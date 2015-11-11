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Sony Xperia M4 Aqua ve Xperia M5 karşı karşıya

3 yıl
47,7b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Sony'nin orta segmentte büyük ilgi gören Xperia M4 Aqua modelinden sonra halefi olarak süper orta sınıf sıfatını taşıyan Xperia M5 geldi. Biz de bu videda ikisi yanyana getirdik ve kıyasladık.
Sony'nin piyasaya çıktığında büyük ilgi gören orta segment telefonu Xperia M4 Aqua, süper orta sınıf olarak tanımlanan halefi Xperia M5 ile karşı karşıya. Önemli kriterlerde hangi telefon daha iyi ya da ne gibi yenilikler Xperia M5 ile geliyor sorularının yanıtları bu videomuzda.
 

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acmtncy 3 yıl en beğenilen
fenerliso

Neye göre bunu söylediniz?

MTK işlemciler benchmarklarda güçlü olsalar da gerçek hayatta bazı optimizasyon sorunları yaşıyorlar. Sony'nin diğer MTK'lı cihazlarının konularında görebilirsiniz. Snapdragonlar daha stabil. Ayrıca MTK'nın Gpu performansı net bir biçimde daha düşük.

Z3 ile M5'in kıyaslandığı şu videoya bakabilirsiniz: youtube.com/...

Z3 ve Z2 her ikisi de s801 kullanıyor. Sadece Z3'ün cpu'su 0.2ghz daha hızlı. Aynı kabul edebiliriz.

Snapdragonların 2-3 senedir neredeyse tüm amiral cihazlarında kullanılıyor olması geliştirici desteğini arttırdı. Daha kolay yazılım bulabilirsiniz. Ayrıca Qcomm-MTK olayı dışında Z2 amiral gemisi olduğu için yine daha rahat destek bulabilirsiniz.

Z2nün ekranı 5.2" ve ekran/çerçeve oranı daha yüksek.

Z2'de Stereo hoparlörler var.

Z2'de kasa kalitesi daha yüksek. Alüminyum kasa var.

Z2'de daha yüksek pil bulunuyor.

-----

Eksileyen arkadaşlar neye göre eksiledi deseler keşke. Cihaza sahipler olumsuz eleştiri istemiyorlar desem cihaz daha satılmaya başlanmadı. Z2 fiyatıyla şu an daha iyi bir seçenek. Sony Z2'yi 1600, M5'i 1400 lira olarak ayarlarsa daha makul bir fiyatlandırma olur.
fenerlisoNeye göre bunu söylediniz?MTK işlemciler benchmarklarda güçlü olsalar da gerçek hayatta bazı optimizasyon soru...
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cecenorhan 3 yıl
Abi şu videoları artık siteye yüklemekten vazgeçin. Sizin gibi teknoloji sitesi nası bu kadar geri düşünceli oluyor anlamıyorum, muadiliniz bi çok site kendi sayfalarında YouTube A yüklediği videoları paylaşıyor böylece daha fazla tık alıyo ve popülerliği artıyor. Shiftdelete.net bile bizden dha popüler anlamıyorum arkadaş. Hele ki şu montajlara bak patates.
EYYYYY DONANIMHABER YÖNETİMİ!! KABUL EDİN ARTIK ŞU SİTENİN HER ŞEYİYLE YENİLENME VAKTİ GELDİİİ. BU TASARIMDAN DA BIKTIK!!!
Abi şu videoları artık siteye yüklemekten vazgeçin. Sizin gibi teknoloji sitesi nası bu kadar geri düşünceli oluyor anlamıyorum, muadiliniz bi çok site kendi sa...
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1 Avatar
DH Misafiri 3 yıl
C4 ve c5 içinde yaparmisiniz
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yunus626emre 3 yıl
Güzel telefon ama daha ucuza amiral gemi bulunabilirken almak ne kadar mantıklı.
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MrKemal17 3 yıl
Şu anda aşırı pahalı. 1199TL'den pahalı olmamalıydı.
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DH Misafiri 3 yıl
burdan m4 aqua'yı kötüleyenlere sesleniyorum çok ama çok araştırdım c4 mü m4 mü diye sony bayine gittim teknosa ya gittim bimeks te baktım ve c4 ün ön kamera ve önde flaşı var bide işlemcisi 1.5 ghz değilde 1.7 ghz aynı 8 çekirdek 64bit işlemci buna aldanmayın beyler bayanlar telefon dediğin 5inç geçmemeli bence ne o 5.5inç cebe sıgmıyor zaten soğan tahtası gibi fiyat farkı m4 aqua 1000 tl c4 1100 tl 100 lira daha fazla veripte ön kamera için flaş için büyük telefon alınmaz yazık yani
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DH Misafiri 3 yıl
blacksss
M4 Aqua 850 iken bunun 1500 lira olması çok saçma olmuş

m4 aqua nerde 850tl
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beautifulwinners 3 yıl
Sony nin içerisinde File Commander isimli programı ya premium yapsınlar ya da kaldırmamaıza müsahade etsinler root atmaya teşvik etmesinler.
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beautifulwinners 3 yıl
2 aydır M4 Aqua kullanıyorum.Dezavandajı 8 gb dahili belleğin olması bu da büyük boyutlu oyunların ikini aynı anda yükleyememek.Bunun dışında kamera kalitesi olsun şarjı olsun s6 dan daha iyi ve stabil bir telefon.Ne yalan söyleyeyim benim hoşuma gitti.
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m.can123 3 yıl
çıksada görsek be :D
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Qonrul 3 yıl
m5 gelsede görsek artık
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mipa90 3 yıl
unpop
Orta seviye bile 1500 olmus
Gelmeden çok şişirdiler bu cihazı, musteri potansityelinin gazı ile 1500 fiyat verdiler yoksa ederi 1199 TL, 1 kurus fazla değil.

1200 e 3gb ram 21.5 arka 13 on kameralı hangi telefon varda buna 1200 eder dıyorsunuz. bu telefon zaten orta segment degıl orta-üst segment fiyatıda çok iyi bence almak için çıkmasını bekliyoruz
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unpop 3 yıl
mipa90

unpop

Orta seviye bile 1500 olmus
Gelmeden çok şişirdiler bu cihazı, musteri potansityelinin gazı ile 1500 fiyat verdiler yoksa ederi 1199 TL, 1 kurus fazla değil.


1200 e 3gb ram 21.5 arka 13 on kameralı hangi telefon varda buna 1200 eder dıyorsunuz. bu telefon zaten orta segment degıl orta-üst segment fiyatıda çok iyi bence almak için çıkmasını bekliyoruz

fiyatı ram ile kıyaslıyorsanız 1000 TL ye de 4Gb ramli telefon var. Kameraya gelince ise 21.5 mp in kullanıcılar için pek bir espirisi yok, yüksek mp kasmak pazarlama taktiginden baska birsey değil, onemli olan lens kalitesi, isterse 100 mp olsun lens dandikse fotolarınız tost makinasında çekilmişe döner.
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