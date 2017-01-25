LG geçen yılın son çeyrek mali raporlarını açıkladı

Yeni amiral gemisi G6 modelini tanıtmaya hazırlanan LG’de geçen yılın son çeyreği biraz sıkıntılı geçti. Firma altı yıl aradan sonra ilk kez bir çeyrekte faaliyet zararı açıkladı. Geçen yılın amiral gemileri bu düşüşte büyük role sahip. Yıl genelinde ise faaliyet karı elde edildi.

Mobil Bölüm Etkili Oldu

Geçen yılın son çeyreği itibariyle 12.8 milyar dolar gelir elde eden firmanın faaliyet zararı ise 223 milyon dolar olarak gerçekleşti. Mobil bölüm 2.51 milyar dolar gelir üretirken LG G5 modelinin zayıf satışları nedeniyle zarara girmek zorunda kaldı. Özellikle modüler yapının tüketici tarafında ilgi görmemesi ve yüksek fiyatlar LG G5 modeli için dezavantaj oldu. Hal böyle olunca yapılan reklam masrafları da karşılanamadı. Ayrıca otomotiv bölümü de zarar açıkladı.

Geçmiş dönemlerde elektrikli ev aletleri, yarı iletken, ekran, akıllı ev aletleri gibi bölümler sayesinde firma zarar açıklamaktan kılpayı kurtuluyordu ancak bu kez aynı şey olmadı ve haneye eksi meblağ yansıdı.

Ayrıca Bkz.

"Samsung’dan rekor telefon satışı"

2016 yılı genelinde ise LG zararını kapatmayı başardı. Toplamda 48 milyar dolar civarında satış geliri elde edilirken, faaliyet karı 1.16 milyar dolar oldu. Ev eğlence sistemleri ve akıllı ev aletleri bölümünün karda etkili olduğu ifade ediliyor.

bu yıldan oldukça umutlu. Özellikleile tüketicinin ilgisini çekebileceğini düşünüyor. Bu sayede faaliyet karı da 2016 yılından çok daha yukarıya çıkmış olacak.