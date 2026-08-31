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    BİM marketler dijital yaka rozeti satıyor

    6 Eylül BİM Aktüel teknoloji ürünleri arasında Prozone markasına ait dijital ekranlı yaka rozeti, Havit markasına ait M9063 akıllı saat ve H639BT kablosuz kulaklık yer alıyor. 

    6 Eylül BİM Aktüel Tam Boyutta Gör
    Son dönemde piyasada sıkça görmeye başladığımız dijital ekranlı kablosuz yaka rozetleri sonunda BİM mağazalarına da geldi. Ayrıca Havit markasına ait akıllı saat ve kablosuz kulaklık modelleri de yer alıyor.

    6 Eylül BİM Aktüel teknoloji ürünleri

    6 Eylül BİM Aktüel teknoloji ürünleri arasında Prozone markasına ait dijital ekranlı yaka rozeti yer alıyor. 1.85 inçlik TFT 360x360 piksel ekranı olan rozet Bluetooth üzerinden kontrol ediliyor ve GIF, animasyon, video gibi hareketli dosyalar yansıtılabiliyor.

    Fuar ve lansman gibi alanlarda etkili olacak üründe 8MB depolama alanına sahip ve 8 saate kadar sürekli kullanılabiliyor. Özelleştirme sayesinde anlık olarak ekrana farklı mesajlar ya da markalar da yansıtabiliyorsunuz. USB Tip-C girişinden şarj edilen dijital yaka rozeti 999TL fiyat etiketine sahip.

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    Robotlar artık insanlardan kan alacak!

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    QuasarFX 3 gün önce

    Güzel görünüyor, iğneyi görmemek rahatlatıcı olmuş, damar bulamadım diye kolu delik deşik eden insanlardan daha iyi.

    J
    Jikoxmarley 1 hafta önce

    daha korkutucu bişey görmedim

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