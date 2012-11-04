Sony Xperia Sola video inceleme

Anasayfa
Haberler
Videolar
Galeriler
Forumlar
Hakkımızda
Reklam
İletişim
İçerik Bildir
Eski Görünüme Dön
V2 Tanıtım
RSS Beslemesi
Giriş
DH ile Giriş
Beni Hatırla
?
Üye değil misiniz?
Yeni Hesap Oluştur
Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var?
Giriş Paneli
Haber
Ekran Kartı
Anakart
İşlemci
Ram
Kasa
Güç Kaynağı
Monitör
Yazıcı
Ağ Ürünleri
Soğutucular / Fanlar
Optik Sürücüler
HDD / SSD
Donanım Haber
Çevre Birimleri
Diğer Elektronik Cihazlar
Donanım
Ekran Kartı
Anakart
İşlemci
Ram
Kasa
Güç Kaynağı
Monitör
Yazıcı
Ağ Ürünleri
Soğutucular / Fanlar
Optik Sürücüler
HDD / SSD
Donanım Haber
Çevre Birimleri
Diğer Elektronik Cihazlar
Anti Virus
Sürücüler
İşletim Sistemleri
Tarayıcılar
Test Yazılımları
Oyunlar
Diğer Yazılım
Programlama Dersleri
Windows
Yazılım
Anti Virus
Sürücüler
İşletim Sistemleri
Tarayıcılar
Test Yazılımları
Oyunlar
Diğer Yazılım
Programlama Dersleri
Windows
iPad
iPhone
Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Apple Watch
Apple TV
Apple Car Play
iPod / iPod Touch
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Apple
iPad
iPhone
Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Apple Watch
Apple TV
Apple Car Play
iPod / iPod Touch
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Cep Telefonları
Mobil Uygulamalar
Mobil Oyunlar
Android
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Windows
Mobil İşletim Sistemleri
Cep Telefonu Diğer
Mobil Aksesuarlar
Mobilite
Uygulama Haber Video
Taşınabilir Bilgisayarlar
Operatörler - Kurumsal Haberler
Mobil Teknolojiler
Cep Telefonları
Mobil Uygulamalar
Mobil Oyunlar
Android
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Windows
Mobil İşletim Sistemleri
Cep Telefonu Diğer
Mobil Aksesuarlar
Mobilite
Uygulama Haber Video
Taşınabilir Bilgisayarlar
Operatörler - Kurumsal Haberler
Televizyonlar
Medya Oynatıcılar
Blu-Ray / DVD Player
Müzik / Ses Sistemleri
Diğer Ev Elektroniği
Projeksiyonlar
Fotoğraf Makineleri
Video Kameralar
E-Kitap Okuyucu
Oyun Konsolları
Ev Elektroniği
Televizyonlar
Medya Oynatıcılar
Blu-Ray / DVD Player
Müzik / Ses Sistemleri
Diğer Ev Elektroniği
Projeksiyonlar
Fotoğraf Makineleri
Video Kameralar
E-Kitap Okuyucu
Oyun Konsolları
2si1
Alternatif Enerji
Zamazingo
Otomobil Teknolojileri
Mesut Çevik ile Canlı
Uzay
Sinema ve Dizi
Savunma Sanayi
Dijital Perde
Tüketici Hakları
Kripto Para
Havacılık
Diğer Bilim ve Teknoloji
Bilim ve Teknoloji
2si1
Alternatif Enerji
Zamazingo
Otomobil Teknolojileri
Mesut Çevik ile Canlı
Uzay
Sinema ve Dizi
Savunma Sanayi
Dijital Perde
Tüketici Hakları
Kripto Para
Havacılık
Diğer Bilim ve Teknoloji
Web Siteleri
Güvenlik
Sosyal Medya
Diğer
Internet
Web Siteleri
Güvenlik
Sosyal Medya
Diğer
Video
Son Eklenen Videolar
Donanım
Videoları
Ekran Kartı
Anakart
İşlemci
Ram
Kasa
Güç Kaynağı
Monitör
Yazıcı
Ağ Ürünleri
Soğutucular / Fanlar
Optik Sürücüler
HDD / SSD
Donanım Haber
Çevre Birimleri
Diğer Elektronik Cihazlar
Yazılım
Videoları
Anti Virus
Sürücüler
İşletim Sistemleri
Tarayıcılar
Test Yazılımları
Oyunlar
Diğer Yazılım
Programlama Dersleri
Windows
Apple
Videoları
iPad
iPhone
Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Apple Watch
Apple TV
Apple Car Play
iPod / iPod Touch
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Mobil Teknolojiler
Videoları
Cep Telefonları
Mobil Uygulamalar
Mobil Oyunlar
Android
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Windows
Mobil İşletim Sistemleri
Cep Telefonu Diğer
Mobil Aksesuarlar
Mobilite
Uygulama Haber Video
Taşınabilir Bilgisayarlar
Operatörler - Kurumsal Haberler
Ev Elektroniği
Videoları
Televizyonlar
Medya Oynatıcılar
Blu-Ray / DVD Player
Müzik / Ses Sistemleri
Diğer Ev Elektroniği
Projeksiyonlar
Fotoğraf Makineleri
Video Kameralar
E-Kitap Okuyucu
Oyun Konsolları
Bilim ve Teknoloji
Videoları
2si1
Alternatif Enerji
Zamazingo
Otomobil Teknolojileri
Mesut Çevik ile Canlı
Uzay
Sinema ve Dizi
Savunma Sanayi
Dijital Perde
Tüketici Hakları
Kripto Para
Havacılık
Diğer Bilim ve Teknoloji
Internet
Videoları
Web Siteleri
Güvenlik
Sosyal Medya
Diğer
Galeri
Forum
Türkiye Gündemi
Otomobil
Kripto Para
Game of Thrones
Uzay
Galaxy S10
Huawei P30
Genel Hızlı Tercihler
Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Yeni
Popüler
Videolar
Hızlı Erişim
Döşeme stili akış, anasayfadaki içerikleri yan yana 3 veya 4 sütunlu olarak dizer.
Blog görünümünde, anasayfanızdaki içerikler alt alta yatay olarak dizilir.
Hibrit görünümde, içerikler solda döşeme ve modüller için düzenli sağ sütun ile görünür.
Standart
Oynatıcı
MP3
Ses
Oto. Başlat (?)
Sıradaki Video
0 sn. ▶
İPTAL ET
Sony Xperia Sola video inceleme
7 yıl
11,7b
1
Cep Telefonları
1970
Kısa Bağlantı
Iframe Kodu
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
Bildirimi Aç
Bildirim Açık
Bu videomuzda Sony'nin Android işletim sistemli Xperia serisine dahil ettiği ve sahip olduğu teknik özelliklerle orta-üst sınıfa hitap eden akıllı telefonu Xperia Sola'yı inceliyoruz.
Paylaş
Tweetle
Eposta ile Paylaşın
başlıklı bu
arkadaşınıza postalayın.
En Beğenilen Yorumlar
Yorum Yaz
mipa90
7 yıl
en beğenilen
editörün seçimi
ben aldım sattım dh daha yeni inceliyor... tabi bu bir htc samsung yada apple olmadıgı ıcın ne zaman ıncelendıgının bır onemı yok. unutmayınki sonyede ılgı duyan bır kıtle var. herkesın amiral gemi alacak kadar butcesı yok erken ınceleme ıcın 1500 tl lik fiyat etiketine sahipmi olması gerekıyor acaba?
ben aldım sattım dh daha yeni inceliyor... tabi bu bir htc samsung yada apple olmadıgı ıcın ne zaman ıncelendıgının bır onemı yok. unutmayınki sonyede ılgı duya...
