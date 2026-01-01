Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Hem gece hem de gündüz elektrik üreten güneş penceresi tasarlandı

    Araştırmacıların geliştirdiği yeni şeffaf güneş penceresi, görünürlükten ödün vermeden hem doğal hem de iç mekan ışığını elektriğe dönüştürerek kesintisiz enerji üretimi vadediyor.

    Hem gece hem de gündüz elektrik üreten güneş penceresi tasarlandı Tam Boyutta Gör
    Güney Koreli araştırmacılar gündüz güneş ışığını, gece ise iç mekan aydınlatmasını kullanarak 24 saat boyunca elektrik üretebilen şeffaf bir güneş penceresi teknolojisi geliştirdi. Yeni sistem, hem yüksek şeffaflığı koruması hem de istikrarlı enerji üretimi sağlamasıyla şeffaf fotovoltaik çözümlerin yıllardır karşılaştığı temel sorunlara güçlü bir alternatif sunuyor.

    Araştırma ekibine göre bu teknoloji, özellikle enerji verimli binalarda pencerelerin rolünü kökten değiştirebilecek bir potansiyele sahip. Projenin lideri Prof. Dr. Jun Yong-seok, teknolojinin gelecekte binalarda ve elektrikli araç camları gibi farklı endüstriyel alanlarda kullanılabileceğini vurguluyor.

    Gece gündüz kesintisiz güç üretimi

    Hem gece hem de gündüz elektrik üreten güneş penceresi tasarlandı Tam Boyutta Gör
    Yeni geliştirilen güneş penceresi, zamandan ve hava koşullarından bağımsız olarak stabil güç üretimi sağlarken yüksek düzeyde şeffaflığını da koruyor. Geleneksel şeffaf güneş hücreleri çoğu zaman verimlilik uğruna görünürlükten taviz verirken ya da ışığın renklerini bozarken bu yeni yaklaşım, ışık berraklığını ve renk doğruluğunu aynı anda muhafaza edebiliyor. Araştırmacılar, özellikle ince film güneş hücrelerinde görülen renk bozulmasının, binaya entegre fotovoltaik (BIPV) uygulamalarının önündeki en büyük engellerden biri olduğuna dikkat çekiyor.
    Hem gece hem de gündüz elektrik üreten güneş penceresi tasarlandı Tam Boyutta Gör
    Teknolojinin temelinde, dağıtılmış Bragg yansıtıcı (DBR) yapı ile çift yüzeyli silikon güneş hücrelerinin bir arada kullanılması yatıyor. Bu optik yapı, insan gözüyle görülmeyen yakın kızılötesi ışığı seçici şekilde güneş hücrelerine yönlendirirken görünür ışığın büyük bölümünün camdan geçmesine izin veriyor. Böylece pencere, doğal görünümünü korurken normalde boşa giden ışınımdan enerji elde ediliyor.

    Deneysel sonuçlara göre sistem, yüzde 8,29 güç dönüşüm verimliliği ve yüzde 6,27 ışık kullanım verimliliği değerlerine ulaşarak, geleneksel şeffaf fotovoltaik çözümlerin teorik sınırlarını aşmayı başarıyor.

    Test sonuçları, sistemin yüzde 75,6 görünür ışık geçirgenliği sunduğunu ortaya koyuyor. Bu değer, geliştirilen modülün parlaklık açısından geleneksel bir pencereye oldukça yakın bir deneyim sağladığını gösteriyor. Bununla birlikte, renklerin gerçekçi şekilde algılanmasını ölçen CRI oranı da 93,8 seviyesine ulaşarak, önceki şeffaf güneş pencerelerinde karşılaşılan renk sapmalarının büyük ölçüde önüne geçildiğini ortaya koyuyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Havacılıkta yeni sayfa: 6 tonluk tiltrotor uçtu

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    mitsubishi l300 yakıt tüketimi baskı balata testi 5 vites windows 7 loader fiat ducato 13 m3 ile 15 arasındaki fark hyundai starex kronik sorunları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Tecno Spark 40
    Tecno Spark 40
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Dell Inspiron 3520
    Dell Inspiron 3520
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum