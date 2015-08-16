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Sony Xperia M5 inceleme videosu "Dünyadaki ilk kapsamlı inceleme karşınızda"

3 yıl
184,8b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Akıllı telefon pazarında rekabet her geçen gün kızışıyor. Global markalar, son dönemde daha çok üst seviye cihazlara yoğunlaşırken orta sınıfta ise özellikleriyle güçlü, fiyatı ile alınabilir yeni modellerden ziyade önceki yılların üst seviye modellerini düşen fiyatlarıyla görüyoruz. Bu gidişatı dur demek isteyen Sony, her detayını orta segment için özelleştirdiği ama performanstan da taviz vermediği Xperia M5 ile dengeleri değiştirmeyi hedefliyor.
Sony Xperia M5 inceleme videosu
 
Herkese merhaba, ben Erdi Özüağ, Donanım Haber'e hoş geldiniz. Bu videomuzda muhetmelen dünyadaki ilk kapsamlı incelemesiyle Xperia M5'i mercek altına alıyoruz. Japon üreticinin orta sınıfın süper telefonu olarak lanse ettiği Xperia M5, 5-inç boyutunda ve Full HD çözünürlüğünde IPS ekrana sahip. Aynı anda lanse edildiği Xperia C5 Ultra'dan daha kalın çerçevelere sahip olan telefonun ekran kasa oranı ise %66.11 düzeyinde.
Sony Xperia M5 inceleme videosu
 
MediaTek'in Helio X10 platformundan güç alan telefon, 3GB RAM ve 16GB depolama kapasitesiyle geliyor. MicroSD hafıza kartı ile desteklenen telefona, piyasada yaygın olarak bulunabilen en yüksek kapasiteli microSD hafıza kartlarını takabiliyorsunuz. Ön kamerası 13 Megapiksel, arka kamerası ise 21.5 Megapiksel çözünürlüğünde olan telefon, Android 5.0 üzerinde Sony'nin en güncel Xperia arayüzünü kullanıyor ve ihtiyaç duyduğu gücü 2600mAh kapasiteli Lityum-İyon pilden alıyor.

Sony Xperia M5 inceleme videosu
 
Xperia M5, Sony'nin geleneksel Omni Balans tasarım anlayışını sürdürüyor. Genel görünümü itibariyle Xperia Z3+ ile büyük oranda benzerlik gösteren telefonun çerçevesi yüksek mukavemetli metalden arka kısmı ise camdan oluşuyor. IP65 ve IP68 sertifikaları ile suya ve toza karşı dayanıklı olan cihaz, Xperia M4 Aqua ve Z3 Plus gibi kapaksız microUSB portu ile çıkıyor kaşrımıza. 142.5 gram ağırlığı ile hafif, ve 7.6mm kalınlığı ile ince bir profil sergileyen Xperia M5, yuvarlaştılmış kenarları ve 5-inç'lik form faktörü ile ele rahat oturan, tek elle kullanımı mümkün olan tutuşu konforlu bir cihaz. 
Sony Xperia M5 inceleme videosu
 
Telefon önden bakıldığında, beraber lanse edildiği Xperia C5 Ultra kadar aşık etmiyor kendisine. Özellikle Xperia Z serisinden alışık olduğumuz kalın çerçeveler Xperia M5'de de çıkıyor karşımıza. Japonların kalite, estetikten önce gelir yaklaşımının şekillendirdiği ön tasarımda, özellikle 13 Megapiksellik büyük kamera dikkatlerden kaçmıyor.
Sony Xperia M5 inceleme videosu
 
Xperia C5 Ultra'dan farklı olarak kamerayı destekleyici ön flaş bu telefonda kullanılmamış çünkü Sony'nin ürün gamı içerisinde özçekim önceliği Xperia C5 Ultra'a verilmiş durumda. Ancak her halukarda Xperia M5, pek çok telefon ana kamerası çözünürlüğünde ön kameraya sahip. Tabi ki rakamlar çok fazla önem arz etmese de kameranın kalitesi de kimi telefonların arka kamerasını kızdırabilir.
Sony Xperia M5 inceleme videosu
 