Devamını Gör
Yanıtla
+32
İşlemler
Yorumu Forumda Gör
Yorumu Şikayet Et
AnGets
7 yıl
editörün seçimi
İnceleme malasef çok geç geldi.. Ayrıca Sola'ya ICS çoktan geldi..İncelemeyi yapan arkadaş belli ki ICS güncellemesinden bir haber..Sola sahipleri Türkiye'de 1 aydır ICS kullanıyorken, Kaan Arlı daha hala ICS güncellemesi gelecek diyor..!
İnceleme malasef çok geç geldi.. Ayrıca Sola'ya ICS çoktan geldi..İncelemeyi yapan arkadaş belli ki ICS güncellemesinden bir haber..Sola sahipleri Türkiye'de 1 ...
Devamını Gör
Yanıtla
+4
İşlemler
Yorumu Forumda Gör
Yorumu Şikayet Et
Yorumlar
Yorum Yaz
Forumda Gör
En Yeni Yorumlar Üstte
En Eski Yorumlar Üstte
En Beğenilenler Üstte
1
DH Misafiri
6 yıl
editörün seçimi
Video oynatıcıyı begenmemis yok böyle bişey ayıp kardeşim milleti yanıltıyorsunuz telefon 599tl fiyatını fazlasıyla hakediyor
Yanıtla
+0
İşlemler
Yorumu Forumda Gör
Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri
6 yıl
editörün seçimi
Telefonu 1 aydır kullanıyorum. Hiç ama hiç sorun yaşamadım. Tasarımı süper, telefon uzaktan ilgi çekiyor kendini belli ediyor. Yorumlarada gülerek geçiyorum. Birisi yazmış 500 Tl cok bu telefona diye; 1- Telefon zaten 500 tl değil.(800-900 TL fiyat aralığı) 2- Telefonu eline almamış insanların yorum yapıp kötülemeri ağırıma gidiyor. Kullandığın bilgisayarda 512 MB RAM yok gelmiş telefonun ram'i az diye yorum yapıyorsun hangi mantığa sıyıyor. ''Telefonu gözünüz kapalı alın.''
Yanıtla
+0
İşlemler
Yorumu Forumda Gör
Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri
6 yıl
editörün seçimi
Videoda bahsedilen oyunların tam ismini yazabilirmisiniz ? :)
Yanıtla
+0
İşlemler
Yorumu Forumda Gör
Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri
6 yıl
editörün seçimi
Şuan telefonu kullanan biriyim Paralel İthalat olduğu için ICS gelmedi, bekliyorum. Kimsenin ne dediğini de takmıyorum. O kadar kişi kötümsüyor yok kamera kötü yok, tasarım berbat, yok donuyor geçin bu fasa fisoları. Sola'nın Floating Touch'u yeter diğer telefonlara.
Samsung'un Galaxy Serisinin tasarımlarına bakın donmasına bakın da, Sony ile alay edin. Buraya gelip de Sony'e dangalak dangalak kötümsemeyin.
Yanıtla
+1
İşlemler
Yorumu Forumda Gör
Yorumu Şikayet Et
bukalemun56
6 yıl
editörün seçimi
telefonlarda ahize kalitesine değinmeniz için kendimi boğaz köprüsüne zincirleyip eylem yapmam gerekiyor galiba
Yanıtla
+1
İşlemler
Yorumu Forumda Gör
Yorumu Şikayet Et
bukalemun56
6 yıl
editörün seçimi
fotifoti
xperia go almayın. ekranı çatlıyor sonra size 350 lira fatura çıkarıyorlar.
bir yanlışın olmasın go modeli suya darbeye dayanıklı diye satılıyor..??
