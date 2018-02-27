Sony Xperia XZ2 Compact'ı inceledik: Atom Karınca

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Sony yeni nesil akıllı telefonlarını tanıttı. Xperia XZ2 yenilenen tasarımla birlikte minyatür kasasında yüksek performanslı bileşenler sunuyor. Tüm detaylar ve izlenimlerimiz bu videoda.
Sony yeni nesil Xperia XZ2 Compact akıllı telefonunu duyurdu ve biz de hemen bir tanesini inceledik ve deneyimlerimizi bu videoda sizler için aktardır. Sony'nin yıllardır gelen eleştiriler sonrasında yeni bir tasarıma geçtiği telefon, sahip olduğu tasarım ve özellikleriyle atom karınca benzetmesini hak ederek özel bir yer kazanıyor. Tüm detaylar ve yorumlarımız videoda.
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Japon olarak illa farklı mı olacaksınız arkadaş 12 mm kalınlık nedir ya 8 mm nin altına indiler kalınlıkta sonra 8-8.5 arası oldu hadi 9-9.5 mm yap sende 1.2 cm nedir ya bide bombe vermişler arkaya önden Nokia arkadab HTC gibi çakma bi telefon olmuş gerçek Sony bu değil.
Sony hayranı olarak Amiral gemisini bekleyeceğiz hali hazırda XZ1 ve XZ Premium kullananların geçiş yapacağı bi telefon değil.
çift kamera eksik..
-3.5mm kulaklık girişinin kalkması
-Parmak izi okuyucusunun arkaya alınması
-Malzeme kalitesi ve yekpare kasa olmayışı
Xz1 in yekpare metal kasası çok güzeldi onun gibi bir kasayla gelse büyük ihtimalle direk alırdım.
Türkiye'de satılıp satılmayacağı belli değil Xz1 compact gelmemişti büyük ihtimalle buda gelmeyecektir. Xz2 yi siteye koymuşlar ama xz2 compactı koymamışlar. Xz2 800 Xz2c ise 600 euro diye okudum fiyatlarını. 600 euro TR'de 2500 tl gibi bir rakamdan satılabilirse mükemmel olacaktır. S9'un 4600 TL, v30 un 4400 TL olduğu şu zamanda sony xz2 compact donanımıyla hiçte geri kalmayacak ama yarı fiyatına alınabilecek bir telefon.
Kalınlığa tepki gösterenler herhalde önceki compact modelleri bilmiyorlar. Önceki compact modelleri yaklaşık 10 mm kalınlığa sahipti, xz2 compact ise kavisli tasarımıyla 12 mm yi çok ciddi hissettirmeyecektir. Batarya daha fazla olabilirdi eleştirilerine katılıyorum fakat xz1 de batarya sıkışmasın diye boşluk bıraktığına dair haberler görmüştüm. Yaklaşık 2900 mah batarya 5 inç 1080p ekran için fazlasıyla yeterli olacaktır. 5.8 inç 2k ekranlı s9 da 3000 mah batarya var aradaki 130 mah farkı ekran boyutu ve çözünürlüğü çok rahat kapatacak hatta fark atacaktır :)