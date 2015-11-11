Sony Xperia M4 Aqua ve Xperia M5 karşı karşıya

Sony'nin orta segmentte büyük ilgi gören Xperia M4 Aqua modelinden sonra halefi olarak süper orta sınıf sıfatını taşıyan Xperia M5 geldi. Biz de bu videda ikisi yanyana getirdik ve kıyasladık.

Sony'nin piyasaya çıktığında büyük ilgi gören orta segment telefonu Xperia M4 Aqua, süper orta sınıf olarak tanımlanan halefi Xperia M5 ile karşı karşıya. Önemli kriterlerde hangi telefon daha iyi ya da ne gibi yenilikler Xperia M5 ile geliyor sorularının yanıtları bu videomuzda.