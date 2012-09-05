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Sony Xperia Tablet S inceleme "Suya, Toza Dayanıklı Yeni Nesil Android Tablet" video

6 yıl
43,4b
1
Taşınabilir Bilgisayarlar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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IFA 2012'nin en gözde firmalarından Sony'nin cep telefonu ve bilgisayarlarda olduğu gibi Tablet konusunda da da iddialı ürünleri vardı. Bunlardan biri de Xperia Tablet S! Xperia ailesinin cep telefonu konusundaki başarısını tablet dünyasını taşıyacak olan Xperia Tablet S eşsiz özellikleriyle göz dolduruyor.
 

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TeFuDa 6 yıl
bende sony xperia tablet s i mi alsam yoksa hp envy 2 mi alsam yoksa samsung galaxy tab 10.1 note mu alsam karar veremedim hangisi iyidir acaba ?
kararsız kaldım tabi bu cihazların alırsam 3g li wifi li olması lazım
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Zenci Forvet 6 yıl
Sübhanallah ibretlik haber. Alet güzelmiş.
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SunShinE-Tr 6 yıl
Güzel diyorsun da uğraşmamam ben o ruhu uzun zaman önce kaybettim :) yine açan olursa destek veririz mümkün mertebede ;)

4.1 desteği bu ay gelecekmiş diye bir söylenti var acaba ne kadar doğru :P
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shadow006 6 yıl
Başlığı açtım arkadaşlar hayırlı uğurlu olsun. Desteklerinizle iyi bir bilgi kaynağı olacak inşallah.

SONY XPERIA TABLET S KULLANICILARI KULUBÜ
forum.donanimhaber.com/...
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SunShinE-Tr 6 yıl
bende cihazı geçen hafta sonu sony bayiinden aldım, indirime gitmişler :) malum bu modelin su sızdırdığı belirlenmiş ve bunun üzerine sony cihazları toplama kararı almıştı, sanırım bu sebepten sony bayiileri ellerindeki cihazları tüketmek adına indirime girdi, güzelde oldu su sızdırmazlığı benim için o kadarda önemi bir ayrıntı değil :) 3g li modelini beklemedim, bir önceki modelde 3g probleminin oluşundan dolayı vazgeçtim bu özellikten.hali hazırda tp-link wireless/3g router almıştım, ihtiyaç halinde kullanılır, Cihaz gayet hoş,, yazılımsal olarak yine sony farkı kendini hissettiriyor. Cihaz akşama kadar elimden düşmüyor, tabi ilk günler olduğu için sanırım :)
cihaz 16gb Artı içerisinde 16gb lık sony sdhc hafıza kartı ile geliyor(class 4) ben onu çıkartıp class 6 bir hafıza kartı taktım, kart boşta durana kadar içerisinde dursun :)
Ev içerisinde wireless ağ üzerinden pc ve hard disk bağlantısı yaparak film müzik olayınıda bu şekilde hallettim, artı bluetooth mouse bağladım cihaza, gayet kullanışlı oldu...
Internette fazlasıyla bulabilirsiniz ama istek halinde inceleme videosu ekleyebilirim.
Sonuç olarak tablet alacaklar tereddüt etmeden alabilirler, bence pişman olmayacaksınız..
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asaltek 6 yıl SunShinE-Tr
SunShinE-Tr

bende cihazı geçen hafta sonu sony bayiinden aldım, indirime gitmişler :) malum bu modelin su sızdırdığı belirlenmiş ve bunun üzerine sony cihazları toplama kararı almıştı, sanırım bu sebepten sony bayiileri ellerindeki cihazları tüketmek adına indirime girdi, güzelde oldu su sızdırmazlığı benim için o kadarda önemi bir ayrıntı değil :) 3g li modelini beklemedim, bir önceki modelde 3g probleminin oluşundan dolayı vazgeçtim bu özellikten.hali hazırda tp-link wireless/3g router almıştım, ihtiyaç halinde kullanılır, Cihaz gayet hoş,, yazılımsal olarak yine sony farkı kendini hissettiriyor. Cihaz akşama kadar elimden düşmüyor, tabi ilk günler olduğu için sanırım :)
cihaz 16gb Artı içerisinde 16gb lık sony sdhc hafıza kartı ile geliyor(class 4) ben onu çıkartıp class 6 bir hafıza kartı taktım, kart boşta durana kadar içerisinde dursun :)
Ev içerisinde wireless ağ üzerinden pc ve hard disk bağlantısı yaparak film müzik olayınıda bu şekilde hallettim, artı bluetooth mouse bağladım cihaza, gayet kullanışlı oldu...
Internette fazlasıyla bulabilirsiniz ama istek halinde inceleme videosu ekleyebilirim.
Sonuç olarak tablet alacaklar tereddüt etmeden alabilirler, bence pişman olmayacaksınız..

