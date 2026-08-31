BİM marketler dijital yaka rozeti satıyor

6 Eylül BİM Aktüel teknoloji ürünleri
6 Eylül BİM Aktüel teknoloji ürünleri arasında Prozone markasına ait dijital ekranlı yaka rozeti yer alıyor. 1.85 inçlik TFT 360x360 piksel ekranı olan rozet Bluetooth üzerinden kontrol ediliyor ve GIF, animasyon, video gibi hareketli dosyalar yansıtılabiliyor.
Fuar ve lansman gibi alanlarda etkili olacak üründe 8MB depolama alanına sahip ve 8 saate kadar sürekli kullanılabiliyor. Özelleştirme sayesinde anlık olarak ekrana farklı mesajlar ya da markalar da yansıtabiliyorsunuz. USB Tip-C girişinden şarj edilen dijital yaka rozeti 999TL fiyat etiketine sahip.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Güzel görünüyor, iğneyi görmemek rahatlatıcı olmuş, damar bulamadım diye kolu delik deşik eden insanlardan daha iyi.
daha korkutucu bişey görmedim