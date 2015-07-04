Solar Impulse 2 zorlu pasifik uçuşunu başarıyla tamamladı

Solar Impulse isimli projenin ilk uçağı, dünyanın güneş enerjisiyle çalışan ilk uçağı olarak lanse edilmiş ve bundan 2 yıl önce ABD'yi baştan suna uçmayı başarmıştı. Daha sonra projenin ikinci uçağı Solar Impulse 2 daha büyük bir hedef olan dünya turu için yola çıkmıştı.

Bu hedef doğrultusunda uçağın dünya üzerindeki turunu 11 adımda tamamlaması planlanıyordu. Bu 11 adımdan en zorlusu ise en uzun uçuşun yapılacağı ve pasifik okyanusunun geçileceği 7. adımdı. Takip eden okuyucuların hatırlayacağı üzere 120 saat sürecek bu uçuş olumsuz hava şartları sebebiyle bir süre ertelenmek zorunda kalmıştı. Daha sonra hava şartları normale dönünce havalanan Solar Impulse 2 bugün 118 saatlik uçuşun ardından Kapolei, Hawaii'ye inişini gerçekleştirdi. Bu uçuş ile birlikte tek kişilik durmadan yapılan en uzun uçuş rekoru da kırılmış oldu. Daha önceki rekor 76 saatlik bir uçuşa aitti.

Hatırlatmak gerekirse Solar Impulse 2'de Boeing 747'den daha geniş (72 metre) kanat açıklığı bulunmasına rağmen tercih edilen karbon fiber gövde malzemesiyle 2,300 kg ağırlığa sahip. Ayrıca üzerinde bulunan elektrikli pervane motorlarını çalıştırmak için gereken enerjiyi ise gövdesinde yer alan 17000 hücre ile güneşten topluyor. Enerji depolama noktasında toplam ağırlığı 633 kg'ı bulan yüksek yoğunluklu lityum polimer bataryalarından yararlanan Solar Impulse 2, bu sayede de gündüz depoladığı enerji ile geceleri de uçuş yapabiliyor.