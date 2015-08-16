Sony Xperia M5 inceleme videosu "Dünyadaki ilk kapsamlı inceleme karşınızda"

Akıllı telefon pazarında rekabet her geçen gün kızışıyor. Global markalar, son dönemde daha çok üst seviye cihazlara yoğunlaşırken orta sınıfta ise özellikleriyle güçlü, fiyatı ile alınabilir yeni modellerden ziyade önceki yılların üst seviye modellerini düşen fiyatlarıyla görüyoruz. Bu gidişatı dur demek isteyen Sony, her detayını orta segment için özelleştirdiği ama performanstan da taviz vermediği Xperia M5 ile dengeleri değiştirmeyi hedefliyor.

Herkese merhaba, ben Erdi Özüağ, Donanım Haber'e hoş geldiniz. Bu videomuzda muhetmelen dünyadaki ilk kapsamlı incelemesiyle Xperia M5'i mercek altına alıyoruz. Japon üreticinin orta sınıfın süper telefonu olarak lanse ettiği Xperia M5, 5-inç boyutunda ve Full HD çözünürlüğünde IPS ekrana sahip. Aynı anda lanse edildiği Xperia C5 Ultra'dan daha kalın çerçevelere sahip olan telefonun ekran kasa oranı ise %66.11 düzeyinde.

MediaTek'in Helio X10 platformundan güç alan telefon, 3GB RAM ve 16GB depolama kapasitesiyle geliyor. MicroSD hafıza kartı ile desteklenen telefona, piyasada yaygın olarak bulunabilen en yüksek kapasiteli microSD hafıza kartlarını takabiliyorsunuz. Ön kamerası 13 Megapiksel, arka kamerası ise 21.5 Megapiksel çözünürlüğünde olan telefon, Android 5.0 üzerinde Sony'nin en güncel Xperia arayüzünü kullanıyor ve ihtiyaç duyduğu gücü 2600mAh kapasiteli Lityum-İyon pilden alıyor.





Xperia M5, Sony'nin geleneksel Omni Balans tasarım anlayışını sürdürüyor. Genel görünümü itibariyle Xperia Z3+ ile büyük oranda benzerlik gösteren telefonun çerçevesi yüksek mukavemetli metalden arka kısmı ise camdan oluşuyor. IP65 ve IP68 sertifikaları ile suya ve toza karşı dayanıklı olan cihaz, Xperia M4 Aqua ve Z3 Plus gibi kapaksız microUSB portu ile çıkıyor kaşrımıza. 142.5 gram ağırlığı ile hafif, ve 7.6mm kalınlığı ile ince bir profil sergileyen Xperia M5, yuvarlaştılmış kenarları ve 5-inç'lik form faktörü ile ele rahat oturan, tek elle kullanımı mümkün olan tutuşu konforlu bir cihaz.

Telefon önden bakıldığında, beraber lanse edildiği Xperia C5 Ultra kadar aşık etmiyor kendisine. Özellikle Xperia Z serisinden alışık olduğumuz kalın çerçeveler Xperia M5'de de çıkıyor karşımıza. Japonların kalite, estetikten önce gelir yaklaşımının şekillendirdiği ön tasarımda, özellikle 13 Megapiksellik büyük kamera dikkatlerden kaçmıyor.

Xperia C5 Ultra'dan farklı olarak kamerayı destekleyici ön flaş bu telefonda kullanılmamış çünkü Sony'nin ürün gamı içerisinde özçekim önceliği Xperia C5 Ultra'a verilmiş durumda. Ancak her halukarda Xperia M5, pek çok telefon ana kamerası çözünürlüğünde ön kameraya sahip. Tabi ki rakamlar çok fazla önem arz etmese de kameranın kalitesi de kimi telefonların arka kamerasını kızdırabilir.

Fiziksel kontrol butonları telefonun sağ kısmına toplanmış. Xperia Z ailesinden yıllardır alışık olduğumuz güç butonu, altına yerleştirilen yekpare formdaki ses kontrol butonları ve hemen altında Sony'nin asla vazgeçmeyerek doğru yaptığı deklanşör butonu dikkatlerden kaçmıyor. Üst kısımda 3.5mm kulaklık girişi, altta ise microUSB 2.0 portunun bizleri selamladığı telefonun arkasında ise yeni özellikleriyle dikkat çeken 21.5 Megapiksel çözünürlüğündeki ana kamera ve LED Flaaşı bulunuyor. Devamında ise Sony ve Xperia logoları dikkat çekiyor. Xperia M5 genel görünümü ve tasarım özellikleriyle kullanıcısına güven veren bir profil ortaya koyuyor.

