Bu listemizde hem MetaCritic ve Rotten Tomatoes gibi platformlardaki eleştirmen puanlarını, hem de The New York Times, Time, Variety, Rolling Stone gibi prestijli yayınların yıl ortası listelerini tarayarak, yılın ilk yarısında öne çıkan 10 yapımı derledik.

2025'te Çıkan En İyi 10 Film 🎬️

Listemizi hazırlarken sadece 2025 yapımı filmlere yer verdik. Bu yüzden I'm Still Here, Conclave, All We Imagine as Light gibi ülkemizde bu yıl gösterime girmiş olsalar da aslında 2024 yapımı olan filmler listede bulunmuyor. Bu küçük notu da düştükten sonra, işte 2025'in ilk yarısında öne çıkan en iyi 10 film:

1️⃣ Günahkârlar (Sinners)

Tam Boyutta Gör Fruitvale Station ve Black Panther filmleriyle tanınan Ryan Coogler'ın yönettiği Sinners, siyahların Amerika'da gördüğü zulmü ilginç bir vampir hikâyesine dönüştürüyor. Hem eleştirmenlerin hem de izleyicilerin beğenisini kazanan film, yılın şu ana kadarki en iyi filmi olarak görülüyor.

Tür : Drama, Gerilim, Fantastik

: Drama, Gerilim, Fantastik Y önetmen : Ryan Coogler,

: Ryan Coogler, Oyuncular : Michael B. Jordan, Hailee Steinfeld, Jack O'Connell, Delroy Lindo

: Michael B. Jordan, Hailee Steinfeld, Jack O'Connell, Delroy Lindo IMDb Puanı : 7.7

: 7.7 Eleştirmen Puanı (Metacritic / Rotten Tomatoes): 84 / 97

Ünlü oyuncu Michael B. Jordan, Sinners'ta ikiz kardeşleri canlandırıyor. Sorunlu hayatlarını geride bırakmaya çalışan ikiz kardeşler yeniden başlamak için memleketlerine döner, ancak daha büyük bir kötülüğün onları karşılamak için beklediğini keşfederler.

2️⃣ Sorry, Baby

Tam Boyutta Gör Dünya prömiyerini yaptığı Sundance Film Festivali'nde övgülere boğulan Sorry, Baby, yıl ortası listelerinde üst sıralarda yer alıyor. Filmin eleştirmen puanları da oldukça iyi.

Tür : Kara Komedi

: Kara Komedi Yönetmen : Eva Victor

: Eva Victor Oyuncular : Eva Victor, Naomi Ackie, Louis Cancelmi, John Carroll Lynch

: Eva Victor, Naomi Ackie, Louis Cancelmi, John Carroll Lynch IMDb Puanı : 7.7

: 7.7 Eleştirmen Puanı (Metacritic / Rotten Tomatoes): 88 / 97

Yakın bir gelecekte geçen hikâye, gelişmiş bir ev robotu olan Baby’nin, onu satın alan kadınla birlikte yaşadığı çarpık ve duygusal ilişkiye odaklanıyor. Başlangıçta yalnızca bir yardımcı olarak programlanan Baby, zamanla evin tüm dinamiklerini etkileyen bir varlığa dönüşüyor. Sahibi, Baby’ye önce bir arkadaş, ardından eski sevgilisinin yerini alacak bir figür gibi davranmaya başlıyor. Ancak Baby’nin de kendi arzuları, tepkileri ve sınırları oluşmaya başlıyor. Bu tuhaf ve giderek boğucu hale gelen bağ, insan ve makine arasındaki gücün, duygunun ve kontrolün nerede başlayıp nerede bittiğini sorgulatan bir gerilime dönüşüyor.

3️⃣ Kara Torba Operasyonu (Black Bag)

Tam Boyutta Gör Black Bag; Ocean's Eleven, Traffic, Contagion gibi filmlerle tanınan ünlü yönetmen Steven Soderbergh'in imzasını taşıyor. Film, izleyici nezdinde öyle büyük bir etki yaratmamış olsa da pek çok eleştirmen tarafından yılın en iyi filmleri arasında gösteriliyor. Filmin MetaCritic ve Rotten Tomatoes'taki eleştirmen puanları da bunu yansıtıyor.

Tür : Drama, Gerilim

: Drama, Gerilim Yönetmen : Steven Soderbergh

: Steven Soderbergh Oyuncular : Cate Blanchett, Michael Fassbender, Tom Burke, Pierce Brosnan, Rege-Jean Page, Naomie Harris

: Cate Blanchett, Michael Fassbender, Tom Burke, Pierce Brosnan, Rege-Jean Page, Naomie Harris IMDb Puanı : 6.7

: 6.7 Eleştirmen Puanı (Metacritic / Rotten Tomatoes): 85 / 96

Soderbergh, yeni filminde bir casusluk hikâyesi anlatıyor. İstihbarat ajanı Kathryn Woodhouse'un vatana ihanet ettiğinden şüphelenildiğinde, kendisi gibi efsanevi bir ajan olan kocası, evliliğine mi yoksa ülkesine mi sadık kalacağı konusunda nihai bir sınavla karşı karşıya kalır.

