Solar Impulse 2'nin tarihi dünya turu sona erdi: İşte detaylar, videolar ve fotoğraflar

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Yalnızca güneş enerjisinden faydalanarak dünyanın etrafında tam bir tur atmak amacıyla 2015'in Mart ayında yolculuğuna başlayan Solar Impulse 2'nin tarihi yolculuğu nihayet sona erdi. 16 ay önce ilk kez Abu Dabi'den kalkışa geçen uçak bugün sabah saatleri itibariyle yolculuğunun başladığı yere, yani Abu Dabi'ye tekrar ulaşarak büyük bir hayali gerçeğe dönüştürdü.



17 farklı etaptan oluşan tarihi dünya turunda İsviçreli pilotlar Bertrand Piccard ve André Borschberg Solar Impulse 2'yi dönüşmeli olarak kontrol ettiler. Uçağı kullanan iki farklı pilot bulunsa da güç problemleri nedeniyle yolculuk sırasında pilotlardan yalnızca birisi kokpitten yer alabildi. André Borschberg tam 117 saat 52 dakika süren 8924km'lik Nagoya-Hawaii etabıyla Solar Impulse 2'yi tek seferde en uzun süre kullanan pilot olurken; Bertrand Piccard ise Atlas Okyanusu'nu yalnızca güneş enerjisinden faydalanarak geçen ilk uçağın pilotu olarak adını tarihe yazdırdı.

Tam Boyutta Gör "50 yolcu kapasiteli elektrikli uçaklar çok yakın." Çok büyük bir hayalin gerçeğe dönüşdüğünü belirten Piccard, dünya etrafındaki ilk güneş enerjili yolculuğun tamamlanmasının ardından inanılmaz duygulu anlar yaşadıklarını ifade ederken,"Gelecek temiz enerjide. Gelecek sizlerde. Gelecek şimdi. Haydi bunu daha da ileriye götürelim." sözlerini kullandı.



Solar Impulse projesiyle beraber tüm dünyaya temiz enerjiyi ve temiz teknolojiyi tanıtmak isteyen Piccard ayrıca gelecek 10 yıl içerisinde, kısa-orta mesafede uçuş yapan 50 yolcu kapasitesinde elektrikli uçaklar görmeye başlayacağımızı belirtti. Çok büyük bir hayalin gerçeğe dönüşdüğünü belirten Piccard, dünya etrafındaki ilk güneş enerjili yolculuğun tamamlanmasının ardından inanılmaz duygulu anlar yaşadıklarını ifade ederken,"Gelecek temiz enerjide. Gelecek sizlerde. Gelecek şimdi. Haydi bunu daha da ileriye götürelim." sözlerini kullandı.Solar Impulse projesiyle beraber tüm dünyaya temiz enerjiyi ve temiz teknolojiyi tanıtmak isteyen Piccard ayrıca gelecek 10 yıl içerisinde, kısa-orta mesafede uçuş yapan 50 yolcu kapasitesinde elektrikli uçaklar görmeye başlayacağımızı belirtti.

Tam Boyutta Gör Boeing 747'den daha büyük kanatlara sahip Önceki versiyonuna göre çok daha büyük boyutlarda dizayn edilen Solar Impulse 2 tam 72 metre genişliğinde kanatlara sahip. Kanatlarındaki toplam 269.5 metrekarelik fotovoltaik güneş hücreleriyle büyük boyutlarını avantaja çeviren uçakta dört farklı 41kWh'lık lityum iyon pil bulunuyor. Gündüz saatlerinde güneşten elde ettiği enerjiyle uçağa güç sağlayan fotovoltaik hücreler aynı zamanda gece saatleri için de bataryalara enerji depoluyor. Kahire-Abu Dabi etabından GoPro görüntüleri: Solar Impulse 2'nin 2016 yılında yaptığı yolculukların videosu:

Dünya turunun tüm istatistikleri: Tam Boyutta Gör Önceki versiyonuna göre çok daha büyük boyutlarda dizayn edilen Solar Impulse 2 tam 72 metre genişliğinde kanatlara sahip. Kanatlarındaki toplam 269.5 metrekarelik fotovoltaik güneş hücreleriyle büyük boyutlarını avantaja çeviren uçakta dört farklı 41kWh'lık lityum iyon pil bulunuyor. Gündüz saatlerinde güneşten elde ettiği enerjiyle uçağa güç sağlayan fotovoltaik hücreler aynı zamanda gece saatleri için de bataryalara enerji depoluyor.

http://www.bbc.com/news/in-pictures-36893968