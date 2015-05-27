Sony Xperia M4 Aqua mercek altında "Orta segment te artık su geçirmiyor"

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
|ben aldım pişmanım almayın derim
|Ben Sony z3 kullanıcısıyım.arkadaşıma aqua yı önerdim gittik aldık.2 gün sonra cihaz kendiliğnden kapandı ve açılmadı servise götürdük,yaptık gelin alın dediler aldık 2 gün sonra tekrar kapandı.cihazda yazılım sorunu var bence tavsiye etmiyorum.
|Şu videoları youtube a yükleyin.oynatıcınız çalışmıyor
|Şu videoları youtube a yükleyin.oynatıcınız çalışmıyor
|Bağlaç olan "de" nin "te" hali yoktur. Başlığın doğrusu:"Orta segment de artık su geçirmiyor." olacaktır.
|Kullanan varmı. Kamera ekraninda dalgalanma var.çektiği foto renkler çok canlı değil. Aynı kareyi başka marka telefonla kiyasladim. Ürün mü hatalı acaba
|Orta segment te
|16 GB lık model gelmezse şansı yok.
|999tl ye girerse peynir ekmek gibi satılır. 1099tl ye girerse bi cacık olmaz. psikolojik fiyatı geçmemeli.
|Fiyatı o kadar merak ediyorum ki... Ama Sony'nin huyunu bildiğimden 1200den aşağı yar etmezler bence.
16 gb versıyonunu al sende cnm arkadaşım madem sana yetmıyor. ama senın ısın elestırmek degıl unutmusum ben onu :)