Snapdragon XR1 tabanlı ilk zengin gerçeklik gözlüğü duyuruldu

Qualcomm’un yaz aylarında zengin gerçeklik ve karma gerçeklik gözlüklerine yönelik olarak duyurduğu özel Snapdragon XR1 yonga seti MWC 2019 fuarında ilk ürününe kavuştu. Vuzix M400 Smart Glasses karşınızda.

Vuzix M400 Smart Glasses özellikleri

Snapdragon XR1 yonga seti yüksek performans ve enerji verimliliğine odaklanıyor. İşlemci ve grafik birimi detayları bilinmese de 4K 60fps içeriklere imkân tanıyor. Ayrıca 3DoF ve 6DoF hareket takibi sensörlerine de destek sunuyor. Yine yapay zekâ desteği de mevcut.

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Vuzix M400 akıllı gözlüğü Android işletim sistemine sahip ve USB Tip-C bağlantısı kullanıyor. Ön kısımda bir kamera sunan gözlük retinaya yansıtma yaparak içerikleri aktarıyor. Dış kısımda tuşlar ve dokunmatik yüzey yer alıyor. Gelecekte pek çok farklı proje için uygulamalar geliştirilebilecek.

Vuzix M400 gözlüklere tutturulacak şekilde tasarlanmış. Donanım özellikleri neler şimdilik açıklanmadı. Bahar aylarında gözlük için daha kapsamlı bir tanıtım yapılacak. Yılın ikinci yarısında gözlüğün piyasaya çıkması hedefleniyor.