Fiziksel kontrol butonları telefonun sağ kısmına toplanmış. Xperia Z ailesinden yıllardır alışık olduğumuz güç butonu, altına yerleştirilen yekpare formdaki ses kontrol butonları ve hemen altında Sony'nin asla vazgeçmeyerek doğru yaptığı deklanşör butonu dikkatlerden kaçmıyor. Üst kısımda 3.5mm kulaklık girişi, altta ise microUSB 2.0 portunun bizleri selamladığı telefonun arkasında ise yeni özellikleriyle dikkat çeken 21.5 Megapiksel çözünürlüğündeki ana kamera ve LED Flaaşı bulunuyor. Devamında ise Sony ve Xperia logoları dikkat çekiyor. Xperia M5 genel görünümü ve tasarım özellikleriyle kullanıcısına güven veren bir profil ortaya koyuyor.
Sony Xperia M5 inceleme videosu
Riske girmeyerek mevcut tasarım öğeleriyle ilerleyen Sony, radikal değişiklikleri daha ziyade kaputun altında yapmayı uygun görmüş. Ancak bu cihazın göze daha fazla hitap edecek değişikliklere tabii tutulmadığı anlamına da gelmesin. İnsan ilişkilerinde başlangıçta dış güzellik, devamında ise iç güzellik gelir mottosunu es geçmeyen Sony, Xperia M5 ile birlikte altın sarısını renk seçeneklerine ekleyerek önemli bir gelişim göstermiş. Hatta üzerine en fazla yatırım yapılan renk seçeneği de muhtemelen sarı olacak. Kısacası eğer Sony'nin tasarım dilini seviyorsanız bu telefon daha da fazla hoşunuza gidecektir ama eğer sevmiyorsanız yeni renk seçeneği gibi gelişmeler fikrinizi değiştirmeye yetmeyecektir. 
Sony Xperia M5 inceleme videosu
 
Xperia M5'in sahip olduğu ekran, işini oldukça iyi yapıyor. Full HD çözünürlük hem grafik performansı hem de daha uzun pil ömrü açısından günümüz akıllı telefon dünyasındaki pek çok cihaz için doğru tercih. Piksel yoğunluğu inç başına 441 olan dolayısıyla oldukça keskin görüntüler sunan telefon, IPS panelin geniş görüş açısı avantajıyla kullanıcısını mutlu etmeyi başarıyor. Burada unutulmaması gereken nokta,
Sony Xperia M5 inceleme videosu
 
Xperia M5, Sony'nin amiral gemi sınıfında yer alan bir cihaz olmadığı. Doğal olarak bu telefonun ekran kalitesini Xperia Z3+ gibi modellerle karıştırmak yerine örneğin Xperia M4 Aqua'nın üzerine ne gibi yenilikler getirmiş şeklinde yorumlamak gerekiyor. Konuyu böyle ele aldığımızda aradaki gelişim kendisini belli ediyor. Gerek film gerekse de oyunlarda ekrandan büyük oranda menun kaldığımı söyleyebilirim.
Sony Xperia M5 inceleme videosu
 
Xperia M5, Sony ve MediaTek iş ortaklığının ortaya çıkardığı en güçlü sonuç. Helio X10 olarak bilinen MT6795 platformu, her biri 2GHz hızında çalışan 8 adet Cortex-A53 çekirdeğinden ve  PowerVR G6200 GPU'sundan gücünü alıyor. Bu işlemciyi biz daha önce HTC'nin amiral gemi akıllı telefon modeli One M9 Plus'da görmüştük. İlginç bir şekilde Helio X10 böylesi pahalı cihazlarda kullanıldığı gibi Xiaomi'nin 125 dolarlık telefonu Redmi Note 2'de karşımıza çıkıyor.
Sony Xperia M5 inceleme videosu
 
