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LG geçen yılın son çeyrek mali raporlarını açıkladı

Geçen yıl G5 amiral gemi modelinden umduğunu bulamayan LG, geçen yılın son çeyrek mali tablolarında faaliyet zararı açıkladı. Yıl genelinde ise faaliyet karı elde edildi.
2 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Yeni amiral gemisi G6 modelini tanıtmaya hazırlanan LG’de geçen yılın son çeyreği biraz sıkıntılı geçti. Firma altı yıl aradan sonra ilk kez bir çeyrekte faaliyet zararı açıkladı. Geçen yılın amiral gemileri bu düşüşte büyük role sahip. Yıl genelinde ise faaliyet karı elde edildi. 

Mobil Bölüm Etkili Oldu

Geçen yılın son çeyreği itibariyle 12.8 milyar dolar gelir elde eden firmanın faaliyet zararı ise 223 milyon dolar olarak gerçekleşti. Mobil bölüm 2.51 milyar dolar gelir üretirken LG G5 modelinin zayıf satışları nedeniyle zarara girmek zorunda kaldı. Özellikle modüler yapının tüketici tarafında ilgi görmemesi ve yüksek fiyatlar LG G5 modeli için dezavantaj oldu. Hal böyle olunca yapılan reklam masrafları da karşılanamadı. Ayrıca otomotiv bölümü de zarar açıkladı.

Geçmiş dönemlerde elektrikli ev aletleri, yarı iletken, ekran, akıllı ev aletleri gibi bölümler sayesinde firma zarar açıklamaktan kılpayı kurtuluyordu ancak bu kez aynı şey olmadı ve haneye eksi meblağ yansıdı.

Ayrıca Bkz. "Samsung’dan rekor telefon satışı"

2016 yılı genelinde ise LG zararını kapatmayı başardı. Toplamda 48 milyar dolar civarında satış geliri elde edilirken, faaliyet karı 1.16 milyar dolar oldu. Ev eğlence sistemleri ve akıllı ev aletleri bölümünün karda etkili olduğu ifade ediliyor.

LG bu yıldan oldukça umutlu. Özellikle LG G6 amiral gemi modeli ile tüketicinin ilgisini çekebileceğini düşünüyor. Bu sayede faaliyet karı da 2016 yılından çok daha yukarıya çıkmış olacak. 

http://www.androidauthority.com/lg-revenue-earnings-q4-2016-745068/ Yorum Yaz
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kesbi 2 yıl en beğenilen
Bu kafayla daha çooook zarar ederler. Her yaptıkları telefon bozuluyor ve insanları süründürüyorlar. Tamam bozuluyorsa müdahale et hızlı çöz ama o da yok. Kanuni süreleri bile kat kat aşıyorlar. Bunu yaşayan bir adam bir daha lg alır mı?
Bu kafayla daha çooook zarar ederler. Her yaptıkları telefon bozuluyor ve insanları süründürüyorlar. Tamam bozuluyorsa müdahale et hızlı çöz ama o da yok. Kanun...
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Yanıtla +13
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V4LKyR 2 yıl
"Zarara girmek zorunda kaldı."
2 Yanıt Yanıtla +7
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kadirirdem 2 yıl
Samsun telefonu geri çekti(note 7) ,Lg zarar etmiş(kapatmış) :D :D
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selcuksert38 2 yıl
lg g4 kullanıyorum mennunum lg tv kulanıyorum memnunum
ileride de ç.makinesi almayı düşünüyorum...::))
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sayi77 2 yıl
Lg tam bir hatalar zinciri. G2 den önce zaten yoktu bunlar, bi adam gibi yaptıkları telefon g2 oldu. G3 e mal gibi 2K ekran koydu ve telefonu bitirdi. Ne ısınma sorunu bitti ne pili dayandı. G4 partisinin yüzde 50 si alanların elinde patladı, anakart sorunları vs. G5 desen neymiş modüler ya ne modülleri ben pil değiştirecek olsam zaten açar kapağı değiştiririm, yok kamera için ayrı batarya modülü, yok efendim hifi...
Yazık çok bariz hatalar yapmasalar iyi işler çıkartabilirler ama maalesef.
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ottorehagel 2 yıl
Sony, HTC ve lg kendini geliştirmeye kapalı 3 firma. Sony hadi Japon adamlar her alanda böyleler. HTC fiyatlar almış başını gitmiş. Lg full kronik arıza. Lg g5 gibi performans canavarı bir telefon üç senedir süregelen ghost sorununu gururla devam ettiriyor. Üç senedir her cihazında ghost. Üstelik lg panel üreten bir firma. Note 7 nasıl patlıyor diye geri toplatildi ise lg 3 senedir sattığı bütün telefonları toplatmali. Bootloop, kasa çatlaması, ghost screen. Zarar etmeleri gayet normal o nedenle. Çünkü emin olun şu sorunlardan dolayı milyonlarca değişim yapmak zorunda kaldılar. G6 da eminim ghost screen sorunu aynen devam edecek. G5 in yanında o kadar aksesuarlar alındı. Bir sonra ki model de şimdi hiç biri kullanılmayacak. Nasıl bir anlayış anlamak zor. Allah akıl fikir versin.
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Guest-F8946C419 2 yıl
Millet Yeni amiral gemilerinde snapdragon 835 model işlemci kullanacakken sen tutup 810 kullanırsan sonuçlara şaşırmamak lazım.
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kesbi 2 yıl en beğenilen
Bu kafayla daha çooook zarar ederler. Her yaptıkları telefon bozuluyor ve insanları süründürüyorlar. Tamam bozuluyorsa müdahale et hızlı çöz ama o da yok. Kanuni süreleri bile kat kat aşıyorlar. Bunu yaşayan bir adam bir daha lg alır mı?
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V4LKyR 2 yıl
"Zarara girmek zorunda kaldı."
2 Yanıt Yanıtla +7
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estf 2 yıl V4LKyR
V4LKyR
"Zarara girmek zorunda kaldı."

kronik arızalı ürünleri almayanlar adamı zorla zarara sokuyorlar
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kadirirdem 2 yıl V4LKyR
V4LKyR

"Zarara girmek zorunda kaldı."

hahah :D


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basartenk 2 yıl
Perşembenin gelişi çarşambadan bellidir.
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