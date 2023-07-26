Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Elon Musk'ın X Corp. şirketi 16 yıllık bir Twitter hesabına el koydu

    Twitter yeniden markalaşma süreci kapsamında kuş sembolünü rafa kaldırarak X harfini kullanmaya başlamıştı. Sosyal ağ buna paralel olarak 16 yıl önce oluşturulmuş bir hesaba el koydu.
    Oy Ver

    Elon Musk'ın X Corp. şirketi @x Twitter hesabına el koydu Tam Boyutta Gör

    Amerikalı girişimci Elon Musk'ın X Corp. şirketi, San Francisco'da fotoğrafçılık yapan Gene X Hwang'a ait @x Twitter hesabına el koydu. Bildiğiniz üzere sosyal ağ şu anda isim değişikliği nedeniyle bir yeniden markalaşma sürecinden geçiyor.

    Hwang 2007 yılında oluşturduğu @x hesabını satmaya istekli olduğunu, ancak Salı günü Twitter tarafından hesabın devralındığına dair bir e-posta aldığını söyledi. Söz konusu hesap şu anda Twitter'ın yeni ismi olarak seçilen X'in resmi hesabına dönüşmüş durumda.

    Elon Musk'ın X Corp. şirketi @x Twitter hesabına el koydu Tam Boyutta Gör

    "Basitçe elimden aldılar"

    Fotoğrafçı konuyla ilgili açıklamasında "Basitçe elimden aldılar - bunun olabileceğini biliyordum" dedi. Hwang, kendisine bazı X markalı ürünler ve şirket yönetimiyle bir toplantı teklif edildiğini ancak herhangi bir ödeme yapılmadığını söyledi.

    Twitter kullanıcılarının kullanıcı adları üzerinde herhangi bir yasal haklarının bulunmadığını hatırlatalım. Şirketin hizmet şartlarında, yalnızca ticari marka ihlali durumunda kullanıcıların hesaplarının kaldırılacağına dair bir madde bulunuyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    BMW'den elektrikli tekne: The Icon

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    bozuk makarna yersek ne olur giyilmiş ayakkabı iade edilir mi istanbul ecza koop çalışan yorumları wifi twitter sorunu rne alize ile rte alize arasındaki fark

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    8000 - 10.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A24
    Samsung Galaxy A24
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    8.500-10.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo IdeaPad 3 15ITL6
    Lenovo IdeaPad 3 15ITL6
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    TEKNOPANDA-KARAKIZ 6
    TEKNOPANDA-KARAKIZ 6
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız