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Sony Xperia XZ1 Compact "Atom Karınca" ön inceleme

1 yıl
14,8b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Snapdragon 835 işlemci ve Android 8.0 yüklü Sony Xperia XZ1 Compact, yüksek kapasiteli pili ve kamera yetenekleri ile küçük boyutlu telefon arayanları büyüleyecek. İşte cihazın ön inceleme videosu:
Donanım Haber olarak IFA 2017'deki yenilikleri ekranlara getirmeye devam ediyoruz. Bu videomuzda Sony'nin IFA 2017 lansmanı kapsamında tanıtımını gerçekleştirdiği Sony Xperia XZ ailesinin en küçüğü Sony Xperia XZ1 Compact'ı inceliyoruz. 

En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
SixSixSix 1 yıl en beğenilen
- IP68 sertifikası var ve suya-toza dayanıklı.
- Yaklaşık yüzde 71 ekran-kasa oranı. Bence gayet iyi.
- Android 8 ile geliyor. O birilerinin övdüğü Note8 için aylarca bekleyin Android Oreo'yu.
- 720p ekran. Bence 4.6" için tam da olması gereken.
- Qualcomm Snapdragon 835. 835'i 720p ekranda görmek isterim. İnanılmaz bir performans bekliyorum bu açıdan.
- 4 GB RAM. Daha ne olsun?
- 32 GB dahili hafıza da kabul edilebilir bir değer. microSD kart desteği de var. Dert edilecek bir şey değil.
- Adamlar kameradan da kısmamışlar, XZ1'in aynısı. Ön kamerada bir geriye gidiş var XZ1'e göre. Yine de kabul edilebilir ölçüde bir ön kamera özellikleri görüyorum.
- İşte en can alıcı özelliğe geldik. Birileri sırf taş atmak için 3000+ mAh batarya koyulmamasına laf etmiş. Kendi hayran oldukları 6" üstü cihazlarda bile anca 3300 mAh batarya görüyorlar. Bu cihaz 720p ekranı, Sony'nin kusursuz yazılım optimizasyonu ve 10nm işlemcisiyle en uzun ekran süresi veren Android cihazlardan biri olacaktır.
Ben cihazı çok beğendim. 4.6" ekranlı bir cihaz kullanmam ama bu küçüklükte telefon sevenlere kesinlikle önerebilirim.
Kötü bir haber vereyim. Hardware Plus'tan Berkin Bozdoğan'ın ilettiğine göre, Sony bu cihazı Türkiye'de satışa sunmayabilirmiş. Böyle bir ihtimal varmış. Sony Türkiye aklını kullanmalı. Compact seven büyük bir kitle var bu ülkede. Fiyatlandırmayı da güzel yaparlarsa, bu cihaz çok satar.
- IP68 sertifikası var ve suya-toza dayanıklı.- Yaklaşık yüzde 71 ekran-kasa oranı. Bence gayet iyi.- Android 8 ile geliyor. O birilerinin övdüğü Note...
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2 Yanıt Yanıtla +16
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Glorfindel1907 1 yıl
Şu çerçeveler biraz daha az olsa almayı düşünürdüm hadi o kadar büyük çerçeve koyuyorsunuz arkadaş bari sanal tuşları kaldır ekrandan
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inexo 1 yıl

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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2 Avatar Avatar
Horoz2048 1 yıl
Aldım bile sony aşktır
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ufo 1 yıl
xz1'in tonla alternatifi var kim alacak ki? ne kadar saçma..
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Barni Moloztaş 1 yıl
JR takoz
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byJuck 1 yıl
umarım gelir
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Beowulf2 1 yıl
cnnturk.com/...
Türkiye'ye gelmediği içiz XZ takibine geçmiştim ve birkaç gün önce 50-100 lira arasında düşüş olmuştu umarım tekrar görürüz
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edips 1 yıl
Telefon almadan önce özelliklerini araştırmak çok fazla zaman kaybı oluyor. Adam akıllı telefon bulmak çok zor. 5.5 inçlik lenovo aldıydım, bunun yüzünden 4 pantolonumun cebi yırtıldı. Telin büyüklüğü ve ağırlığından bıktım. Almaya değer gördüğüm tek telefon şimdilik XZ1 Compact. Biraz kalın olsada 4.7 inç tam benlik. Türkiye'ye gelirse ve fiyat 2700'ün altındaysa almayı düşünüyorum.
1 Yanıt Yanıtla +1
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ufo 1 yıl edips
edips

Telefon almadan önce özelliklerini araştırmak çok fazla zaman kaybı oluyor. Adam akıllı telefon bulmak çok zor. 5.5 inçlik lenovo aldıydım, bunun yüzünden 4 pantolonumun cebi yırtıldı. Telin büyüklüğü ve ağırlığından bıktım. Almaya değer gördüğüm tek telefon şimdilik XZ1 Compact. Biraz kalın olsada 4.7 inç tam benlik. Türkiye'ye gelirse ve fiyat 2700'ün altındaysa almayı düşünüyorum.

+1

cebi delmeyen, pantolonda sarkmayan, resim çerçevesi gibi tel istemiyoruz abi. İSteyene 5.5'ten tutun 6" küsüre kadar dünya kadar model var, 5" altı tek bu alet çıktı bu da gelmiyor


2700 filan değil abi neyse parası verip alıcam ama yok..
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shadowtr 1 yıl


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dogan_dfy 1 yıl
change.org/...
Merhaba dostlar imzalayın destek olalım xz1 compact Türkiye destek imza kampanyası
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ztalan 1 yıl
İthalatçı belki gelse yine de alınır beya
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Beowulf2 1 yıl ztalan
ztalan
İthalatçı belki gelse yine de alınır beya

Yıllardır Sony kullanırım sorunsuz hiçbir telefonunu görmedim, garanti konusu telefondaki en önemli kısım bence
Kampyanyaya imzamı çaktım direkt
Pek bir faydası olacağını düşünmesem de
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SK8KEMAL 1 yıl
Millet acı haberi veriyim bu telefon Türkiye ye gelmeyebilirmiş, kaynak sony center.
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TearsForFears 1 yıl SK8KEMAL
Gelmeyecek deniyor bu konudaki çerçeve ekran oranı hastaları mutlu olur artık. Xz1 compactı gömüp 4200 tl ye daha büyük iphone 8 alırlar. 500 euro dan çıkan telefon ne güzel ülkemize 2000/2500 tl den gelecekti. Snapdragon 835, 4 gb ram, 19 mp kamera, 720p ekranda 2700 mah batarya ile performans ve batarya kralı olacaktı.
Edit: telefon özellikleri güzel olsada berbat servisi yüzünden kesinlikle uzak durulması gereken markalardan. Aradaki farkı verip iphone almak en azından içinizin rahat olmasını sağlayacaktır.
Şu konuyu okursanız sebebini anlarsınız.
mobile.donanimhaber.com/...
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