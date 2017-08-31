Sony Xperia XZ1 Compact "Atom Karınca" ön inceleme

Snapdragon 835 işlemci ve Android 8.0 yüklü Sony Xperia XZ1 Compact, yüksek kapasiteli pili ve kamera yetenekleri ile küçük boyutlu telefon arayanları büyüleyecek. İşte cihazın ön inceleme videosu:

Donanım Haber olarak IFA 2017'deki yenilikleri ekranlara getirmeye devam ediyoruz. Bu videomuzda Sony'nin IFA 2017 lansmanı kapsamında tanıtımını gerçekleştirdiği Sony Xperia XZ ailesinin en küçüğü Sony Xperia XZ1 Compact'ı inceliyoruz.