Yanıtla
+0
İşlemler
Yorumu Forumda Gör
Yorumu Şikayet Et
Jacobıan
7 yıl
editörün seçimi
telefon ölü gibi
Yanıtla
+-2
İşlemler
Yorumu Forumda Gör
Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri
7 yıl
editörün seçimi
ağustos ayında aldım çok memnunum çok rahat bil kullanımı var ve ben tasarımına vurulduğumdan aldım ama tabiki sorunları var bataryanın sabit olması kötü ve çabuk bitiyor
Yanıtla
+2
İşlemler
Yorumu Forumda Gör
Yorumu Şikayet Et
yüksel75
7 yıl
editörün seçimi
Bu tür telefonlardan pek anlamam ama bu cihaz hakkında kendimce izlenimlerim şunlar;
Görüntü performansı güzel, çözünürlük gayet iyi, ekran berrak, menüler rahat, dokunmatiği gayet duyarlı,
Tasarımı özelliklerinin kullanımına çok uygun, internet bağlanmaları hızlı. genel olarak da takılma donma olayı hiç yaşamadım. Kamera performansı da tatminkar.
Pil olayına gelince, daha güçlü olsaymış cihaz tastamam olacakmış ama, görüntü kalitesi pili olumsuz etkiliyor, cihaz aktif kullanılmadığı zamanlarda güç tasarrufu moduna alındığında süre oldukça iyileşiyor.
güç tasarrufu programlanabilir güzel bir program. Pil performansı da zamanla arttı, bu da ilginç.
bağlanma hızı, işlemci özellikleri, ekran özellikleri gözönüne alındığında pil performansı belki zayıf değil, normal desek bile yanlış olmaz sanırım.
Bana göre iki nokta var sar değeri ve pilinin cihaza göre biraz zayıf kalması, bunların dışında güzel
Yanıtla
+0
İşlemler
Yorumu Forumda Gör
Yorumu Şikayet Et
nightwalkers
7 yıl
editörün seçimi
Tasarımı itibariyle çok kötü bir cihaz. Sadece tasarımı nedeniyle ONE V'yi tercih ettim.
Yanıtla
+-1
İşlemler
Yorumu Forumda Gör
Yorumu Şikayet Et
JoeyBane
7 yıl
editörün seçimi
Bana hitap etmedi:/
Yanıtla
+0
İşlemler
Yorumu Forumda Gör
Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Daha Fazla Yok:
Siz eklemeye ne dersiniz?
Yorum Yaz
Forumda Yanıtla
B
I
U
"
İçerik Göm
DH Video
Twitter
YouTube
Instagram
Vine
Künye
BSC Oyun
IMDb
-
url
img
@
Nasıl eklemek istersiniz?
Misafir olarak yorum eklemeyi seçtiniz
anonim olarak
eklenecektir.
Üyeliğiniz ile
eklemeyi seçtiniz
veya
Üyeliğiniz ile
eklemeyi seçtiniz.
Giriş yapılmamış!
Yorum yapmak için giriş yapın veya e-posta adresinizi yazın.
Misafir?
şimdi
Kapat
yorumunuzun önizlemesi
Yorumunuz
Sıradaki
Bitince Sıradakine Geç
04:18
Honor 10 ön inceleme "Huawei P20'nin uygun fiyatlı hali"
14,7b izlenme · 1 yıl
07:12
Honor 20 Pro elimizde | Dünyanın ilk f/1.4 kameralı telefonu
8,1b izlenme · 1 hf.
03:13
Konseptten gerçeğe | Asus'un tasarım kararı
4,1b izlenme · 22 sa.
yeni video
17:49
Sony Xperia XZ Premium incelemesi "En Güçlü Samuray"
18,1b izlenme · 2 yıl
07:36
Hiçbir Zaman Çıkış Yapmayan PlayStation Özel Oyunu!
9,8b izlenme · 3 hf.
03:46
Taşınabilir oyuncu monitörü | Hem de 240Hz
2b izlenme · 1 gün
25:20
Huawei telefonlara Google darbesi | Android kullanımına sınırlama
13,6b izlenme · 1 hf.
05:25
150.000TL'lik oyuncu sistemi testte | ACER Predator Thronos ön inceleme
9,6b izlenme · 3 hf.
20:20
AMD'nin şakası yok | Ryzen 3000 çok iddialı geldi
11,1b izlenme · 3 gün
13:15
1,5 yıl aranın ardından tekrar LG V30+ ThinQ
7,5b izlenme · 1 ay
09:23
280.000 TL'lik 8K televizyon Türkiye'de | İşte detaylar
9,7b izlenme · 2 hf.