4️⃣ Öldürdüğün Şeyler (The Things You Kill)

Tam Boyutta Gör Türkiye ortak yapımı olan Öldürdüğün Şeyler, İranlı yönetmen Alireza Khatami‘nin imzasını taşıyor. Filmin oyuncu kadrosunda Ekin Koç, Erkan Kolçak Köstendil, Hazar Ergüçlü ve Ercan Kesal gibi isimler yer alıyor.

Tür : Drama

: Drama Yönetmen : Alireza Khatami

: Alireza Khatami Oyuncular : Ekin Koç, Erkan Kolçak Köstendil, Hazar Ergüçlü, Ercan Kesal

: Ekin Koç, Erkan Kolçak Köstendil, Hazar Ergüçlü, Ercan Kesal IMDb Puanı : 7

: 7 Eleştirmen Puanı (Metacritic / Rotten Tomatoes): 78 / 96

Dünya prömiyerini yaptığı Sundance Film Festivali'nde ödül alan Öldürdüğün Şeyler'in konusu şöyle: Hasta annesinin ölümü ile sarsılan Ali, babasından intikam almak üzere gizemli bahçıvanıyla kafa kafaya verir. Ancak ailesi ve yetkililer yaşlı adamın ortadan kayboluşunu araştırdıkça Ali eylemlerinin haklılığından şüphe etmeye başlar.

5️⃣ 28 Yıl Sonra (28 Years Later)

Tam Boyutta Gör Tüm zamanların en sevilen zombi filmlerinden olan 28 Gün Sonra'nın yıllar sonra gelen devam filmi 28 Yıl Sonra, hem eleştirmenleri hem de izleyicileri etkilemeyi başardı.

Tür : Korku, Gerilim

: Korku, Gerilim Yönetmen : Danny Boyle

: Danny Boyle Oyuncular : Jodie Comer, Aaron Taylor-Johnson, Ralph Fiennes

: Jodie Comer, Aaron Taylor-Johnson, Ralph Fiennes IMDb Puanı : 7.1

: 7.1 Eleştirmen Puanı (Metacritic / Rotten Tomatoes): 77 / 88

İlk filmin arkasındaki isimler olan Danny Boyle ve Alex Garland'ı yıllar sonra yeniden bir araya getiren film, adından da anlaşılacağı üzere ilk filmin 28 yıl sonrasında geçiyor ve salgın sonrası dünyanın yeni yüzünü keşfediyor. Cillian Murphy'nin yeniden Jim karakteriyle karşımıza çıkacağı filmin başrollerinde Jodie Comer, Aaron Taylor-Johnson, Ralph Fiennes gibi isimler yer alıyor. 28 Years Later, yeni bir üçlemenin ilk parçası olacak.

Yeni Superman filmine dair ilk yorumlar paylaşıldı 2 gün önce eklendi

6️⃣ Predator: Killer of Killers

Tam Boyutta Gör Animasyon türündeki Predator: Killer of Killers, biri Vikingler döneminde, biri Feodal Japonya'da, biri de II. Dünya Savaşı sırasında geçen üç farklı Predator hikâyesini ekrana taşıyor. Yönetmen koltuğunda, Prey'in de yönetmeni olan Dan Trachtenberg oturuyor.

Tür : Animasyon, Aksiyon

: Animasyon, Aksiyon Yönetmen : Dan Trachtenberg ve Joshua Wassung:

: Dan Trachtenberg ve Joshua Wassung: IMDb Puanı : 7.5

: 7.5 Eleştirmen Puanı (Metacritic / Rotten Tomatoes): 78 / 95

Antoloji türündeki film, farklı dönemlerde geçen üç ayrı hikâyeden oluşuyor. Bunlardan ilkinde avcılar bir Viking savaşçısının peşine düşüyor; İkincisi Feodal Japonya'da geçiyor ve biri ninja, diğeri samuray olan iki kardeşe odaklanıyor. Üçüncü ve son kısım ise II. Dünya Savaşı sırasında geçiyor ve uzaydan gelen avcılarla karşı karşıya gelen bir savaş pilotuna odaklanıyor.

7️⃣ Warfare

Tam Boyutta Gör Irak Savaşı sırasında geçen Warfare, Ex-Machina ve Civil War gibi filmlerle tanınan Alex Garland'ın imzasını taşıyor.

