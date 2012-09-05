Sony Xperia Tablet S inceleme "Suya, Toza Dayanıklı Yeni Nesil Android Tablet" video

IFA 2012'nin en gözde firmalarından Sony'nin cep telefonu ve bilgisayarlarda olduğu gibi Tablet konusunda da da iddialı ürünleri vardı. Bunlardan biri de Xperia Tablet S! Xperia ailesinin cep telefonu konusundaki başarısını tablet dünyasını taşıyacak olan Xperia Tablet S eşsiz özellikleriyle göz dolduruyor.

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