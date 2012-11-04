Sony Xperia Sola video inceleme

Bu videomuzda Sony'nin Android işletim sistemli Xperia serisine dahil ettiği ve sahip olduğu teknik özelliklerle orta-üst sınıfa hitap eden akıllı telefonu Xperia Sola'yı inceliyoruz.

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