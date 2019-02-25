7 inçlik ekrana sahip Lenovo akıllı telefonu duyuruldu

Akıllı telefon dünyasında bir dönem 4 inç ekranlar kabul görmüştü. Sonrasında 5 inçe doğru yol aldık ve her ne kadar eleştirilse de 6 inç gibi çok büyük ekranlar artık ana akım hale gelmiş durumda. Phablet kavramını ise tamamen unuttuk. Yavaş yavaş 7 inç boyutlar da kabul görmeye başladı.
Lenovo Tab V7 özellikleri ve fiyatı
Lenovo’nun MWC 2019 fuarında tanıttığı Tab V7 akıllı telefon modeli 6.95 inçlik 18:9 görüntü oranına sahip bir ekran barındırıyor. 2160 x 1080 piksel çözünürlük yanında ekran-kasa oranı yüzde 81 civarında elde edilmiş.Ayrıca Bkz. "Galaxy A 2019 serisinin resmi sayfası açıldı"
Telefona 1.8GHz hızına çıkabilen 8 adet Cortex-A53 çekirdekli Snapdragon 450 yonga seti güç veriyor. Yanında 3GB/4GB RAM ve 32GB/64GB depolama seçenekleri sunuluyor. Bununla birlikte yonga setinin belirli senaryolarda yavaşlama yaşadığı özellikle 3D oyunlarda sıkıntı olabileceği dile getiriliyor.
Ön kısmında 5MP çözünürlüğünde yüz tanıma yapabilen, arka kısmında da 13MP çözünürlüğünde kamera olan model 5180mAh kapasiteli batarya ile uzun kullanım süreleri sunuyor. Dolby stereo hoparlör de dikkat çekici özellikler arasında. Android 9 Pie ile kutudan çıkan model 249 Avro başlangıç fiyatına sahip. Yine de bu segmentte Mi Max 3 ile rakip olamayacak gibi görünüyor.
https://www.phonearena.com/news/Lenovo-Tab-V7-cheap-phone-specs-price-features_id113968 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
4.7 inc fazlasiyla yeterli her seye ben suan 5.2 kullaniyorum buyuk geliyor mesela
Su katlanabilir cihaz olayi yayınlastiginda telefon tablet bir arada olacak ki cok mantikli video izlerken falan acar izlersin o sekilde ama 6 inc 7 inc ekran nedir abi nasil kullanıyorsunuz nasil taşıyorsunuz
Şu ana kadar kullandıgım ve en çekici cihaz Meizu 16 ıydı ama , hem 6 ınc hem çentik yok hem ekran kasa oranı cok iyiydi.
Arkadaşların elinde note serisi bile büyük dururken mi max benim elimde onlardan küçük bile kalıyor :)
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