Platform hem çok güçlü hem de MediaTek'in stratejisi gereği uygun fiyatlı olduğu için geniş yelpazede kullanılabiliyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse Xperia M5'in işlemcisi tek çekirdek performansında örneğin OnePlus 2'deki Snapdragon 810 ile çok yakın sonuçlara imza atarken, çok çekirdekte ise Snapdragon 810'lu hiç bir cihaza acımıyor ki buna Sony'nin amiral gemisi Xpeia Z3 Plus da dahil. Helio X10 işlem gücü bu derece iddialı olmasına karşın, MediaTek'in enerji tasarrufunu grafik performansından elde etme metodolojisinden ötürü GPU'su, işlemci kısmı gibi etkili olamıyor. Orta segment için hazırlanan PowerVR G6200 GPU'su, Full HD ekranda kullanıcısını zor duruma sokmayacaktır ama örneğin Snapdragon 810'un Adreno 430 GPU'su ile kıyasladığımız zaman hissedilir şekilde geride kalacaktır.  
Sony Xperia M5 inceleme videosu
 
Sony'nin yeni telefonu, Android 5.0 ile geliyor. Ancak aynı Xperia C5 Ultra modelinde olduğu gibi Xperia M5'in de ülkemizde piyasaya çıkış yapacağı tarihe kadar Android 5.1 güncellemesini alması bekleniyor. Dolayısıyla telefonun şu an için en güncel Android sürümüne sahip olmaması, ülkemizi kullanıcılarını en azından şimdilik endişelendirecek bir husus değil. Sony Xperia serisi akıllı telefon kullanmış birinin saniyeler içerisinde adapte olabileceği telefon, Xperia arayüzünde görmeye alışık olduğumuz uygulama listesi yardımcısı ile uygulamaları farklı kriterlerde listeleyebilirken, arayüzü genel anlamda daha renkli hale getirmek isteyenler, entegre tema desteğinden istafede edebilirler.
Sony Xperia M5 inceleme videosu
 
Yüksek performanslı işlemcinin yanında 3GB RAM'in de katkılarıyla zaten sisteme çok fazla yük getirmeyen arayüz oldukça hızlı çalışıyor. Kullandığımız cihaz henüz bitmemiş, öncül bir yazılım sürümüne sahip olmasına karşın biz rahatsız edici bir performans kaybı ya da uygulama şişmesi gibi bir sorun ile karşılaşmadık. Ayarlar kısmında da Sony'e özgü kişiselleştirme imkanlarından faydalanılabiliyor. Ekran tarafında Mobile Bravia Engine ile fotoğraf ve videolar optimize edilebiliyor, ses tarafında ise XCloud gibi özelliklerle ses üzerinde dinamik kontrol sağlanabiliyor. Açıkçası cihazın üzerindeki hoparlör ve kulaklık ile yaptığım kısa süreli denemelerden elde ettiğim sonuçdan memnun kaldığımı belirtmeliyim.
Sony Xperia M5 inceleme videosu
 
Albüm, müzik çalar ve video oynatıcı gibi çoklu ortam uygulamalarında radikal değişiklikler yok. Özellikle Walkman ve Album uygulaması gerçekten hem çok hızlı hem de ek fonksiyonlarla çok işlevsel çalışarak üçüncü parti uygulamalara ihtiyaç bırakmıyor. İnternet kısmındaysa donanımdan aldığı güvenle tarayıcı, amiral gemi modellerdeki deneyimin eşdeğerini verebiliyor. Kısacası telefonun sunduğu yazılım deneyimi son derece iyi. 
Sony Xperia M5 inceleme videosu
 
