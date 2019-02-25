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7 inçlik ekrana sahip Lenovo akıllı telefonu duyuruldu

Akıllı telefon pazarında ilk 10 mücadelesi veren Lenovo, büyük ekranlı telefon segmentine yeni bir üye ile geliyor. Lenovo Tab V7 modeli tam 7 inçlik bir ekrana sahip.
2 ay
4,1b
1
12
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Akıllı telefon dünyasında bir dönem 4 inç ekranlar kabul görmüştü. Sonrasında 5 inçe doğru yol aldık ve her ne kadar eleştirilse de 6 inç gibi çok büyük ekranlar artık ana akım hale gelmiş durumda. Phablet kavramını ise tamamen unuttuk. Yavaş yavaş 7 inç boyutlar da kabul görmeye başladı.

Lenovo Tab V7 özellikleri ve fiyatı

Lenovo’nun MWC 2019 fuarında tanıttığı Tab V7 akıllı telefon modeli 6.95 inçlik 18:9 görüntü oranına sahip bir ekran barındırıyor. 2160 x 1080 piksel çözünürlük yanında ekran-kasa oranı yüzde 81 civarında elde edilmiş.

Ayrıca Bkz. "Galaxy A 2019 serisinin resmi sayfası açıldı"

Telefona 1.8GHz hızına çıkabilen 8 adet Cortex-A53 çekirdekli Snapdragon 450 yonga seti güç veriyor. Yanında 3GB/4GB RAM ve 32GB/64GB depolama seçenekleri sunuluyor. Bununla birlikte yonga setinin belirli senaryolarda yavaşlama yaşadığı özellikle 3D oyunlarda sıkıntı olabileceği dile getiriliyor.

Ön kısmında 5MP çözünürlüğünde yüz tanıma yapabilen, arka kısmında da 13MP çözünürlüğünde kamera olan model 5180mAh kapasiteli batarya ile uzun kullanım süreleri sunuyor. Dolby stereo hoparlör de dikkat çekici özellikler arasında. Android 9 Pie ile kutudan çıkan model 249 Avro başlangıç fiyatına sahip. Yine de bu segmentte Mi Max 3 ile rakip olamayacak gibi görünüyor.

 

https://www.phonearena.com/news/Lenovo-Tab-V7-cheap-phone-specs-price-features_id113968 Yorum Yaz
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DH Misafiri 2 ay en beğenilen
Buradaki her habere sanki uzman gibi yorum yazanlara gülüyorum. Lenevo sana mı soracaktı?
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hamza5806 2 ay
5 inç insanlarin neyine yetmedi anlamıyorum bence büyük bile
4.7 inc fazlasiyla yeterli her seye ben suan 5.2 kullaniyorum buyuk geliyor mesela
Su katlanabilir cihaz olayi yayınlastiginda telefon tablet bir arada olacak ki cok mantikli video izlerken falan acar izlersin o sekilde ama 6 inc 7 inc ekran nedir abi nasil kullanıyorsunuz nasil taşıyorsunuz
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surfcasting 2 ay
Büyük telefon iyi hoş da taşıması sorun.
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Fenomenon 2 ay
insan kullanacak bunu insan :D
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DH Misafiri 2 ay en beğenilen
Buradaki her habere sanki uzman gibi yorum yazanlara gülüyorum. Lenevo sana mı soracaktı?
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moffaka 2 ay DH Misafiri
Lenevo diye bir firma yokda.. benim asıl anlamadığım toplamda 3-4 yorum var ve kimsede Lenovo'ya laf etmemiş.
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__Nikolaus__ 2 ay
6.41 Lik OnePlus 6T kullanıyorum galiba sınırım bu daha üstü cidden zorlar.
Şu ana kadar kullandıgım ve en çekici cihaz Meizu 16 ıydı ama , hem 6 ınc hem çentik yok hem ekran kasa oranı cok iyiydi.
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sis651 2 ay
Tek elle tutup mümkün olduğunca işimi görebilmeye çalışırım cihazda. Büyük ekran iyi tabii ki ama bisiklette cepten çıkarıp basit bir işi tek elle yapamayacaksam anlamı yok çok. Tabii ki tutacağı ile vs. de kullanmak iyi de soğukta telefonu da dondurup bataryasını öldürmek istemiyorum. Ayrıca büyük ekranı sıkı tutması da zor yine. Hani bir noktadan sonra fazla da abartmamak lazım ekran boyunu kendi kullanımım için. Ama iki elimle de kullanayım diyene gayet iyi tabi, tablet gibi cihazlar.
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deniz_sea 2 ay sis651
Bende mi max2 var fırsatım olursa mi max3 almak isterim, içerik tüketmek çok rahat oluyor, tabiki benim gibi elleri büyük olan insanlar için,
Arkadaşların elinde note serisi bile büyük dururken mi max benim elimde onlardan küçük bile kalıyor :)
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mhrUca 2 ay
Telefon ? Tablet bu
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scorpion20 2 ay mhrUca
Phablet
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MWC2019, lenovo tab v7 ve
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