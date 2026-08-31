BİM marketler dijital yaka rozeti satıyor

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Son dönemde piyasada sıkça görmeye başladığımız dijital ekranlı kablosuz yaka rozetleri sonunda BİM mağazalarına da geldi. Ayrıca Havit markasına ait akıllı saat ve kablosuz kulaklık modelleri de yer alıyor.

6 Eylül BİM Aktüel teknoloji ürünleri

6 Eylül BİM Aktüel teknoloji ürünleri arasında Prozone markasına ait dijital ekranlı yaka rozeti yer alıyor. 1.85 inçlik TFT 360x360 piksel ekranı olan rozet Bluetooth üzerinden kontrol ediliyor ve GIF, animasyon, video gibi hareketli dosyalar yansıtılabiliyor.

2 Eylül BİM Aktüel kataloğunda neler var? 2 gün önce eklendi

Fuar ve lansman gibi alanlarda etkili olacak üründe 8MB depolama alanına sahip ve 8 saate kadar sürekli kullanılabiliyor. Özelleştirme sayesinde anlık olarak ekrana farklı mesajlar ya da markalar da yansıtabiliyorsunuz. USB Tip-C girişinden şarj edilen dijital yaka rozeti 999TL fiyat etiketine sahip.

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