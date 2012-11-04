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Sony Xperia Sola video inceleme

7 yıl
11,7b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Bu videomuzda Sony'nin Android işletim sistemli Xperia serisine dahil ettiği ve sahip olduğu teknik özelliklerle orta-üst sınıfa hitap eden akıllı telefonu Xperia Sola'yı inceliyoruz.

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mipa90 7 yıl en beğenilen
ben aldım sattım dh daha yeni inceliyor... tabi bu bir htc samsung yada apple olmadıgı ıcın ne zaman ıncelendıgının bır onemı yok. unutmayınki sonyede ılgı duyan bır kıtle var. herkesın amiral gemi alacak kadar butcesı yok erken ınceleme ıcın 1500 tl lik fiyat etiketine sahipmi olması gerekıyor acaba?
ben aldım sattım dh daha yeni inceliyor... tabi bu bir htc samsung yada apple olmadıgı ıcın ne zaman ıncelendıgının bır onemı yok. unutmayınki sonyede ılgı duya...
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AnGets 7 yıl
İnceleme malasef çok geç geldi.. Ayrıca Sola'ya ICS çoktan geldi..İncelemeyi yapan arkadaş belli ki ICS güncellemesinden bir haber..Sola sahipleri Türkiye'de 1 aydır ICS kullanıyorken, Kaan Arlı daha hala ICS güncellemesi gelecek diyor..!
İnceleme malasef çok geç geldi.. Ayrıca Sola'ya ICS çoktan geldi..İncelemeyi yapan arkadaş belli ki ICS güncellemesinden bir haber..Sola sahipleri Türkiye'de 1 ...
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1 Avatar
DH Misafiri 6 yıl
Video oynatıcıyı begenmemis yok böyle bişey ayıp kardeşim milleti yanıltıyorsunuz telefon 599tl fiyatını fazlasıyla hakediyor
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DH Misafiri 6 yıl
Telefonu 1 aydır kullanıyorum. Hiç ama hiç sorun yaşamadım. Tasarımı süper, telefon uzaktan ilgi çekiyor kendini belli ediyor. Yorumlarada gülerek geçiyorum. Birisi yazmış 500 Tl cok bu telefona diye; 1- Telefon zaten 500 tl değil.(800-900 TL fiyat aralığı) 2- Telefonu eline almamış insanların yorum yapıp kötülemeri ağırıma gidiyor. Kullandığın bilgisayarda 512 MB RAM yok gelmiş telefonun ram'i az diye yorum yapıyorsun hangi mantığa sıyıyor. ''Telefonu gözünüz kapalı alın.''
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DH Misafiri 6 yıl
Videoda bahsedilen oyunların tam ismini yazabilirmisiniz ? :)
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DH Misafiri 6 yıl
Şuan telefonu kullanan biriyim Paralel İthalat olduğu için ICS gelmedi, bekliyorum. Kimsenin ne dediğini de takmıyorum. O kadar kişi kötümsüyor yok kamera kötü yok, tasarım berbat, yok donuyor geçin bu fasa fisoları. Sola'nın Floating Touch'u yeter diğer telefonlara.
Samsung'un Galaxy Serisinin tasarımlarına bakın donmasına bakın da, Sony ile alay edin. Buraya gelip de Sony'e dangalak dangalak kötümsemeyin.
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bukalemun56 6 yıl
telefonlarda ahize kalitesine değinmeniz için kendimi boğaz köprüsüne zincirleyip eylem yapmam gerekiyor galiba
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bukalemun56 6 yıl
fotifoti
xperia go almayın. ekranı çatlıyor sonra size 350 lira fatura çıkarıyorlar.

bir yanlışın olmasın go modeli suya darbeye dayanıklı diye satılıyor..??
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Jacobıan 7 yıl
telefon ölü gibi
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DH Misafiri 7 yıl
ağustos ayında aldım çok memnunum çok rahat bil kullanımı var ve ben tasarımına vurulduğumdan aldım ama tabiki sorunları var bataryanın sabit olması kötü ve çabuk bitiyor
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yüksel75 7 yıl
Bu tür telefonlardan pek anlamam ama bu cihaz hakkında kendimce izlenimlerim şunlar;

Görüntü performansı güzel, çözünürlük gayet iyi, ekran berrak, menüler rahat, dokunmatiği gayet duyarlı,

Tasarımı özelliklerinin kullanımına çok uygun, internet bağlanmaları hızlı. genel olarak da takılma donma olayı hiç yaşamadım. Kamera performansı da tatminkar.

Pil olayına gelince, daha güçlü olsaymış cihaz tastamam olacakmış ama, görüntü kalitesi pili olumsuz etkiliyor, cihaz aktif kullanılmadığı zamanlarda güç tasarrufu moduna alındığında süre oldukça iyileşiyor.
güç tasarrufu programlanabilir güzel bir program. Pil performansı da zamanla arttı, bu da ilginç.

bağlanma hızı, işlemci özellikleri, ekran özellikleri gözönüne alındığında pil performansı belki zayıf değil, normal desek bile yanlış olmaz sanırım.

Bana göre iki nokta var sar değeri ve pilinin cihaza göre biraz zayıf kalması, bunların dışında güzel
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nightwalkers 7 yıl
Tasarımı itibariyle çok kötü bir cihaz. Sadece tasarımı nedeniyle ONE V'yi tercih ettim.
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JoeyBane 7 yıl
Bana hitap etmedi:/
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