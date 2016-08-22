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Sony Xperia XA inceleme videosu "Tüm detayları mercek altında"

2 yıl
50,7b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Japon elektronik devi Sony'nin orta seviye akıllı telefon rekabetindeki 2016 yarışçısı olan Xperia XA, dar profilli ve çerçevesiz etki yaratan tasarımıyla iddialı olmaya çalışıyor.
Sony'nin yeni nesil akıllı telefon modellerinden Xperia XA'nın detaylı incelemesiyle karşınızdayız. Yanlardan çerçevesiz görünüm etkisi yaratan ve şık bir görüntü ortaya koyan telefon hakkında merak ettiğiniz her şey videomuzda. 

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assassin(z) 2 yıl en beğenilen
sony fiyatları en azından orta segmentte aşşağı çekti xa ultra gibi güzel bi telefonu 1450 tl sony garantili istanbul bilişimde satışa sundu sony nin kalitesinde başka hangi telefon var o fiyat bandında ama siz hala gidin leğen alın napayım :D
sony fiyatları en azından orta segmentte aşşağı çekti xa ultra gibi güzel bi telefonu 1450 tl sony garantili istanbul bilişimde satışa sundu sony nin kalitesind...
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2 Yanıt Yanıtla +17
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gcb1903 2 yıl
iphone SE % 60.8
iPhone 6s Plus % 67.7
iPhone 6s % 65.6
iPhone 5s % 60.8

Galaxy J7 % 72.3
Galaxy S7 % 72.1
Galaxy Note5 % 75.9
Galaxy A5 % 72.5

Xperia XA % 71.8
Xperia XA Ultra % 76.6
Sony Xperia X % 69.6

One M9 % 68.9
One M8 % 66.7
HTC 10 % 71.1

LG G5 % 70.1
LG G4 % 72.5
LG V10 % 70.8

% 71.8 ile % 72.5 arasındaki fark beni çok rahatsız eder mi diyorsunuz?

Bırakın bu lafları. Kimsenin ekranı, çerçeveyi taktığı yok. Marka önemli olan. Marka satın alıyorsunuz. Telefon alanların çok küçük bir kısmı dışında herkes marka bağımlısı. Yoksa Sony olmuş, Lenovo olmuş, Apple olmuş önemli değil. Popüler olanı alırsınız.

S3 on milyonlar satar çünkü. S3 mini dediğimiz çöp bile ( ki genelde çöp kelimesini kullanmam ama bu gerçekten çöptü ) milyonlarca sattı. Çünkü üstünde Samsung yazıyordu. Hala öyle. s7 Edge iyidir hoştur j2 alırsın ama. Çünkü marka algısıdır. Apple aynı malı yeni adla sürer piyasaya on milyonlar satar. Marka alıyorsun çünkü. Ayfonun olacak.

Fazla mı oldu kusura kalma ama sen gayet güzel alınabilirsin. Çünkü seni anlattım.

