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Skype'ın paylaş butonu geldi

Microsoft'un Anlık mesajlaşma ve video sohbet odaklı popüler servis Skype, sonunda kendisine özel bir paylaşma butonuna kavuştu. Gelmesi uzun süren buton, paylaşımı kolaylaştırıyor.
3 yıl
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Diğer
Can Tunçer
Haber Editörü
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Skype'ın paylaş butonu geldi

Yazılım devi Microsoft tarafından satın alındıktan sonra bir köşeye atılmayan ve sürekli olarak geliştirilmeye devam eden Skype, "Facebook, Twitter ve Pinterest" gibi kendine özel bir paylaş butonu yayınladı.
Dünya genelinde ilk olarak MSN.com, Hindistan'da ise Sift.com internet siteleri üzerinde hayata geçen Skype'ın yeni paylaş butonu, diğer sosyal medya kanalları ile benzer şekilde çalışma gösteriyor. İnternet sitesinde gördüğünüz bir içeriği ufak Skype logosu ile belirlediğiniz arkadaşlarınıza kolay bir şekilde gönderebiliyorsunuz.
Paylaş butonuna basıldığı zaman ufak bir pencere açan ve burada yapılacak basit bir hesap girişi üzerinden oldukça hızlı çalışan süreç, geç bir adım olmasına rağmen sıkı Skype kullanıcılarının paylaşımlarını daha etkili hale getirebilecek bir çözüm oluşturuyor. Butonun yakın zaman içerisinde diğer internet siteleri tarafından da kullanılması bekleniyor.
Yeni Skype butonunu sitelerine koymak isteyenler içinse aşağıda yer alan dört simge sunuluyor.
Skype'ın paylaş butonu geldi
 

http://blogs.skype.com/2015/11/04/introducing-share-button-effortless-sharing-that-sparks-richer-conversations/ Yorum Yaz
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gun 3 yıl
Yurt dışında çok kullanılıyor halen ancak Türkiye'de bitti anca iş dünyası az buçuk kullanıyor. Onda da Google Hangouts bayağı zarar verdi.
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Biyturs_OnSr 3 yıl
Yerinde ve iyi bir adım.
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maximus8282 3 yıl
Yoksa skype sosyal ağa adım mı atacak? Nabız yokluyor.
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There goes your life 3 yıl
Kullanışsızlaştı artık, whatsapp gibi numaraya dayalı uygulamalar çıktıktan sonra.
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kadirirdem 3 yıl
Ben kullanmiyorum sorun yok...
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Patren 3 yıl
geç bile kalmışlar
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omerfa 3 yıl
ne işe yarayacak ki o
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esmerbuyucu 3 yıl omerfa
omerfa
ne işe yarayacak ki o

Adı üstünde paylaşmak.
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