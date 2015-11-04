Skype'ın paylaş butonu geldi

Yazılım devi Microsoft tarafından satın alındıktan sonra bir köşeye atılmayan ve sürekli olarak geliştirilmeye devam eden Skype, "Facebook, Twitter ve Pinterest" gibi kendine özel bir paylaş butonu yayınladı.

Dünya genelinde ilk olarak MSN.com, Hindistan'da ise Sift.com internet siteleri üzerinde hayata geçen Skype'ın yeni paylaş butonu, diğer sosyal medya kanalları ile benzer şekilde çalışma gösteriyor. İnternet sitesinde gördüğünüz bir içeriği ufak Skype logosu ile belirlediğiniz arkadaşlarınıza kolay bir şekilde gönderebiliyorsunuz.

Paylaş butonuna basıldığı zaman ufak bir pencere açan ve burada yapılacak basit bir hesap girişi üzerinden oldukça hızlı çalışan süreç, geç bir adım olmasına rağmen sıkı Skype kullanıcılarının paylaşımlarını daha etkili hale getirebilecek bir çözüm oluşturuyor. Butonun yakın zaman içerisinde diğer internet siteleri tarafından da kullanılması bekleniyor.

Yeni Skype butonunu sitelerine koymak isteyenler içinse aşağıda yer alan dört simge sunuluyor.

http://blogs.skype.com/2015/11/04/introducing-share-button-effortless-sharing-that-sparks-richer-conversations/