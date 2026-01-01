Hem gece hem de gündüz elektrik üreten güneş penceresi tasarlandı

Araştırma ekibine göre bu teknoloji, özellikle enerji verimli binalarda pencerelerin rolünü kökten değiştirebilecek bir potansiyele sahip. Projenin lideri Prof. Dr. Jun Yong-seok, teknolojinin gelecekte binalarda ve elektrikli araç camları gibi farklı endüstriyel alanlarda kullanılabileceğini vurguluyor.
Gece gündüz kesintisiz güç üretimi
Deneysel sonuçlara göre sistem, yüzde 8,29 güç dönüşüm verimliliği ve yüzde 6,27 ışık kullanım verimliliği değerlerine ulaşarak, geleneksel şeffaf fotovoltaik çözümlerin teorik sınırlarını aşmayı başarıyor.
Test sonuçları, sistemin yüzde 75,6 görünür ışık geçirgenliği sunduğunu ortaya koyuyor. Bu değer, geliştirilen modülün parlaklık açısından geleneksel bir pencereye oldukça yakın bir deneyim sağladığını gösteriyor. Bununla birlikte, renklerin gerçekçi şekilde algılanmasını ölçen CRI oranı da 93,8 seviyesine ulaşarak, önceki şeffaf güneş pencerelerinde karşılaşılan renk sapmalarının büyük ölçüde önüne geçildiğini ortaya koyuyor.