Markaların istediği gibi kullanıcı olmayın, markalar kullanıcının istediği gibi olsun.
iphone SE % 60.8iPhone 6s Plus % 67.7iPhone 6s % 65.6iPhone 5s % 60.8Galaxy J7 % 72.3Galaxy S7 % 72.1Galaxy Note5 % 75.9
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1 Yanıt Yanıtla +13
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assassin(z) 2 yıl
şu alt üst boşluklara takanlarada ayrı bi anlam veremiyorum z yi kaç yıldır kullanıyorum onun çerçevelerini bile sıkıntı etmedim ben ki kapasitif tuş olayı çok saçma ve o alt üst boşluklar neredeyse çoğu telde var kapasitif tuş kullanmayan
şu alt üst boşluklara takanlarada ayrı bi anlam veremiyorum z yi kaç yıldır kullanıyorum onun çerçevelerini bile sıkıntı etmedim ben ki kapasitif tuş olayı çok ...
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1 Yanıt Yanıtla +8
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DH Misafiri 1 yıl
En samimi duygularımla söylüyorum ki, 5 para etmez. 1 yıl olmadı daha alalım 5 kez garantiye gitti. cihazı 2 kez sıfırı ile değiştirdiler ama yine problemler devam ediyor. 2 Kez sıfırı ile değişen cihazda sorunlar devam ediyorsa ben bunu kronik bir hataya bağlarım. Ekran sararması, 3.5 dk lık video izlerken bile patlama derecesine gelmesi, sarjı %100 den hiç kullanmadan %50 ye düşmesi 2 saat içerisinde, HD video özelliği var ama kullanamıyorsun, garantiden dönüşüsünde kasası açık geldi. 1 Yıldır 15 er günden toplamda 3 ay telefonsuz kaldım. Gerçekten ama gerçekten fotoğraf çekmek için almıştım güzel çekiyor diye oda 2 ay sonra kalitesini kaybetti onu bile düzeltemediler.
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DH Misafiri 2 yıl
Arkadaşlar eski sony xperia m kullanıcısıydım daha sonra telefon değişikliği yapmak istediğimde boyutundan doşayı mecburen ıphone 5s almak zorunda kaldım malum Androidden iosa geçiş yapmak benim için kabusa dönmüştü ben telefonu değil telefon beni kullanıyor gibi hissettim ve onu satıp tekrar sonye dönmek istedim xa aldım hayatımın hatası ses kalitesi denen birşey yok en yüksek sesi bile duymakta zorluk çekiyorum kamera görüntüleri zaten çok düz çektiğiniz fotoğraflara yakınlaştığınızda hiçbirşey anlamıyorsunuz rsunuz klavye berbat swiftkey kullanıyorlar tahmin hep duruyor. Şarj desen akşam üstünü zor ediyorum (ki hiç bi sosyal medyam yok sadece whatsap ve arada sahibinden kullanımı) gece karanlıkta ışığın kendi kendine artıp eksildiğini farkediyorum gündüz anlamıyorum sildiğim fotoğraflar galeriye bazen geri geliyor. Kendisinde Ses kaydetme not defteri gibi bi uygulama yok farklı program indirirseniz öyle kullanabilirsiniz. Daha fazla bi yükleme yapmadığım için kasma problemiyle karşılaşmadım ama zorlasam olur gibime geliyor o izlenimi verdi çünkü. Kamera uzun süre kullanımda donuyor ekran okumuyor çıkamıyorum zaman zaman. Telefonla uğraşırken eğer çağrı gelirse kayboluyor ekranı yine okumuyor bi triplere giriyor. Kenar kabında soyulmalar hemen başladı. Benim tavsiyem almamanız yönünde bu paraya yazık gerçekten. Sonycilere sesleniyorum en az siz kadar sonyciyim herkese çok överdim beni üzende bu zaten sony m kadar olamamış bi telefon eski kalite yok yani arada o kadar fiyat farkı varken o tadı bana verememesi ben sonye geri döncem diye yanıp tutuşurken böyle bişeyle karşılaşmak moralimi bozdu eskiden kullankpta aldanmayın xa olmamış yapamamışlar görüntüsü hoş ama dışı seni içi beni meselesi :) (sonynin başka modelini alsaydın iyiydi falan diyecekler olabilir görüntüsünü beğendim boyut olarak kaba bi telefon olmamalıydı ve bütçem en son 1300dü)
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DH Misafiri 2 yıl
Bu fiyat araliginda hicbir telefon daha iyi performansli degil kesinlikle nerden bu kaniya ulastiniz bilmiyorum,verdigi fps degerleri daha yuksek olamazdi,bu oyun performansi bu fiyat araliginda yok
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Alpha Centauri 2 yıl
Sony Xperia XA Ultra için de inceleme isteriz
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Pi 2 yıl
Abi bu muzik nedir ya
Bir an telefon incelemesi degil de gercek kesit izliyorum sandim
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FIRAT_G_ 2 yıl
bataryası tam bir rezalet sadece 3 gün kullandım öğle vakti şarjı bitiyor beyler haberiniz olsun.
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DokuzKuyrukluTilki 2 yıl
Genel olarak baktığımda Huawei G8 daha mantıklı bir seçenek duruyor ilk aklıma gelen olarak. Alınası bir telefon olmamış. O batarya hiç olmamış. 3000 mah altı alınmaz. Şu an 3000 mah bataryalı telefon koullanıyorum (ascend G7) 5.1 sürümünde 8 saat gördüm en az 4.5 saat sıkı kullanımda. Bu cihaz normalde benim en düşük süremi verecek ki hoş değil.
Ölü gözümde. Alanı yadırgamam ama asla ve asla tavsiye etmem.
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berk5 2 yıl
Güzel inceleme, XA Ultra'yı da inceleyin lütfen. XA ve XA Ultra'da parmak izi okuyucusu koysalar ölürlerdi sanki. Çok madah bir özellik olduğundan değil ama insanlar artık yeni aldıkları telefonlarda bu özelliğin olmasını istiyor. Bu kadar süper tasarımların üzerine gitmeli Sony, gene bu tasarımda 5.5 inch parmak izi okuyuculu bir model bekliyoruz kendisinden IFA'ya şurda 1-2 hafta bişey kaldı. Yeni telefonlar geliyor Sony'den.
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loneliness61 2 yıl
Dün dayanamayıp yorum yazmıştım ama silinmiş sanırım. Alıntı yaptığım yorum tamam ama en azından benim yorumum kalabilirdi diye düşünüyorum
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0MG90 2 yıl
XA Ultra incelemesi bekliyoruz
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mtsf 2 yıl
arkadaş ne kapasitif tuşmuş kardeşimde note 5 var bana göre kulllanışsız elim sanal tuşları arıyor.birde aşagıdaki misafir mal kardeşim diğer markaların kusurlarınıda yazda seni adam sanalım ben sonyle mutluysam sana ne yemek düşer sen düşün.sony kullanıcılarına fanboy diyen kendisi ne oluyorsa artık. bundan sonraki telefonumda sony olacak benim etrafımda bir sürü samsung yada iphone var zaten belki sonyin 10 katı ilgimi çekmiyor
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morazzone 2 yıl
SONY NİN MEŞHUR KESKİN HATLARINA NOLDU ARKADAN HTC 816 GİBİ OLMAMIŞ TASARIMI KESKİN HATLI SONY ÇOK DAHA GÜZEL VE İLGİ ÇEKİCİ
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