Gelelim kamera kısmına. Xperia M5'in mühendislik seviyesinde Sony adına birinci seviyede önem arz eden kısmı, 21.5 Megapiksel çözünürlüğündeki ana kamerası. Kullanılan sensör ve netleme teknolojisini muhtemelen gelecekte çıkacak Sony telefonlarda da göreceğiz. Çözünürlük olarak değerlendirdiğimizde Sony'nin, 20.7 Megapiksellik kameraya sahip Xperia Z serisi bütün amiral gemi modellerinden fazlasını veriyor telefon ancak bu sunduğu kaliteyi tanımlamak için tek başsına yeterli bir figür değil elbette. Açıkçası telefonun segmenti çerçevesinde düşündüğümüzde, üzerindek kamera kullanıcıların beklentilerine cevap verecek kalitede gibi görünüyor. Test ettiğim cihaz demo olduğu için final sürümünde sonuçların daha da iyi olmasını öngörebiliriz. Kalitenin dışında artan netleme performansı daha ilk saniyede farkını gösteriyor.
Sony Xperia M5 inceleme videosu
 
Hibrit yapıdaki sistem, klastik kontrast tabanlı netlemeyi faz algılamalı netleme ile bir araya getirerek çok hızlı sonuç veriyor. Sony, 250 milisaniyede yani saniyedeni dörtte biri kadar sürede netleme olduğunu söylüyor ancak diğer üreticilerin yüksek hızlı netleme süreler gibi bu da tam olarak o hızı yakalamıyor. Süre olarak ölçmesi pek kolay olmasa da diğer Sony cihazlarla kıyasladığımızda netleme performansında bariz iyileştirme olduğu ortada. 
Sony Xperia M5 inceleme videosu
 
Hatta Xperia M5, fiyatı daha yüksek kimi telefonlara kıyasla daha iyi netleme performansı ortaya koyacaktır. Xperia M5'in kamerası ayrıca 5x yakınlaştırma da yapabiliyor, kayıpsız denemez ama fena iş görmüyor. F/2.2 diyaframa sahip olan kamera, video tarafında ise 4K kayıt yeteneğine sahip. Optik görüntü sabitleme olmasa da SteadyShot es geçilmemiş. Ön kamera da sınıfı için oldukça iyi sonuçlar veriyor. Exmor RS sensör kullanan kamera, arka kamera gibi HDR kayıt da yapabiliyor. Özçekim tutkunları telefonun ön kamerasını sevecektir. Ayrıca kameranın arayüzü de zenginleştirilebiliyor, eğlenceli çok fazla mod var ve keyifli anlar geçirilebilir.
Gelelim pil ömrüne. Açıkçası cihazı test ettiğim süre, pil konusunda net fikirler paylaşmama yetecek kadar fikir veremedi bana. Sony'nin açıklamalarına göre Xperia M5, karma kullanımda 2 gün yetecek pil performansı sunabiliyor. Ayrıca 8 saate kadar Full HD film izlemek, 63 saate kadar müzik dinlemek ya da 12 saate kadar da konuşma yapabilmek mümkünmüş. Piyasaya çıkacak bitmiş versiyon elimize ulaştığında detaylı testlerimizle bunun ne derece olduğunu anlatırız ancak hacim olarak baktığımızda Xperia M5, 2600 mah kapasiteli pili ile Galaxy S6 serisi aynı klasmanda yer alıyor. 
Sony Xperia M5 inceleme videosu
 
Toparlaycak olursam eğer, Xperia M5 sahip olduğu özelliklerle orta sınıfta ses getirecek bir telefon. Eğer fiyatı doğru ayarlanabilirse geniş bir kullanıcı kitlesine erişebileceği gibi Sony'e yeni kullanıcılar da kazandırabilir. Son kullanıcı satış fiyatı hakkında net bir bilgimiz olmamakla birlikte telefonun Ekim ayı gibi ülkemizde satışına başlanacağını söyleyebilirim. Ben Erdi Özüağ, bir sonraki videomuzda görüşene dek hoşçakalın, kendinize çok iyi bakın. 

 

En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Crauls 3 yıl en beğenilen ibrahimdincer
ibrahimdincer
Discovery elite plus ile karşılaştırılabilir mi ?