17:49
Oppo Reno 10x Zoom ön inceleme
5,6b izlenme · 1 ay
08:58
Bu bilgisayar çok farklı | Çift ekranlı Asus ZenBook Pro Duo
286 izlenme · 36 dk.
yeni video
05:42
4K OLED ekranlı telefon | Sony Xperia 1 ön inceleme
11,1b izlenme · 3 ay
00:00
Cep telefonlarında ÖTV Zammı | Konuk: Vergi uzmanı Dr. Ozan Bingöl
8,7b izlenme · 4 hf.
17:11
Google Stadia inceleme | Bilgisayar, konsol olmadan 4K oyun oyna
8,9b izlenme · 2 hf.
19:48
Canlı yayın sihirbazı | Elgato Stream Deck nasıl kullanılır? inceleme
986 izlenme · 12 sa.
yeni video
Alternatif Görünümler
Alternatif Görünümler
Yeni DH'de
3 farklı anasayfa görünümü
bulunmaktadır. Alternatif görünümleri denemek isteyebilirsiniz, bu ayarı istediğinizde değiştirebilirsiniz.
Anasayfadaki içerikleri yan yana 3 veya 4 sütunlu olarak dizer.
Şu Anda Kullandığınız
Bu görünümde anasayfanızdaki içerikler, alt alta yatay dizilir.
Bu Görünüme Geç
İçerikler solda döşeme dizilir ve modüller için sağ sütun olarak ikiye ayrılır.
Bu Görünüme Geç
Geri Bildirim
DH V2 Beta Sürüm Geri Bildirimleriniz
İletişime geçmek istiyorsanız aşağıdan bir kategori seçiniz. Dilerseniz forumlarımızdaki
ilgili konu
altından da mesajınızı bize iletebilirsiniz.
Hata Bildirimi ve Teknik Konular
Diğer
Eski Görünüme Dönüş
Önceki DH görünümüne döndürüleceksiniz. Bize
DH V2 Beta
sürümünü kullanmama nedeninizi söylemek
isterseniz
formu doldurabilir veya
bu konuya
yazabilirsiniz.
Sadece Eskiye Dön
Tarayıcı Bildirimleri
DH’den anlık haber bildirimi almak ister misin?
Kendini tanımla, bildirim sayını seç!
Az Meraklı
(1-2 Bildirim)
Meraklı
(3-7 Bildirim)
Teknoloji Delisi
(7+ Bildirim)
Bu ayarı daha sonra değiştirebilirsiniz.
Şimdi Değil
Bildirimleri Aç
Samsung'un Galaxy Serisinin tasarımlarına bakın donmasına bakın da, Sony ile alay edin. Buraya gelip de Sony'e dangalak dangalak kötümsemeyin.
bir yanlışın olmasın go modeli suya darbeye dayanıklı diye satılıyor..??
Görüntü performansı güzel, çözünürlük gayet iyi, ekran berrak, menüler rahat, dokunmatiği gayet duyarlı,
Tasarımı özelliklerinin kullanımına çok uygun, internet bağlanmaları hızlı. genel olarak da takılma donma olayı hiç yaşamadım. Kamera performansı da tatminkar.
Pil olayına gelince, daha güçlü olsaymış cihaz tastamam olacakmış ama, görüntü kalitesi pili olumsuz etkiliyor, cihaz aktif kullanılmadığı zamanlarda güç tasarrufu moduna alındığında süre oldukça iyileşiyor.
güç tasarrufu programlanabilir güzel bir program. Pil performansı da zamanla arttı, bu da ilginç.
bağlanma hızı, işlemci özellikleri, ekran özellikleri gözönüne alındığında pil performansı belki zayıf değil, normal desek bile yanlış olmaz sanırım.
Bana göre iki nokta var sar değeri ve pilinin cihaza göre biraz zayıf kalması, bunların dışında güzel