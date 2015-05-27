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Sony Xperia M4 Aqua mercek altında "Orta segment te artık su geçirmiyor"

3 yıl
72,7b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Sony'nin ilk defa Mobil Dünya Kongresi'nde deneyip ön incelemesini gerçekleştirdiğimiz orta segmentteki yeni telefonu Xperia M4 Aqua ofisimize ulaştı. Bu ilk bakış videosunda cihaza yakından bakıyor, detaylarına göz gezdiriyor ve detaylı inceleme öncesinde ısınma turuna çıkıyoruz.
 

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kesbi 3 yıl en beğenilen
Utanmadan 615 işlemciyi mundar etmişler. 8 gb telefon nedir Allah aşkına. 600 liralık telefonlar bile 16 oldu geçin bunları. 2 senelik discovery bile 16 gb'tı. Artık 32gb standart olmalı.
Utanmadan 615 işlemciyi mundar etmişler. 8 gb telefon nedir Allah aşkına. 600 liralık telefonlar bile 16 oldu geçin bunları. 2 senelik discovery bile 16 gb'tı. ...
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mipa90 3 yıl
wolf silver
Şu telefonun hafızası sırf 8 gb olduğu için alınmaz.Kimse kalkıp bana uygulama hafıza kartına taşınıyor demesin.. Bu telefonu alan adam hiç mi oyun oynamayacak. Yada hiç mi uygulama yüklemeyecek. zaten bize 4-5 gb veriyorlar.(şimdi birileri sırf muhalefet olsun diye. ya ben telefonda hiç oyun oynamayan biriyim madem hiç oyun oynamayan birisisin insan 1000 tl yi sırf telefonda konuşmak ve mesaj yazmak için verir mi yahu ?TABİ İPHONE KULLANICILARINI DIŞARIDA BIRAKIYORUM...BİDE ORTA SEVİYE DEMİŞŞŞŞŞŞŞ PEHHHH.ARTIK 500-600 TL TELEFONLARDA 16 GB STANDART OLDU...

16 gb versıyonunu al sende cnm arkadaşım madem sana yetmıyor. ama senın ısın elestırmek degıl unutmusum ben onu :)
wolf silverŞu telefonun hafızası sırf 8 gb olduğu için alınmaz.Kimse kalkıp bana uygulama hafıza kartına taşınıyor demesin.. Bu telefonu alan ...
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beter.böcek 3 yıl
M2 aqua 899 dan satilirken bu cihaz her turlu 1000 ve uzeri fiyattan giris yapar tabi fiyat kademeli olarak dusme egilimi gostermezse pek kimsede gorunmeyecektir ama sony her turlu tasarimda bence en guzellerinden biri,ram i stabil kullanmasina girmiyorum bile.
M2 aqua 899 dan satilirken bu cihaz her turlu 1000 ve uzeri fiyattan giris yapar tabi fiyat kademeli olarak dusme egilimi gostermezse pek kimsede gorunmeyecekt...
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DH Misafiri 3 yıl
ben aldım pişmanım almayın derim
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DH Misafiri 3 yıl
Ben Sony z3 kullanıcısıyım.arkadaşıma aqua yı önerdim gittik aldık.2 gün sonra cihaz kendiliğnden kapandı ve açılmadı servise götürdük,yaptık gelin alın dediler aldık 2 gün sonra tekrar kapandı.cihazda yazılım sorunu var bence tavsiye etmiyorum.
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DH Misafiri 3 yıl
Şu videoları youtube a yükleyin.oynatıcınız çalışmıyor
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DH Misafiri 3 yıl
Şu videoları youtube a yükleyin.oynatıcınız çalışmıyor
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The Musketeer 3 yıl
Bağlaç olan "de" nin "te" hali yoktur. Başlığın doğrusu:"Orta segment de artık su geçirmiyor." olacaktır.
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ozrock 3 yıl
Kullanan varmı. Kamera ekraninda dalgalanma var.çektiği foto renkler çok canlı değil. Aynı kareyi başka marka telefonla kiyasladim. Ürün mü hatalı acaba
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Kaya 3 yıl
Orta segment te
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Stumaster 3 yıl
16 GB lık model gelmezse şansı yok.
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karabatak34 3 yıl
999tl ye girerse peynir ekmek gibi satılır. 1099tl ye girerse bi cacık olmaz. psikolojik fiyatı geçmemeli.
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emre_fan_club 3 yıl
Fiyatı o kadar merak ediyorum ki... Ama Sony'nin huyunu bildiğimden 1200den aşağı yar etmezler bence.
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