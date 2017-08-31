Sony Xperia XZ1 Compact "Atom Karınca" ön inceleme

Genel Yayın Yönetmeni
Snapdragon 835 işlemci ve Android 8.0 yüklü Sony Xperia XZ1 Compact, yüksek kapasiteli pili ve kamera yetenekleri ile küçük boyutlu telefon arayanları büyüleyecek. İşte cihazın ön inceleme videosu:
Donanım Haber olarak IFA 2017'deki yenilikleri ekranlara getirmeye devam ediyoruz. Bu videomuzda Sony'nin IFA 2017 lansmanı kapsamında tanıtımını gerçekleştirdiği Sony Xperia XZ ailesinin en küçüğü Sony Xperia XZ1 Compact'ı inceliyoruz.
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- Yaklaşık yüzde 71 ekran-kasa oranı. Bence gayet iyi.
- Android 8 ile geliyor. O birilerinin övdüğü Note8 için aylarca bekleyin Android Oreo'yu.
- 720p ekran. Bence 4.6" için tam da olması gereken.
- Qualcomm Snapdragon 835. 835'i 720p ekranda görmek isterim. İnanılmaz bir performans bekliyorum bu açıdan.
- 4 GB RAM. Daha ne olsun?
- 32 GB dahili hafıza da kabul edilebilir bir değer. microSD kart desteği de var. Dert edilecek bir şey değil.
- Adamlar kameradan da kısmamışlar, XZ1'in aynısı. Ön kamerada bir geriye gidiş var XZ1'e göre. Yine de kabul edilebilir ölçüde bir ön kamera özellikleri görüyorum.
- İşte en can alıcı özelliğe geldik. Birileri sırf taş atmak için 3000+ mAh batarya koyulmamasına laf etmiş. Kendi hayran oldukları 6" üstü cihazlarda bile anca 3300 mAh batarya görüyorlar. Bu cihaz 720p ekranı, Sony'nin kusursuz yazılım optimizasyonu ve 10nm işlemcisiyle en uzun ekran süresi veren Android cihazlardan biri olacaktır.
Ben cihazı çok beğendim. 4.6" ekranlı bir cihaz kullanmam ama bu küçüklükte telefon sevenlere kesinlikle önerebilirim.
Kötü bir haber vereyim. Hardware Plus'tan Berkin Bozdoğan'ın ilettiğine göre, Sony bu cihazı Türkiye'de satışa sunmayabilirmiş. Böyle bir ihtimal varmış. Sony Türkiye aklını kullanmalı. Compact seven büyük bir kitle var bu ülkede. Fiyatlandırmayı da güzel yaparlarsa, bu cihaz çok satar.