Tür : Savaş, Drama

: Savaş, Drama Yönetmenler : Alex Garland ve Ray Mendoza

: Alex Garland ve Ray Mendoza Oyuncular : D'Pharaoh Woon-A-Tai, Will Poulter, Cosmo Jarvis

: D'Pharaoh Woon-A-Tai, Will Poulter, Cosmo Jarvis IMDb Puanı : 7.2

: 7.2 Eleştirmen Puanı (Metacritic / Rotten Tomatoes): 78 / 93

Alex Garland'ın Irak Savaşı'nda yer almış olan eski asker ve belgelci Ray Mendoza ile birlikte çektiği Warfare, bir grup Amerikan askerinin cephede yaşadıklarını neredeyse gerçek zamanlı olarak aktarıyor. Neredeyse bir belgesel estetğinde çekilen film, savaşın gerçek yüzünü tüm çıplaklığıyla sergilemeyi hedefliyor.

8️⃣ Bring Her Back

Tam Boyutta Gör Talk To Me ile çıkış yapan Philippou Kardeşler'in yeni korku filmi Bring Her Back de Talk to Me gibi övgü toplayan bir yapım oldu.

Tür : Korku

: Korku Yönetmen : Danny ve Michael Philippou

: Danny ve Michael Philippou Oyuncular : Billy Barratt, Sally Hawkins, Mischa Heywood

: Billy Barratt, Sally Hawkins, Mischa Heywood IMDb Puanı : 7.3

: 7.3 Eleştirmen Puanı (Metacritic / Rotten Tomatoes): 75 / 89

Kör bir kız olan Piper ve ergenlik çağındaki abisi Andy, babalarının gizemli ölümünün ardından Laura adlı bir kadının himayesine verilir. Ancak zamanla Laura’nın şeytani bir planı olduğunu keşfederler. Laura, ölen kızını diriltmek için çocukları bir ritüelin parçası haline getirme niyetindedir.

9️⃣ Görevimiz Tehlike - Son Hesaplaşma (Mission: Impossible - The Final Reckoning)

Tam Boyutta Gör Tüm zamanların en başarılı aksiyon serileri arasında yer alan Mission: Impossible, bu yıl çıkan Misssion: Impossible - Son Hesaplaşma ile final yaparken, genel olarak olumu yorumlar almayı da başardı.

Tür : Aksiyon, Macera

: Aksiyon, Macera Yönetmen : Christopher McQuarrie

: Christopher McQuarrie Oyuncular : Tom Cruise, Hayley Atwell, Simon Pegg, Ving Rhimes, Vanessa Kirby

: Tom Cruise, Hayley Atwell, Simon Pegg, Ving Rhimes, Vanessa Kirby IMDb Puanı : 7.4

: 7.4 Eleştirmen Puanı (Metacritic / Rotten Tomatoes): 67 / 80

Hikâyeyi yedinci filmin bıraktığı yerden devam ettiren Son Hesaplaşma, Ethan Hunt ve ekibinin yanlış ellerde dünyanın sonunu getirebilecek bir AI programı olan The Entity'ye ulaşma mücadelesini anlatıyor. Son Hesaplaşma, 400 milyon dolara yaklaşan bütçesiyle tüm zamanların en pahalı filmlerinden biri.

🔟 Mickey 17

Tam Boyutta Gör Bilim kurgu türündeki Mickey 17; Memories of Murder, The Host, Parasite gibi birbirinden başarılı filmlere imza atan Güney Koreli sinemacı Bong Joon-ho'nun imzasını taşıyor. Film beklendiği kadar büyük bir etki yaratamamış olsa da kendince bir hayran kitlesi oluşturmayı başardı.

Tür : Bilim Kurgu

: Bilim Kurgu Yönetmen : Bong Joon-ho

: Bong Joon-ho Oyuncular : Robert Pattinson, Toni Collette, Naomi Ackie

: Robert Pattinson, Toni Collette, Naomi Ackie IMDb Puanı : 6.8

: 6.8 Eleştirmen Puanı (Metacritic / Rotten Tomatoes): 72 / 77

Mickey 17, Edward Ashton'ın Mickey7 adlı bilim-kurgu romanından sinemaya uyarlandı. Ashton'ın romanı, Mickey adlı bir klona odaklanıyor. Öldükten sonra hafızası büyük ölçüde korunarak yeni bir versiyonu üretilebilen bir klon, bir Expendable olan Mickey, bir öte gezegene koloni kurmak üzere yolculuk eden insanlar tarafından en tehlikeli görevlerde kullanılıyor. Görev sırasında defalarca ölüp tekrar uyandırılan Mickey, bu görevdeki ve dünyadaki yerini sorgulamaya başlıyor.