Riske girmeyerek mevcut tasarım öğeleriyle ilerleyen Sony, radikal değişiklikleri daha ziyade kaputun altında yapmayı uygun görmüş. Ancak bu cihazın göze daha fazla hitap edecek değişikliklere tabii tutulmadığı anlamına da gelmesin. İnsan ilişkilerinde başlangıçta dış güzellik, devamında ise iç güzellik gelir mottosunu es geçmeyen Sony, Xperia M5 ile birlikte altın sarısını renk seçeneklerine ekleyerek önemli bir gelişim göstermiş. Hatta üzerine en fazla yatırım yapılan renk seçeneği de muhtemelen sarı olacak. Kısacası eğer Sony'nin tasarım dilini seviyorsanız bu telefon daha da fazla hoşunuza gidecektir ama eğer sevmiyorsanız yeni renk seçeneği gibi gelişmeler fikrinizi değiştirmeye yetmeyecektir.

Xperia M5'in sahip olduğu ekran, işini oldukça iyi yapıyor. Full HD çözünürlük hem grafik performansı hem de daha uzun pil ömrü açısından günümüz akıllı telefon dünyasındaki pek çok cihaz için doğru tercih. Piksel yoğunluğu inç başına 441 olan dolayısıyla oldukça keskin görüntüler sunan telefon, IPS panelin geniş görüş açısı avantajıyla kullanıcısını mutlu etmeyi başarıyor. Burada unutulmaması gereken nokta,

Xperia M5, Sony'nin amiral gemi sınıfında yer alan bir cihaz olmadığı. Doğal olarak bu telefonun ekran kalitesini Xperia Z3+ gibi modellerle karıştırmak yerine örneğin Xperia M4 Aqua'nın üzerine ne gibi yenilikler getirmiş şeklinde yorumlamak gerekiyor. Konuyu böyle ele aldığımızda aradaki gelişim kendisini belli ediyor. Gerek film gerekse de oyunlarda ekrandan büyük oranda menun kaldığımı söyleyebilirim.

Xperia M5, Sony ve MediaTek iş ortaklığının ortaya çıkardığı en güçlü sonuç. Helio X10 olarak bilinen MT6795 platformu, her biri 2GHz hızında çalışan 8 adet Cortex-A53 çekirdeğinden ve PowerVR G6200 GPU'sundan gücünü alıyor. Bu işlemciyi biz daha önce HTC'nin amiral gemi akıllı telefon modeli One M9 Plus'da görmüştük. İlginç bir şekilde Helio X10 böylesi pahalı cihazlarda kullanıldığı gibi Xiaomi'nin 125 dolarlık telefonu Redmi Note 2'de karşımıza çıkıyor.

Platform hem çok güçlü hem de MediaTek'in stratejisi gereği uygun fiyatlı olduğu için geniş yelpazede kullanılabiliyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse Xperia M5'in işlemcisi tek çekirdek performansında örneğin OnePlus 2'deki Snapdragon 810 ile çok yakın sonuçlara imza atarken, çok çekirdekte ise Snapdragon 810'lu hiç bir cihaza acımıyor ki buna Sony'nin amiral gemisi Xpeia Z3 Plus da dahil. Helio X10 işlem gücü bu derece iddialı olmasına karşın, MediaTek'in enerji tasarrufunu grafik performansından elde etme metodolojisinden ötürü GPU'su, işlemci kısmı gibi etkili olamıyor. Orta segment için hazırlanan PowerVR G6200 GPU'su, Full HD ekranda kullanıcısını zor duruma sokmayacaktır ama örneğin Snapdragon 810'un Adreno 430 GPU'su ile kıyasladığımız zaman hissedilir şekilde geride kalacaktır.

Sony'nin yeni telefonu, Android 5.0 ile geliyor. Ancak aynı Xperia C5 Ultra modelinde olduğu gibi Xperia M5'in de ülkemizde piyasaya çıkış yapacağı tarihe kadar Android 5.1 güncellemesini alması bekleniyor. Dolayısıyla telefonun şu an için en güncel Android sürümüne sahip olmaması, ülkemizi kullanıcılarını en azından şimdilik endişelendirecek bir husus değil. Sony Xperia serisi akıllı telefon kullanmış birinin saniyeler içerisinde adapte olabileceği telefon, Xperia arayüzünde görmeye alışık olduğumuz uygulama listesi yardımcısı ile uygulamaları farklı kriterlerde listeleyebilirken, arayüzü genel anlamda daha renkli hale getirmek isteyenler, entegre tema desteğinden istafede edebilirler.

Yüksek performanslı işlemcinin yanında 3GB RAM'in de katkılarıyla zaten sisteme çok fazla yük getirmeyen arayüz oldukça hızlı çalışıyor. Kullandığımız cihaz henüz bitmemiş, öncül bir yazılım sürümüne sahip olmasına karşın biz rahatsız edici bir performans kaybı ya da uygulama şişmesi gibi bir sorun ile karşılaşmadık. Ayarlar kısmında da Sony'e özgü kişiselleştirme imkanlarından faydalanılabiliyor. Ekran tarafında Mobile Bravia Engine ile fotoğraf ve videolar optimize edilebiliyor, ses tarafında ise XCloud gibi özelliklerle ses üzerinde dinamik kontrol sağlanabiliyor. Açıkçası cihazın üzerindeki hoparlör ve kulaklık ile yaptığım kısa süreli denemelerden elde ettiğim sonuçdan memnun kaldığımı belirtmeliyim.

