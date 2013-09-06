Sony SmartWatch 2 "1 hafta pil süresi ile en iddialı akıllı saat" ön inceleme

Genel Yayın Yönetmeni
|Seiko'dan kinetic göbeği entegre ederlerse alınır
|Bende ön sıparısten ıle metal kordonlusunuuu aldım hayırlısı olsun bakalım
|Ne zaman satışa çıkacağı ile ilgili sony bayilerinin bile bilgisi yok. Aysonuna doğru diyorlar sadece.
|Samsunga iyi oldu bu biraz akıllansınlar artık. [>:]
| ben smartwatch2 den bahsediyorum.
birkac gun once yaklasik 400tl civarina aldim.
malezya fabrikasindan 2. uretim celik kordonlusu.
burda birkac site var alinabilecek
ama turkiyeye kargolayacaklarini sanmiyorum.
vede ben erken siparis verdigim icin erken aldim. hala sirada bekleyenler de var burda
|100TL civarina alınabilir.
senersongur
Sanmiyorum 100 olacagini. Ben hemen hemen 400e aldim
senersongur
Aynen katılıyorum.artık firmalar tutturabildiğine satmaya başladı.dolarla fiyat artışları ters orantılı.
| Ee cinde olmanin faydalari
Ilk ve ikinci serinin kargolamalari yapildi. Fabrika malezyada olunca buraya erken ulasiyo. Ben ikinci kargolamanin ilklerinden aldim. Urun bazi ulkelerde satisa cikti. Digerlerinde fiyat ve tarih kesin degil daha
|saat güzelde klasik saatin yeri bi başka
|Sony yapmış helal olsun bize alkışlamak düşer
|arkadaslar ben lg l7 kullanıyorum. acaba smartwatch bu telefona uyum saglarmı. sony nın uyumlu olmayanlar lıstesıne baktım sadece lg optımus one ve lg optımus me var. acaba lg l7 kullanıpta smartwatch kullanna varmı cok acıl arkadaslar sipariş verecemde ...
|Smart watch 2' nin ne zaman piyasaya çıkacağına dair bir bilginiz var mı?
| Saat cok iyi olmus cidden, ama keske biraz daha buyuk olsaydi, tıpkı buyuk kol saatleri gibi hem bataryasi biraz daha buyurdu..
Simdi azicik beyni olan biri zaten ne halde olan bu pil teknoljisi ile saate andriod , kamera vs eklemezdi.. Sanki sony veya baska saat ureticileri bilmiyormuydu bunu? Ve bunun ne kadar islevsiz olacagini belkide gunde iki kez sarj durumu bile olacakti.. Ancak akilsiz birileri akilli bir saat ureteyim diye boyle bisey yapardi..
Apple`in bile yapacagi saatin suandaki gelisme asmasinda - ki max 2 gun olacagini soylediler .. Yani yinede sony nin 4-5 gunluk kullanimina ulasamaycaklar..
|tasarımı Galaxy Gear'dan daha çirkin. Kordonu ve görünümüyle 5 TL lik saatler gibi duruyor. Ayrıca kamerası ve mikrofonu falan da yok. Galaxy Gear bundan çok daha hoş ve işlevsel. Nedir bu Sony hayranlığı anlamadım. Tek güzel yanı batarya ömrünün uzun olması. Ayrıca "sımortvoç" nedir ya :D
| Eger bu saatlerle birlikte bir stand verirlerse ve o standda dururken lumia gibi sarj olursa anca o zaman satar. Yoksa bana cok gereksiz geliyor hala.
Bu arada acma kapama tusu ve usb baglantisini kaldirip yerine daha buyuk pil koyulabilir.
Bu arada videomu tekrar izlerken dikkat ettim de Smort hadi neyse de woç nedir arkadaş Dar alanda kısa paslaşmadan oluyor bunlar
Sevgiler,
Mesut Çevik