO’su Barney Hussey-Yeo ‘’Yeni nesil sosyal medya da nasıl Snapchat, Facebook, Uber gibi gelişmiş uygulamaları kullanıyorsa finansal işlemleri için de internet üzerinden işlerini kolayca halledebileceği uygulamalar kullanmak istiyor.’’ dedi.

Barney Hussey-Yeo ayrıca kredi kartı ve banka hesabına sahip olan kullanıcıların bankalardan pek de memnun olmadıklarını ve fintech uygulamaları sayesinde kullanıcılar bankalarla doğrudan iletişim kurmak zorunda kalmayacağı için bu teknolojiye daha iyimser baktıklarını dile getirdi.


https://techcrunch.com/2017/01/25/cleo/?ncid=rss Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
e-Militarist 2 yıl
Yarattığı uygulamayı, siteyi satan sonradan kuyusunu kazıyor bunlarda da ne işse. Hava parasıyla sattıkları dükkanın karşısına aynı dükkandan açıyorlar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl Elon Musk tünel kazıları için tarih verdi 2 yıl Mark Zuckerberg, "Facebook Hikayeler" ile Snapchat’i bitirmek istiyor 2 yıl CoolerMaster, Kaby Lake ve Ryzen İşlemci Serileri için hazır 2 yıl Windows 10 kullanım oranı ABD’de Windows 7’yi geçti 2 yıl VPN uygulamaları internette takip edilmenizi kolaylaştırıyor 2 yıl Google’dan Gmail ve Chrome için iki önemli güvenlik adımı 2 yıl Gigabyte GTX1050Ti G1 Gaming incelemesi "Süper sessiz, Full HD oyuncu kartı" 2 yıl Qualcomm birinci çeyrek finans sonuçlarında beklenmedik değişim 2 yıl Microsoft bir videoyla Windows 10 Oyun Modu'nun nasıl çalışacağını açıkladı 2 yıl HTC’nin kısa vadede akıllı saat planı yok 2 yıl Samsung, Google ile dijital asistanını geliştirmek için çalışabilir 2 yıl Razer BlackWidow yenilendi 2 yıl Teknoloji dünyasında sürpriz: Hugo Barra Facebook’ta 2 yıl Google ''kötü reklamlar''a savaş açtı ve 1.7 milyar reklamı yayından kaldırdı 2 yıl Yeni bir Pokemon oyunu daha kullanıcılarla buluşuyor 2 yıl Samsung Galaxy S8, Infinity Display’e sahip olacak 2 yıl Ghost Recon Wildlands'i denedik ilk izlenim videosu 2 yıl Güvenli arama motoru DuckDuckGo 10 milyar anonim arama sayısını geride bıraktı 2 yıl iOS 10.3 ile cihazlar Apple’ın yeni dosya sistemine geçecek 2 yıl Işığın “ses duvarı” benzeri bir iz bıraktığı tespit edildi 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN Skype'ın kurucusu Niklas Zennstörm'den fintech uygulamasına yatırım kararı Sonraki Euro NCAP testlerinden 2 yıldız alan Ford Mustang hayal kırıklığı yarattı 2 yıl NOAA’nın yeni hava durumu uydusundan ilk fotoğraflar geldi 2 yıl Metal kasalı Asus ZenPad 3S 10 LTE duyuruldu 2 yıl LG geçen yılın son çeyrek mali raporlarını açıkladı 2 yıl Apple yeni mağazasını Antalya'da mı açacak? 2 yıl Google’ın akıllı saatleri ile ilgili görseller artıyor 2 yıl Android için Instant Apps özelliğinin testleri sonunda başladı 2 yıl Sürücüsüz otobüsler Paris'te yola çıktı 2 yıl Xiaomi'nin dizüstü bilgisayarını kullandık 2 yıl Samsung’dan rekor telefon satışı 2 yıl Apple nihayet kayıp AirPod meselesine çözüm getirdi 2 yıl Netflix videoları artık SD karta indirilebiliyor 2 yıl Yeni MacBook Pro’lardaki batarya sorunu gideriliyor 2 yıl Whatsapp'ın iOS sürümü güncelleme ile beklenen düzenlemelere kavuştu 2 yıl Zuckerberg çifti bilimsel araştırmalar için yapay zeka projesi satın aldı 2 yıl Apple'dan ayrılan robot profesörü Yoky Matsuoka Google'a döndü 2 yıl Playstation 4 satışları bir rekora imza attı! 2 yıl 2016’da tüketici tasarrufa yöneldi, lüks tüketimi azalttı 2 yıl Eski bir Android virüsü tekrar ortaya çıktı 2 yıl Apple’ın başı yeni 5K ekranlarıyla dertte! Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Bitcoin’in karbon ayak izi hesaplandı
DonanımHaber
1.270.000 ₺'ye 2004 model BMW M3 CSL
DH Forum
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim