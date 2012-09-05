Sony Xperia Tablet S inceleme "Suya, Toza Dayanıklı Yeni Nesil Android Tablet" video

Genel Yayın Yönetmeni
IFA 2012'nin en gözde firmalarından Sony'nin cep telefonu ve bilgisayarlarda olduğu gibi Tablet konusunda da da iddialı ürünleri vardı. Bunlardan biri de Xperia Tablet S! Xperia ailesinin cep telefonu konusundaki başarısını tablet dünyasını taşıyacak olan Xperia Tablet S eşsiz özellikleriyle göz dolduruyor.
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kararsız kaldım tabi bu cihazların alırsam 3g li wifi li olması lazım
4.1 desteği bu ay gelecekmiş diye bir söylenti var acaba ne kadar doğru :P
SONY XPERIA TABLET S KULLANICILARI KULUBÜ
forum.donanimhaber.com/...
cihaz 16gb Artı içerisinde 16gb lık sony sdhc hafıza kartı ile geliyor(class 4) ben onu çıkartıp class 6 bir hafıza kartı taktım, kart boşta durana kadar içerisinde dursun :)
Ev içerisinde wireless ağ üzerinden pc ve hard disk bağlantısı yaparak film müzik olayınıda bu şekilde hallettim, artı bluetooth mouse bağladım cihaza, gayet kullanışlı oldu...
Internette fazlasıyla bulabilirsiniz ama istek halinde inceleme videosu ekleyebilirim.
Sonuç olarak tablet alacaklar tereddüt etmeden alabilirler, bence pişman olmayacaksınız..
hayırlı olsun kardeş, madem inceleme video'su yapacaksın,
o zaman; "SONY XPERIA TABLET S KULLANICILARI" diye bir başlık açıver, kendi incelemeni de, youtube dan bulduğun diğer incelemeleri de, birkaç örnek foto ile birlikte koy, mis gibi olur.
Tabi çıkacak ve çıkmış güncelleme bilgisi de bulunsun mutlaka ilk sayfada. Bir de üye listesi, mis.
Paylaşıma kendi başlığımızdan devam ederiz. 4.1 gelecek daha, "yükleyek mi yüklemeyek mi, root yapak mı yapmayak mı?" nın tartışmalarını yapabileceğimiz bir sayfamız olmalı mutlaka. SONY bu seneler güzel işler yapmaya başladı, bu fiyatlara alanları bol olur.
İlk sayfa ile ilgilenebilecek moderatör ruhlu herhangi bir arkadaşımızdan güzel bir xperia tablet s başlığı bekliyoruz.
bir de şu "ipara" denen şeyden de %5 indirim alınca yaklaşık 950 ye geldi.
Ekstradan bir de "ps3 sixaxis joystic" bağlamak için "Sony SGPUC1 Tablet S için USB Adaptör Kablosu" aldım, 30 TL civarı. Biliyorsunuz playstation sertifikalı oyunları destekleyecek bir cihaz bu, diğerlerinden bu yönüyle ayrılıyor. İleride ps3 için de ekstra bazı özel destekler de verirse tadından yenmez.
asus tf300 düşünenler bu cihazı mutlaka bir incelesin, zaten 4.1 güncellemesi de yolda.
Detaylı bi inceleme çok güzel olur
Bende senin gibi kararsız kalmıştım ama xperia çıktıktan sonra asus'tan soğudum :) açıkcası USB desteği için klavyeye para vermektense aynı paraya Dock alırım, klavyeli bir tablet istemiyorum artı Hdmi çıkışı Dock üzerinde olması ayrı bir güzellik, harici Harddisk ve tv bağlantısı için her seferinde kablo tak çıkar olayı olmayacak, xperia nin diğer artısı sony nin program desteği, kumandası Walkmani guest modu falan tableti farklı kılan şu an için yazılım, sonuçta hepsi temel donanım olarak aynı
32gb-3g li modelini bekliyorum :) en azından piyasaya çıksın fiyat makul olmaz ise 3G o kadar da önemli değil.
teşekkür ederim arkadaşım...hepsisony sitesine gir canlı chat var tüm sorularınıza cevap vereceklerdir.