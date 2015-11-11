Sony Xperia M4 Aqua ve Xperia M5 karşı karşıya

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Sony'nin orta segmentte büyük ilgi gören Xperia M4 Aqua modelinden sonra halefi olarak süper orta sınıf sıfatını taşıyan Xperia M5 geldi. Biz de bu videda ikisi yanyana getirdik ve kıyasladık.
Sony'nin piyasaya çıktığında büyük ilgi gören orta segment telefonu Xperia M4 Aqua, süper orta sınıf olarak tanımlanan halefi Xperia M5 ile karşı karşıya. Önemli kriterlerde hangi telefon daha iyi ya da ne gibi yenilikler Xperia M5 ile geliyor sorularının yanıtları bu videomuzda.
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MTK işlemciler benchmarklarda güçlü olsalar da gerçek hayatta bazı optimizasyon sorunları yaşıyorlar. Sony'nin diğer MTK'lı cihazlarının konularında görebilirsiniz. Snapdragonlar daha stabil. Ayrıca MTK'nın Gpu performansı net bir biçimde daha düşük.
Z3 ile M5'in kıyaslandığı şu videoya bakabilirsiniz: youtube.com/...
Z3 ve Z2 her ikisi de s801 kullanıyor. Sadece Z3'ün cpu'su 0.2ghz daha hızlı. Aynı kabul edebiliriz.
Snapdragonların 2-3 senedir neredeyse tüm amiral cihazlarında kullanılıyor olması geliştirici desteğini arttırdı. Daha kolay yazılım bulabilirsiniz. Ayrıca Qcomm-MTK olayı dışında Z2 amiral gemisi olduğu için yine daha rahat destek bulabilirsiniz.
Z2nün ekranı 5.2" ve ekran/çerçeve oranı daha yüksek.
Z2'de Stereo hoparlörler var.
Z2'de kasa kalitesi daha yüksek. Alüminyum kasa var.
Z2'de daha yüksek pil bulunuyor.
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Eksileyen arkadaşlar neye göre eksiledi deseler keşke. Cihaza sahipler olumsuz eleştiri istemiyorlar desem cihaz daha satılmaya başlanmadı. Z2 fiyatıyla şu an daha iyi bir seçenek. Sony Z2'yi 1600, M5'i 1400 lira olarak ayarlarsa daha makul bir fiyatlandırma olur.
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