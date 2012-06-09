Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonu Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Sony Mobile, 11 Haziran Pazartesi günü için bir sürpriz hazırlıyor

6 yıl
33b
1
167
Cep Telefonu Diğer
knight
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Sony Mobile, dün hem Facebook hem de Twitter hesabı aracılığıyla pek çok kişide merak uyandıran bir duyuru yayımladı. Yayımlanan duyuruya göre firmanın 11 Haziran Pazartesi günü için bizlere sürprizi var.
Beyaz örtü altında gizlenen sürpriz ne olabilir? Yepyeni bir akıllı telefon, aksesuar veya farklı türde etkinliklerle karşılaşabiliriz. Hepberaber bekleyelim ve görelim.

https://twitter.com/sonyxperia/status/211095000824553472/photo/1 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
JrMaster 6 yıl en beğenilen
4,8" boyutunda Retine ekranlı 2gb ram cortex a15 mimarili 2 ghz işlemci 32/64 gb dahili depolama ve micro sd 64gb destekli micro sim yuvalı hdmi çıkışlı usb yuvası streo hoparlörl 16mp kamera 3000mAh batarya ile nfc ve lte destekli Sony Xperia F series ^^ geliyormuş beyler
4,8" boyutunda Retine ekranlı 2gb ram cortex a15 mimarili 2 ghz işlemci 32/64 gb dahili depolama ve micro sd 64gb destekli micro sim yuvalı hdmi çıkışlı usb yu...
Devamını Gör
2 Yanıt Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Angelica 6 yıl
Sabah sabah 11 Hazirani okuyunca noluyoz lan dedim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
camsil 6 yıl
tarihe bakmak sonradan aklıma geldi ya :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
_-_bluedragon_-_ 6 yıl
Içimden bir his saat 23 den sonra aciklanacak diyor
2 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
emrecelik85 6 yıl _-_bluedragon_-_
_-_bluedragon_-_

Içimden bir his saat 23 den sonra aciklanacak diyor


nerdee keşke acıklansa
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aykut.. 6 yıl _-_bluedragon_-_
_-_bluedragon_-_

Içimden bir his saat 23 den sonra aciklanacak diyor


tarih vermişlerdi zaten 21 haziran da açıklancak diye
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
_-_bluedragon_-_ 6 yıl
Hala bir haber yok mu yav
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
se_runtome 6 yıl
Tık yok sony de 20 side yalan oldu
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
emrecelik85 6 yıl se_runtome
se_runtome

Tık yok sony de 20 side yalan oldu

Tr saati ile kaç gibi gerçekleşecekti bu fuar hiç bilen bir arkadaş yok mu
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
se_runtome 6 yıl
Hiç ses soluk yok nerde yeniler
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
focus1 6 yıl
Büyük sürpriz bu telefon mu acaba ?

Sony Xperia ion HSPA

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın



Detay:
sonymobile.com/...
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
_-_bluedragon_-_ 6 yıl
heyecan yaptım ya 1gün kaldı
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sasa_iliç 6 yıl _-_bluedragon_-_
_-_bluedragon_-_

heyecan yaptım ya 1gün kaldı


Artık iyi bir bomba bekliyoruz.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
_-_bluedragon_-_ 6 yıl
Beklemedeyiz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DreamRiver 6 yıl
arkadaşlar bu tür telefonlarda ihtiyaç herkse 1.500 TL para veremezki.. kaliteli ve ucuz telefonlarda lazım ki bu modeller oldukça tutulur eğer türkiyede tanıtımı reklamları iyi yapılırsa..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 6 yıl
örtünün şekline bakılırsa üçün birine benziyor:) telefon olmadığı kesin
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
.BURAK. 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

örtünün şekline bakılırsa üçün birine benziyor:) telefon olmadığı kesin

yok usta telefon ama kimine göre tabi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 6 yıl
Hacılar Xperia gx in uluslararası versiyonu büyük ihtimal duyurulucak.ARC 'ın karizmasını taşıyan bir cihaz ve sadece japonya ile sınırlı kalmayacak.
rpm7200
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
elektrosenol 6 yıl
Hayaller gercek olsa. Acaba oylemi olacak. Ne zamandir adam gibi bir cyber-shot ve walkman telefon yapmiyorlar. Anladik xperi xperia ama nereye kadar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +287 12 Angry Men +170 Informed +154 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +99 aca-n +93 flowerhorn +89 MS4343 +82 Chronotide +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
33014 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonu Diğer, sony mobile
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Uygulama Haber 8.Bölüm "Heroes Call, Penny Time ve diğer 16 konu" 6 yıl Logitech G930 Kulaklık "Kablosuz 7.1 Ses Keyfi" video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Ve yine aras kargo rezaleti
DH Forum
(PROGRAM ERKEN BİTİRİLDİ)Ekrem İmamoğlu
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim