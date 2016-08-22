Sony Xperia XA inceleme videosu "Tüm detayları mercek altında"

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Japon elektronik devi Sony'nin orta seviye akıllı telefon rekabetindeki 2016 yarışçısı olan Xperia XA, dar profilli ve çerçevesiz etki yaratan tasarımıyla iddialı olmaya çalışıyor.
Sony'nin yeni nesil akıllı telefon modellerinden Xperia XA'nın detaylı incelemesiyle karşınızdayız. Yanlardan çerçevesiz görünüm etkisi yaratan ve şık bir görüntü ortaya koyan telefon hakkında merak ettiğiniz her şey videomuzda.
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iPhone 6s Plus % 67.7
iPhone 6s % 65.6
iPhone 5s % 60.8
Galaxy J7 % 72.3
Galaxy S7 % 72.1
Galaxy Note5 % 75.9
Galaxy A5 % 72.5
Xperia XA % 71.8
Xperia XA Ultra % 76.6
Sony Xperia X % 69.6
One M9 % 68.9
One M8 % 66.7
HTC 10 % 71.1
LG G5 % 70.1
LG G4 % 72.5
LG V10 % 70.8
% 71.8 ile % 72.5 arasındaki fark beni çok rahatsız eder mi diyorsunuz?
Bırakın bu lafları. Kimsenin ekranı, çerçeveyi taktığı yok. Marka önemli olan. Marka satın alıyorsunuz. Telefon alanların çok küçük bir kısmı dışında herkes marka bağımlısı. Yoksa Sony olmuş, Lenovo olmuş, Apple olmuş önemli değil. Popüler olanı alırsınız.
S3 on milyonlar satar çünkü. S3 mini dediğimiz çöp bile ( ki genelde çöp kelimesini kullanmam ama bu gerçekten çöptü ) milyonlarca sattı. Çünkü üstünde Samsung yazıyordu. Hala öyle. s7 Edge iyidir hoştur j2 alırsın ama. Çünkü marka algısıdır. Apple aynı malı yeni adla sürer piyasaya on milyonlar satar. Marka alıyorsun çünkü. Ayfonun olacak.
Fazla mı oldu kusura kalma ama sen gayet güzel alınabilirsin. Çünkü seni anlattım.
Markaların istediği gibi kullanıcı olmayın, markalar kullanıcının istediği gibi olsun.