Discoveryi tokat manyagi yapar bu telefon
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technoroom 3 yıl
Adamlar yapmış hacı. beğenmeyen gitsin m9plus'a 3bin lira versin
Yanıtla +10
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a_y_k_u_t 3 yıl
full hd çözünürlük, 3 gb ram hala orta sınıf mı oluyor bu sizin sınıf anlayışınız ne allah aşkına....
1 Yanıt Yanıtla +7
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DH Misafiri 2 yıl
Arkadaslar merhaba sony m5 icin soylenecek soz tamamen arıza uzerıne kamera acmama sorunuyla basladı guvenlı acılıs yaptık sımdıde kapanıp acılıyor durup dururken cepte yada kurcalarken gıdıyor sıfre sormaksızın gerı acılıyor sıkmaya basladı artı servıs maceralarını okuyuncan korktum bugun duydum 40 gun servıste kalan sony modelı varmıs yuh artık dedım son sozum ısınma cok oluyor ama kasma yok yınede tavsıye etmem hıcbır sony modellerını 6. Ayda tamamen sorun uretmeye baslıyor cıhaz.
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DH Misafiri 2 yıl
ACIL YARDIM:Xperia m5 telefonum surekli kasiliyor bu hic bitmiyor telefon kullanilmaz oldu cozumunu bilen acil yanit versin lutfen daha ayrintili incelemek isterseniz metehh34@gmail.com dan ulasabilirsiniz COK ACIL
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Ohol Oula 2 yıl
Çöp.
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DH Misafiri 2 yıl
Telefon alırken telefonumun 4,5 G uyumlu olmasına özen göstererek, Sony Mobile Xperia m5 telefonunu 09.01.2016 tarihinde aldım. Telefon 4,5 G'ye geçtiği anda telefonu kapatıyor ve şarj aletine takılmadan açılmadı. Sony yetkili servisini aradım ama operatör kaynaklı olabileceğini söylediler. Yazılımsal bir sıkıntı olduğunu düşündüm Android 6.0 kurup denedim ama ne yazık ki sonuç yine aynıydı.
Bende KVK servisine götürdüm geçen hafta. Aynı gün sorunun düzeldiği mesajı geldi. Batarya değişmiş olarak geri verdiler. Teslim aldığım gün LTE açık bir şekilde denedim. 5 kere reset attıktan sonra telefon bir daha açılmamak üzere kapandı. Ertesi gün tekrar KVK'ya götürdüm. Bu seferde Anakartı değişecek dediler. Bu kadar basit bir hatanın bu kadar arıza yaratması Sony Moble firması tarafından düzeltilmeli. 6 ay içinde bu şekilde olması düşündürücü. Bilişim öğretmeni olarak artık kimseye Sony Mobile markasını önermeyeceğim!
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DH Misafiri 2 yıl
Bende en az 5 aydır sony xperia m5 kullanıyorum bu telefonumu 2. kez servise verişim olacak. Telefon kötü değil çok iyi ama arıza sorunları başa bela. İlk gönderişimde telefonu alıp eve gittiğimde siyah bir ekran çıkınca sol alt köşesinde mor bir leke gibi bir şey beliriyordu ve telefon artık ısısından elimi yakmaya başladı çünkü çok çabuk ve aşırı ısınıyordu bu çok sinir bozucuydu telefonu aldığımdan beri vardı ve bende korktum açıkça ve direk servise verdim ve tam 1 ay sonra geldi. Neyse mutlu oldum ben tabi ama telefonum geldikten neredeyse 2 ay sonra da telefonumun şarjı %95 iken birden bire kapandı ve açtığımda android sistemi bilmem ne ediliyor yazıyor 10 dakika kadar bekledikten sonra tekrar kapanıyor açtığımda yine aynı şey oluyordu en son kapandığında bir daha da açılmadı sonra bende şarja bıraktım ama şarj ışığı bile yanmıyordu sonra 2 gün kadar kapalı kaldı ve o süreçte ben neredeyse hep telefonumu şarja bıraktım sonra sabah uyandığımda açıldığını gördüm ve mutlu oldum. sonra şarjı %80 e düşene kadar telefonu kullandım ve snapchatten fotoğraf çekinirken birden telefon kasıldı ve dokunmatiği ben bir şey yapmadan kendi kendine çalışmaya başladı ve telefon kapandı. Sonra tekrar açtım bi kaç defa bu döngüyü yaşadım ve son kapanışında bir daha açılmadı. 1-2 hafta sonra telefonu şarja taktım yine ve bu sefer ışığı da yandı pil seviyesi de %0 dan dolmaya başladı tekrar bende o gün ful şarjda bıraktım ve sabah %100 olduğunda hemen açtım ve müziklerimi yedekledim ama fotoğrafları yedeklemeye kalmadan yine aynı şey oldu benim de yapacak bir şeyim kalmadığı için servise vermek zorundayım ama kesinlikle vermek istemiyorum çünkü tüm fotoğraflarım gidecek. Forum sitelerinde herkes bu sorundan bahsetmiş artık lütfen bir şey yapılsın yaz tatilindeyiz ve sürekli telefonuma ihtiyaç duyuyorum ve servise vermek de istemimyorum. Olmadı ya sorunumuzu çözsünler ya da oradan başka bir telefonla takas etsinler ki gerçekten bu harika olur. Umarım beni dikkate almışsınızdır...
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tranz 3 yıl
1 ay kullandım geri sattım. Telefon da Öyle lag lar oluyor ki seni çıldırtıyor günlük kullanımda. Wifi aç kapa yaptım reset attığım halde hala aç kapa yaparak satmamı sağladı. Hiç önermiyorum.

