Sony Xperia XA inceleme videosu "Tüm detayları mercek altında"

Japon elektronik devi Sony'nin orta seviye akıllı telefon rekabetindeki 2016 yarışçısı olan Xperia XA, dar profilli ve çerçevesiz etki yaratan tasarımıyla iddialı olmaya çalışıyor.

Sony'nin yeni nesil akıllı telefon modellerinden Xperia XA'nın detaylı incelemesiyle karşınızdayız. Yanlardan çerçevesiz görünüm etkisi yaratan ve şık bir görüntü ortaya koyan telefon hakkında merak ettiğiniz her şey videomuzda.