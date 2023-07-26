Elon Musk'ın X Corp. şirketi 16 yıllık bir Twitter hesabına el koydu

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Amerikalı girişimci Elon Musk'ın X Corp. şirketi, San Francisco'da fotoğrafçılık yapan Gene X Hwang'a ait @x Twitter hesabına el koydu. Bildiğiniz üzere sosyal ağ şu anda isim değişikliği nedeniyle bir yeniden markalaşma sürecinden geçiyor.

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Hwang 2007 yılında oluşturduğu @x hesabını satmaya istekli olduğunu, ancak Salı günü Twitter tarafından hesabın devralındığına dair bir e-posta aldığını söyledi. Söz konusu hesap şu anda Twitter'ın yeni ismi olarak seçilen X'in resmi hesabına dönüşmüş durumda.

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"Basitçe elimden aldılar"

Fotoğrafçı konuyla ilgili açıklamasında "Basitçe elimden aldılar - bunun olabileceğini biliyordum" dedi. Hwang, kendisine bazı X markalı ürünler ve şirket yönetimiyle bir toplantı teklif edildiğini ancak herhangi bir ödeme yapılmadığını söyledi.

Twitter kullanıcılarının kullanıcı adları üzerinde herhangi bir yasal haklarının bulunmadığını hatırlatalım. Şirketin hizmet şartlarında, yalnızca ticari marka ihlali durumunda kullanıcıların hesaplarının kaldırılacağına dair bir madde bulunuyor.

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Elon Musk'ın X Corp. şirketi @x Twitter hesabına el koydu