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    Baseus iki dahili kablosu olan powerbank tanıttı

    Baseus PicoGo AR11 adındaki yeni 20000mAh powerbank modeli iki dahili kablosu sayesinde hem sizi hem de arkadaşınızı kablo arama derdinden kurtarıyor.           

    Baseus PicoGo AR11 Tam Boyutta Gör
    Son dönemde dahili kablosu olan powerbank modelleri giderek yayılıyor. Artan rekabet nedeniyle artık bir değil iki kablosu olan modeller görmeye başladık. Baseus PicoGo AR11 20000mAh buna son örnek oldu.

    Baseus PicoGo AR11 özellikleri ve fiyatı

    Baseus PicoGo AR11 powerbank modeli iki adet dahili kablo ile geliyor. Bir tane kablo 80cm uzunluğunda ve 20 bin çekişe dayanıklı. İkinci kablo ise 25cm ve taşıma kulpu olarak kullanılabiliyor. Kablo aşındığı zaman yuvasından çıkarılarak değiştirilebiliyor.

    Toplamda 100W enerji veren cihaz portlara göre enerjiyi dağıtıyor. Örneğin beraber kullanıldığında kabloların birisi 65W diğeri ise 35W enerji çıkışı verebiliyor. Tek bir USB Tip-C portu 100W enerji verebilirken cihazın kendisi de 65W ile şarj oluyor.

    NFC desteği sayesinde telefonunuzu dokundurarak pek çok bilgiyi uygulamada görebiliyorsunuz.  Aşırı ısınmaya karşı olarak grafen soğutma katmanı ve aerojel katman kullanılmış. 73Wh kapasite havacılık limiti olan 100Wh sınırını aşmadığı için uçaklarda da kullanılabiliyor. Baseus PicoGo AR11 powerbank modeli 44$ fiyat etiketi ile satılacak.

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    J
    Jikoxmarley 4 gün önce

    daha korkutucu bişey görmedim

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