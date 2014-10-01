SmartMat ile yoga seansları akıllı hale geliyor





Son dönemde iğneden ipliğe pek çok gündelik hayat aracının akıllı özellikler kazandığına ve insanlara çeşitli yönlendirmeler sunduğuna şahit oluyoruz. Buna son olarak Yoga minderi de katıldı.





SmartMat adındaki akıllı minder projesi, Yoga ile ilgili çeşitli istatistikleri Bluetooth 4.0 üzerinden Android ve iOS cihazlarına gönderirken, tek başına Yoga yapmak isteyenlere de çeşitli hareket eğitimleri sunuyor.





Minder, üzerine yapılan baskıyı çeşitli sensörler ile algılıyor ve uyumlu uygulama üzerinden kullanıcılara hangi noktalara zayıf veya kuvvetli baskı yaptığını bildirebiliyor. Ayrıca çevrimiçi mağazasından farklı dersler indirerek görsel olarak uygulamak mümkün. Zen modu ise seans bitene kadar minderin bildirim göndermemesini sağlıyor.





SmartMat projesi en az 247$ bağış karşılığında hediye edilecek. Indiegogo platformunda tamamlanmak üzere olan proje nihai satışlara ise 2015 ortalarında başlayacak.

https://www.indiegogo.com/projects/smartmat-the-world-s-first-intelligent-yoga-mat