Albüm, müzik çalar ve video oynatıcı gibi çoklu ortam uygulamalarında radikal değişiklikler yok. Özellikle Walkman ve Album uygulaması gerçekten hem çok hızlı hem de ek fonksiyonlarla çok işlevsel çalışarak üçüncü parti uygulamalara ihtiyaç bırakmıyor. İnternet kısmındaysa donanımdan aldığı güvenle tarayıcı, amiral gemi modellerdeki deneyimin eşdeğerini verebiliyor. Kısacası telefonun sunduğu yazılım deneyimi son derece iyi.

Gelelim kamera kısmına. Xperia M5'in mühendislik seviyesinde Sony adına birinci seviyede önem arz eden kısmı, 21.5 Megapiksel çözünürlüğündeki ana kamerası. Kullanılan sensör ve netleme teknolojisini muhtemelen gelecekte çıkacak Sony telefonlarda da göreceğiz. Çözünürlük olarak değerlendirdiğimizde Sony'nin, 20.7 Megapiksellik kameraya sahip Xperia Z serisi bütün amiral gemi modellerinden fazlasını veriyor telefon ancak bu sunduğu kaliteyi tanımlamak için tek başsına yeterli bir figür değil elbette. Açıkçası telefonun segmenti çerçevesinde düşündüğümüzde, üzerindek kamera kullanıcıların beklentilerine cevap verecek kalitede gibi görünüyor. Test ettiğim cihaz demo olduğu için final sürümünde sonuçların daha da iyi olmasını öngörebiliriz. Kalitenin dışında artan netleme performansı daha ilk saniyede farkını gösteriyor.

Hibrit yapıdaki sistem, klastik kontrast tabanlı netlemeyi faz algılamalı netleme ile bir araya getirerek çok hızlı sonuç veriyor. Sony, 250 milisaniyede yani saniyedeni dörtte biri kadar sürede netleme olduğunu söylüyor ancak diğer üreticilerin yüksek hızlı netleme süreler gibi bu da tam olarak o hızı yakalamıyor. Süre olarak ölçmesi pek kolay olmasa da diğer Sony cihazlarla kıyasladığımızda netleme performansında bariz iyileştirme olduğu ortada.

Hatta Xperia M5, fiyatı daha yüksek kimi telefonlara kıyasla daha iyi netleme performansı ortaya koyacaktır. Xperia M5'in kamerası ayrıca 5x yakınlaştırma da yapabiliyor, kayıpsız denemez ama fena iş görmüyor. F/2.2 diyaframa sahip olan kamera, video tarafında ise 4K kayıt yeteneğine sahip. Optik görüntü sabitleme olmasa da SteadyShot es geçilmemiş. Ön kamera da sınıfı için oldukça iyi sonuçlar veriyor. Exmor RS sensör kullanan kamera, arka kamera gibi HDR kayıt da yapabiliyor. Özçekim tutkunları telefonun ön kamerasını sevecektir. Ayrıca kameranın arayüzü de zenginleştirilebiliyor, eğlenceli çok fazla mod var ve keyifli anlar geçirilebilir.

Gelelim pil ömrüne. Açıkçası cihazı test ettiğim süre, pil konusunda net fikirler paylaşmama yetecek kadar fikir veremedi bana. Sony'nin açıklamalarına göre Xperia M5, karma kullanımda 2 gün yetecek pil performansı sunabiliyor. Ayrıca 8 saate kadar Full HD film izlemek, 63 saate kadar müzik dinlemek ya da 12 saate kadar da konuşma yapabilmek mümkünmüş. Piyasaya çıkacak bitmiş versiyon elimize ulaştığında detaylı testlerimizle bunun ne derece olduğunu anlatırız ancak hacim olarak baktığımızda Xperia M5, 2600 mah kapasiteli pili ile Galaxy S6 serisi aynı klasmanda yer alıyor.

Toparlaycak olursam eğer, Xperia M5 sahip olduğu özelliklerle orta sınıfta ses getirecek bir telefon. Eğer fiyatı doğru ayarlanabilirse geniş bir kullanıcı kitlesine erişebileceği gibi Sony'e yeni kullanıcılar da kazandırabilir. Son kullanıcı satış fiyatı hakkında net bir bilgimiz olmamakla birlikte telefonun Ekim ayı gibi ülkemizde satışına başlanacağını söyleyebilirim. Ben Erdi Özüağ, bir sonraki videomuzda görüşene dek hoşçakalın, kendinize çok iyi bakın.