Tam Boyutta Gör Mark Zuckerberg'ün Twitter ile rekabet etmek üzere kullanıma sunduğu Threads platformu kısa sürede 100 milyon gibi önemli bir kullanıcı sayısına ulaşarak rekor kırdı. Yeni sosyal ağ ünlü isimlerin ve popüler markaların da katılımıyla hızlı bir şekilde büyümeye devam ediyor.

Elon Musk’ın özel jetini takip eden hesap Threads'te ortaya çıktı 9 sa. önce eklendi

Threads açıkça görünüyor ki Mastodon ve Parler gibi alternatif hizmetler gibi geri planda kalmayarak sivrilmeyi başardı. Yeni sosyal ağ için çok daha iyi haberler geliyor. Apple da platformda kendi hesaplarını açmaya başladı. Şu an için etkinleştirilen birkaç profil mevcut. Tam Boyutta Gör

Apple artık sosyal ağlara daha çok önem veriyor

Cupertinolu dev henüz ana @Apple hesabını aktif hale getirmese de Apple Books, Apple News, Apple Music, Beats by Dre ve Shazam hesaplarını açtı. Ancak şu an için pek aktif oldukları söylenemez. Sadece Beats by Dre profilinde birkaç gönderi paylaşıldığı görülüyor.

Birkaç yıl öncesine kıyasla Apple sosyal ağlarda çok aktif bir şirket değildi. Şimdi ise internette görünürlüğün ne kadar önemli olduğunun bilincine varmış durumda. Şirketin yakında ana @Apple hesabını da açarak Threads platformundaki varlığını daha da sağlamlaştırması bekleniyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Internet

Sosyal Medya Haberleri

Apple da Threads platformundaki yerini almaya başladı