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Sony SmartWatch 2 "1 hafta pil süresi ile en iddialı akıllı saat" ön inceleme

5 yıl
27,7b
1
Cep Tel Aksesuarları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Sony'nin SmartWatch ailesinin yeni üyesi SmartWatch 2, gün ışığında net görünen yansıtmalı LCD ekranı, 1 hafta kullanım süresi ve tasarımıyla bütün rakiplerinden ayrılıyor. Oldukça fazla beğendiğimiz saatin ön incelemesini ekranlarınıza taşıyoruz.
 

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M.E.S.A.R.S 5 yıl en beğenilen
Bana asıl koyan, ''reklamı geç''e tıkladıktan sonra birde 'sayfadan ayrıl'a tıklamak. İşte o sayfadan ayrıl, insana daha çok koyuyor. LÜTFEN, KALDIRIN ŞU REKLAMI!
Bana asıl koyan, ''reklamı geç''e tıkladıktan sonra birde 'sayfadan ayrıl'a tıklamak. İşte o sayfadan ayrıl, insana daha çok koyuyor. LÜTFEN, KALDIRIN ŞU REKLAM...
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Speed-Step 5 yıl
Arkadaşlar Merhaba,

Bu arada videomu tekrar izlerken dikkat ettim de Smort hadi neyse de woç nedir arkadaş
Dar alanda kısa paslaşmadan oluyor bunlar


Sevgiler,
Mesut Çevik
Arkadaşlar Merhaba,Bu arada videomu tekrar izlerken dikkat ettim de Smort hadi neyse de woç nedir arkadaşDar alanda kısa paslaşmadan olu...
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DH Misafiri 5 yıl
Bir Galaxy Gear'a bak, bir de buna.İşte budur.Adamlar bu işi biliyor.Japonlar bir, ABD'liler iki.Adamlarda vizyon var vizyon.Sony ve Apple iyi ki var bu sektörde.Yoksa hala Samsung'un D600'ünü kullanıyor olurduk.
Bir Galaxy Gear'a bak, bir de buna.İşte budur.Adamlar bu işi biliyor.Japonlar bir, ABD'liler iki.Adamlarda vizyon var vizyon.Sony ve Apple iyi ki var bu sektörd...
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yigit+ 5 yıl
Seiko'dan kinetic göbeği entegre ederlerse alınır
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hakangündüz 5 yıl
Bende ön sıparısten ıle metal kordonlusunuuu aldım hayırlısı olsun bakalım
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emregw 5 yıl
Ne zaman satışa çıkacağı ile ilgili sony bayilerinin bile bilgisi yok. Aysonuna doğru diyorlar sadece.
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FantomİçinF 5 yıl
Samsunga iyi oldu bu biraz akıllansınlar artık. [>:]
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egemfd 5 yıl
ben smartwatch2 den bahsediyorum.
birkac gun once yaklasik 400tl civarina aldim.
malezya fabrikasindan 2. uretim celik kordonlusu.
burda birkac site var alinabilecek
ama turkiyeye kargolayacaklarini sanmiyorum.
vede ben erken siparis verdigim icin erken aldim. hala sirada bekleyenler de var burda

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


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senersongur 5 yıl
100TL civarina alınabilir.
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egemfd 5 yıl senersongur
senersongur
100TL civarina alınabilir.

Sanmiyorum 100 olacagini. Ben hemen hemen 400e aldim
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intercorem 5 yıl senersongur
senersongur
100TL civarina alınabilir.

Aynen katılıyorum.artık firmalar tutturabildiğine satmaya başladı.dolarla fiyat artışları ters orantılı.
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egemfd 5 yıl
Ee cinde olmanin faydalari

Ilk ve ikinci serinin kargolamalari yapildi. Fabrika malezyada olunca buraya erken ulasiyo. Ben ikinci kargolamanin ilklerinden aldim. Urun bazi ulkelerde satisa cikti. Digerlerinde fiyat ve tarih kesin degil daha
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Kendi istegiyle 5 yıl
saat güzelde klasik saatin yeri bi başka
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brk-bjk 5 yıl
Sony yapmış helal olsun bize alkışlamak düşer
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grkm3391 5 yıl
arkadaslar ben lg l7 kullanıyorum. acaba smartwatch bu telefona uyum saglarmı. sony nın uyumlu olmayanlar lıstesıne baktım sadece lg optımus one ve lg optımus me var. acaba lg l7 kullanıpta smartwatch kullanna varmı cok acıl arkadaslar sipariş verecemde ...
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sondemir 5 yıl
Smart watch 2' nin ne zaman piyasaya çıkacağına dair bir bilginiz var mı?
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xmasx 5 yıl
Saat cok iyi olmus cidden, ama keske biraz daha buyuk olsaydi, tıpkı buyuk kol saatleri gibi hem bataryasi biraz daha buyurdu..


Simdi azicik beyni olan biri zaten ne halde olan bu pil teknoljisi ile saate andriod , kamera vs eklemezdi.. Sanki sony veya baska saat ureticileri bilmiyormuydu bunu? Ve bunun ne kadar islevsiz olacagini belkide gunde iki kez sarj durumu bile olacakti.. Ancak akilsiz birileri akilli bir saat ureteyim diye boyle bisey yapardi..

Apple`in bile yapacagi saatin suandaki gelisme asmasinda - ki max 2 gun olacagini soylediler .. Yani yinede sony nin 4-5 gunluk kullanimina ulasamaycaklar..
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DH Misafiri 5 yıl
tasarımı Galaxy Gear'dan daha çirkin. Kordonu ve görünümüyle 5 TL lik saatler gibi duruyor. Ayrıca kamerası ve mikrofonu falan da yok. Galaxy Gear bundan çok daha hoş ve işlevsel. Nedir bu Sony hayranlığı anlamadım. Tek güzel yanı batarya ömrünün uzun olması. Ayrıca "sımortvoç" nedir ya :D
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uA006 5 yıl
Eger bu saatlerle birlikte bir stand verirlerse ve o standda dururken lumia gibi sarj olursa anca o zaman satar. Yoksa bana cok gereksiz geliyor hala.

Bu arada acma kapama tusu ve usb baglantisini kaldirip yerine daha buyuk pil koyulabilir.
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