    Yeni Toyota C-HR Hybrid GR SPORT Türkiye'de satışa sunuldu

    Toyota, ilk neslinden bu yana coupe formuyla dikkat çeken C-HR modelinin GR Sport donanımını Türkiye'deki ürün gamına ekledi. GR Sport, motor sporlarından esinlenen tasarımıyla satışa çıkıyor.

    Coupe SUV formuyla ilk nesilden bu yana segmente farklı bir bakış açısı getiren Toyota C-HR Hybrid, artık GR SPORT versiyonuyla da tercih edilebiliyor. Ürün gamının en üstünde konumlanan yeni Toyota C-HR Hybrid GR SPORT fiyatı 2.562.000 TL olarak açıklandı. Aşağıdaki tabloda modelin kasım ayına özel kampanyalı fiyatlarını bulabilirsiniz.

    Toyota C-HR fiyat listesi🚗(Kasım 2025)
    Versiyon Fiyat
    1.8 Hybrid Flame e-CVT 1.995.000 TL
    1.8 Hybrid Passion e-CVT 2.289.000 TL
    1.8 Hybrid Passion X-Sport e-CVT 2.436.000 TL
    1.8 Hybrid Passion X-Style e-CVT 2.559.000 TL
    1.8 Hybrid GR SPORT e-CVT 2.562.000 TL

    Toyota C-HR Hybrid GR SPORT, özellikleriyle neler sunuyor❓

    Toyota C-HR Hybrid GR SPORT Türkiye'de: İşte fiyatlar Tam Boyutta Gör
    Toyota’nın motor sporlarındaki başarılarından ilham alan GR SPORT donanımına sahip Toyota C-HR Hybrid, 140 HP güç üreten 5. nesil 1.8 litrelik hibrit motorla sunuluyor. Toyota C-HR Hybrid’in sportif çekiciliğini daha da ileriye taşıyan GR SPORT donanımı, tasarımıyla birlikte ilk bakışta farklı olduğunu hissettiriyor.

    GR logolu ve sportif lake siyah ön ızgara, Toyota C-HR Hybrid GR SPORT’un daha dikkat çekici olmasını sağlarken, kabinde de farklı detaylar devam ediyor. GR logosuna sahip vegan deri direksiyon, kırmızı dikişlere sahip döşemeler ve kabartmalı GR logolarıyla süslenmiş deri ve süet spor koltuklar GR SPORT’un heyecan verici detayları olarak öne çıkıyor.

    Toyota C-HR Hybrid GR SPORT kapsamlı donanım özellikleriyle de dikkat çekiyor. Termal Yalıtımlı Panoramik Cam Tavan, Parabola Tasarımlı LED Ön Farlar, Toyota C-HR imzalı LED Arka Farlar, “shift by wire” Elektronik Vites, 12.3 inç Toyota Touch Multimedya Sistemi, 12.3 inç Dijital Renkli Gösterge Ekranı, Entegre Navigasyon Sistemi, Kablosuz Şarj Ünitesi ve Toyota Safety Sense 3 gibi özellikler standart olarak yer alıyor.

    Toyota C-HR Hybrid GR SPORT Türkiye'de: İşte fiyatlar Tam Boyutta Gör
    19 inç Alüminyum Alaşımlı Jantlar, Çift Renkli Gövde, Elektrikli Bagaj Kapağı, 64 Renkli Gelişmiş Ambiyans Aydınlatma Sistemi, Elektrikli Ayarlanabilir Hafızalı Sürücü Koltuğu, Isıtmalı Sürücü/Yolcu Koltuğu, 360 Derece Panoramik Görüntü Monitörü, Gelişmiş Otomatik Park Sistemi ve Akıllı Şerit Değiştirme Asistanı gibi özellikler de sunuluyor.

    Direksiyon Isıtma, Dijital İç Dikiz Aynası ve Ön Cama Yansıtmalı Renkli Göstergeler de GR SPORT’un teknolojik özellikleri arasında yer alıyor. Konser kalitesinde ses deneyimi sunan 9 Hoparlörlü JBL Premium Ses Sistemi de standart olarak geliyor.

    Toyota C-HR Hybrid GR SPORT, Toyota Safety Sense 3, Park Asistanı ve Sürüş Asistanlarını entegre eden T-Mate güvenlik özellikleriyle sınıfının en gelişmiş ve kapsamlı sistemini sunuyor. Kapsamı daha fazla artırılan güvenlik özellikleri, kaza riskini azaltırken sürüş destek asistanı sistemleriyle keyifli ve güvenli bir sürüş deneyimi sunuyor.

    Toyota C-HR Hybrid, düşük hızlarda kazaları önlemeye yardımcı sistemiyle birlikte, Ön Çarpışma Önleyici (PCS), Adaptif Hız Sabitleme Sistemi (ACC), Otomatik Yanan Uzun Farlar (AHB), Akıllı Şerit Takip Sistemi (LTA), Acil Durum Sürüş Durdurma Sistemi (EDSS), Geri Görüş Kamerası, Güvenli Çıkış Asistanı, Geri Manevra Uyarı Sistemi ve Kör Nokta Uyarı sistemi gibi kapsamlı bir paket sunuyor.