Not ha birde durduk yere cep teyken kapanıyor :)
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DH Misafiri 3 yıl
BENDE M5 ALDIM 14 NİSANDA TELESERVİSE GİTTİ KAPANMA PROBLEMİNDEN 12 MAYISTA 20 İŞGÜNÜ DOLDU YENİ ÜRÜN GÖNDERİN DİYE MAİL ATTIM HALA CEVAP YOK. ULAŞILABİLECEK BİR TELEFON NUMARASI VAR MI ACABA 216 458 9797 NUMARALI TELEFONDAN MÜŞTERİ HİZMETLERİNE ULAŞAMIYORUM. ACABA NE YAPABİLİRİM YARDIMCI OLUR MUSUNUZ:(
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DH Misafiri 3 yıl
M5' i aldım turkcell tim deki kız öve öve bitiremedi 21.5 arka 13 MP ön kamerası var dediler Samsung un mini Galaxy serilerinin bile çözünürlüğü daha kaliteli kamerası da öyle 21.5 MP falan değil fotoğraf çektikten sonra büyütmeye kalkınca herşey dağılıyor karanlıkta flashlı çekimi bile 2 MP li telefondan daha rezalet video çekimi ise en rezaleti. Telefonu aldığım 2.gün Emre Aydın konserine gittim arkadaşlar telefonuma güvenerek çekim yapmadı evde dinleyelim dedik ses sadece aşırı parazitli ve görüntü hiç yok
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DH Misafiri 3 yıl
telefonu alalı 2 ay oldu 2 ayda 2 hafta kullandım. telefon bozuldu. power tuşu bozuldu dokunmatik kend kendine işlem yapmaya başladı ve kasasının generı attı. su geçirmiyo diye suya soksak su da girecekti kasa açıklığından dolayı. sonra servise yolladım kaç gündür bekliyoz mal giibi. telefonu aldık kullanamadan daha fiyatlarında falan indirim oldu bişeyler tlefonun bu gidişle modası geçecek öyle yollayacaklar garantiden. üstüne para verip z5 alınıyomu onu araştıracağım olmazsa hakem heyetine gidip paramı alacağım. o parayla sıfırını alsam zaten cebime 200 lira kalacak. fiyatı ucuzladı telin. direk mağdur oldum bu işten.
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DH Misafiri 3 yıl
arkadaşlar bende sony m5 kullanıyorum.cihazı aldıktan sonra snapchat e 4-5 girip çıkınca kamera hatası veriyodu.bilgisayara bağlayıp 5.1 güncellemesini yaptım,artık vermiyo.açılıp kapanma sorunlarıda bu yolla çözülebiliyomuş diye biliyorum,iyi forumlar
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