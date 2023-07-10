Apple da Threads platformundaki yerini almaya başladı

Threads açıkça görünüyor ki Mastodon ve Parler gibi alternatif hizmetler gibi geri planda kalmayarak sivrilmeyi başardı. Yeni sosyal ağ için çok daha iyi haberler geliyor. Apple da platformda kendi hesaplarını açmaya başladı. Şu an için etkinleştirilen birkaç profil mevcut.
Apple artık sosyal ağlara daha çok önem veriyor
Cupertinolu dev henüz ana @Apple hesabını aktif hale getirmese de Apple Books, Apple News, Apple Music, Beats by Dre ve Shazam hesaplarını açtı. Ancak şu an için pek aktif oldukları söylenemez. Sadece Beats by Dre profilinde birkaç gönderi paylaşıldığı görülüyor.
Birkaç yıl öncesine kıyasla Apple sosyal ağlarda çok aktif bir şirket değildi. Şimdi ise internette görünürlüğün ne kadar önemli olduğunun bilincine varmış durumda. Şirketin yakında ana @Apple hesabını da açarak Threads platformundaki varlığını daha da sağlamlaştırması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Iron Kurye
teskurler super kurye
Fururlar oni purada :)