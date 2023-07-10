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    Apple da Threads platformundaki yerini almaya başladı

    Kısa süre içerisinde 100 milyon kullanıcı barajını açan yeni sosyal ağ Threads ünlü isimlerin ve popüler markaların dahil olmasıyla daha gözde hale geliyor. Apple da Threads hesaplarını açmaya başladı
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    Apple da Threads platformundaki yerini almaya başladı Tam Boyutta Gör
    Mark Zuckerberg'ün Twitter ile rekabet etmek üzere kullanıma sunduğu Threads platformu kısa sürede 100 milyon gibi önemli bir kullanıcı sayısına ulaşarak rekor kırdı. Yeni sosyal ağ ünlü isimlerin ve popüler markaların da katılımıyla hızlı bir şekilde büyümeye devam ediyor.

    Threads açıkça görünüyor ki Mastodon ve Parler gibi alternatif hizmetler gibi geri planda kalmayarak sivrilmeyi başardı. Yeni sosyal ağ için çok daha iyi haberler geliyor. Apple da platformda kendi hesaplarını açmaya başladı. Şu an için etkinleştirilen birkaç profil mevcut.

    Apple da Threads platformundaki yerini almaya başladı Tam Boyutta Gör

    Apple artık sosyal ağlara daha çok önem veriyor

    Cupertinolu dev henüz ana @Apple hesabını aktif hale getirmese de Apple Books, Apple News, Apple Music, Beats by Dre ve Shazam hesaplarını açtı. Ancak şu an için pek aktif oldukları söylenemez. Sadece Beats by Dre profilinde birkaç gönderi paylaşıldığı görülüyor.

    Birkaç yıl öncesine kıyasla Apple sosyal ağlarda çok aktif bir şirket değildi. Şimdi ise internette görünürlüğün ne kadar önemli olduğunun bilincine varmış durumda. Şirketin yakında ana @Apple hesabını da açarak Threads platformundaki varlığını daha da sağlamlaştırması bekleniyor.

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    mk148a 4 gün önce

    Iron Kurye

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    darkaura 5 gün önce

    teskurler super kurye

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    DreamSs 6 gün önce

    Fururlar oni purada :)

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