Sony Mobile, 11 Haziran Pazartesi günü için bir sürpriz hazırlıyor

Sony Mobile, dün hem Facebook hem de Twitter hesabı aracılığıyla pek çok kişide merak uyandıran bir duyuru yayımladı. Yayımlanan duyuruya göre firmanın 11 Haziran Pazartesi günü için bizlere sürprizi var.



Beyaz örtü altında gizlenen sürpriz ne olabilir? Yepyeni bir akıllı telefon, aksesuar veya farklı türde etkinliklerle karşılaşabiliriz. Hepberaber bekleyelim ve görelim.



https://twitter.com/sonyxperia/status/211095000824553472/photo/1