hayırlı olsun kardeş, madem inceleme video'su yapacaksın,
o zaman; "SONY XPERIA TABLET S KULLANICILARI" diye bir başlık açıver, kendi incelemeni de, youtube dan bulduğun diğer incelemeleri de, birkaç örnek foto ile birlikte koy, mis gibi olur.
Tabi çıkacak ve çıkmış güncelleme bilgisi de bulunsun mutlaka ilk sayfada. Bir de üye listesi, mis.

Paylaşıma kendi başlığımızdan devam ederiz. 4.1 gelecek daha, "yükleyek mi yüklemeyek mi, root yapak mı yapmayak mı?" nın tartışmalarını yapabileceğimiz bir sayfamız olmalı mutlaka. SONY bu seneler güzel işler yapmaya başladı, bu fiyatlara alanları bol olur.

İlk sayfa ile ilgilenebilecek moderatör ruhlu herhangi bir arkadaşımızdan güzel bir xperia tablet s başlığı bekliyoruz.
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asaltek 6 yıl
989 TL ye hepsisony.com 'dan siparişi verdim.
bir de şu "ipara" denen şeyden de %5 indirim alınca yaklaşık 950 ye geldi.
Ekstradan bir de "ps3 sixaxis joystic" bağlamak için "Sony SGPUC1 Tablet S için USB Adaptör Kablosu" aldım, 30 TL civarı. Biliyorsunuz playstation sertifikalı oyunları destekleyecek bir cihaz bu, diğerlerinden bu yönüyle ayrılıyor. İleride ps3 için de ekstra bazı özel destekler de verirse tadından yenmez.
asus tf300 düşünenler bu cihazı mutlaka bir incelesin, zaten 4.1 güncellemesi de yolda.
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zaftolga 6 yıl
3 g li model ne zaman gelecek acaba
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shadow006 6 yıl
Bende ayın 10nunda 989tlye aldım 13ünde teslim edildi. Gerçekten çok güzel bir tablet yapmışlar tablet alacakların aklının bir köşesinde xperia tablet s olsun pişman olmaz.
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burak reis 6 yıl
Bu gûn aldım bende tableti. Wifi için update gelmiş. Çekim gücünde sorun yok.Sadece güncelleme yaptım detaylı bakamadım.akşama daha detaylı bakarım. İlk bakış olarak gayet güzel.
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Paul Klee 6 yıl burak reis
burak reis

Bu gûn aldım bende tableti. Wifi için update gelmiş. Çekim gücünde sorun yok.Sadece güncelleme yaptım detaylı bakamadım.akşama daha detaylı bakarım. İlk bakış olarak gayet güzel.

Detaylı bi inceleme çok güzel olur
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zaftolga 6 yıl
asus 700 ile bu cihaz arasında kaldım sizce hangisi tercih edilmeli
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SunShinE-Tr 6 yıl zaftolga
zaftolga
asus 700 ile bu cihaz arasında kaldım sizce hangisi tercih edilmeli

Bende senin gibi kararsız kalmıştım ama xperia çıktıktan sonra asus'tan soğudum :) açıkcası USB desteği için klavyeye para vermektense aynı paraya Dock alırım, klavyeli bir tablet istemiyorum artı Hdmi çıkışı Dock üzerinde olması ayrı bir güzellik, harici Harddisk ve tv bağlantısı için her seferinde kablo tak çıkar olayı olmayacak, xperia nin diğer artısı sony nin program desteği, kumandası Walkmani guest modu falan tableti farklı kılan şu an için yazılım, sonuçta hepsi temel donanım olarak aynı

32gb-3g li modelini bekliyorum :) en azından piyasaya çıksın fiyat makul olmaz ise 3G o kadar da önemli değil.
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HAKANANKARA1975 6 yıl
Gülə gülə kullan. 3G ne zaman geliyor?
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ooopsss 6 yıl HAKANANKARA1975
HAKANANKARA1975

Gülə gülə kullan. 3G ne zaman geliyor?

teşekkür ederim arkadaşım...hepsisony sitesine gir canlı chat var tüm sorularınıza cevap vereceklerdir.
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HAKANANKARA1975 6 yıl
3 G li modeli ne zaman gelecek, bilen var mı?
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