Sony Mobile, 11 Haziran Pazartesi günü için bir sürpriz hazırlıyor

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Sony Mobile, dün hem Facebook hem de Twitter hesabı aracılığıyla pek çok kişide merak uyandıran bir duyuru yayımladı. Yayımlanan duyuruya göre firmanın 11 Haziran Pazartesi günü için bizlere sürprizi var.
Beyaz örtü altında gizlenen sürpriz ne olabilir? Yepyeni bir akıllı telefon, aksesuar veya farklı türde etkinliklerle karşılaşabiliriz. Hepberaber bekleyelim ve görelim.
https://twitter.com/sonyxperia/status/211095000824553472/photo/1 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
nerdee keşke acıklansa
tarih vermişlerdi zaten 21 haziran da açıklancak diye
Tr saati ile kaç gibi gerçekleşecekti bu fuar hiç bilen bir arkadaş yok mu
Sony Xperia ion HSPA
Detay:
sonymobile.com/...
Artık iyi bir bomba bekliyoruz.
yok usta telefon ama kimine göre tabi
rpm7200
1 Misafir
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