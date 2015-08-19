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Sony 4K ev sinema sistemleri ve fazlası "Özel röportaj"

3 yıl
22,1b
1
Projeksiyonlar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Sony'nin yeni nesil 4K ev sinema sistemi projeksiyonları, farkları ve sonrası üzerine konuştuk.

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prodigy842 3 yıl
Para ne güzel şey değil mi. Bütün güzel şeyler parası olana yapılıyor.
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FerdosParadise 3 yıl
Tabikide ilgimi çekti :D Çekmemmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
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fcivelek_21 3 yıl
bu millet kafayı yemniş
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Xtrud 3 yıl
Şu alet varken hiç bir çekiciliği yok bunların... youtube.com/...
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DirtyMoneySyndicate 3 yıl
Hayvan gibi şiy yapmışsınız
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SUAVI 3 yıl
Liste fiyatlari hakkinda da ufak bir bilgi alsaydik guzel olurdu.
Bu arada showroomdaki o shortlu tshirtli adam umarim ki satis temsilcisi degildir! Ne kadar gayri ciddi bir yaklasim.
Utanmasa boxerla sunum yapar.
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redoracle 3 yıl

Öyle bir yerde kesmişinizki tam adamcağız bişey çıkarken ağzından,birde video bitip donunca adamcağızın gözler 4k projektör görmüş tavşan gibi kala kalmış


O değilde cem yılmaz diyodu o koltuk senin her ihtiyacını karşılayamaz diye,ama burdaki koltukları görmemiş heralde
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01Mrt 3 yıl SUAVI
Fiyatlar çok uçuk en tepe modeli vw1100 olan 60.000 tl üzerinde,
onun bir alt modeli vw500 ise 30.000 tl üzerinde,
normal düzeyler değil yani, sinemaya gitmeyi seven ama gidemeyen siyasi yada popüler insanların tercih edebileceği fiyatlar.
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