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Sony Xperia XZ2 Compact'ı inceledik: Atom Karınca

1 yıl
6,8b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Sony yeni nesil akıllı telefonlarını tanıttı. Xperia XZ2 yenilenen tasarımla birlikte minyatür kasasında yüksek performanslı bileşenler sunuyor. Tüm detaylar ve izlenimlerimiz bu videoda.
 
Sony yeni nesil Xperia XZ2 Compact akıllı telefonunu duyurdu ve biz de hemen bir tanesini inceledik ve deneyimlerimizi bu videoda sizler için aktardır. Sony'nin yıllardır gelen eleştiriler sonrasında yeni bir tasarıma geçtiği telefon, sahip olduğu tasarım ve özellikleriyle atom karınca benzetmesini hak ederek özel bir yer kazanıyor. Tüm detaylar ve yorumlarımız videoda. 

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zdniz 1 yıl en beğenilen
Ne simetrisi abi telefon resmen şişko adamlar o cihaza o kalınlıga 5000 mah batarya koyuyor. Sony ölmüş başınız sagolsun...
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ssbrutality 1 yıl
Erdi Özüağ Teknoloji Bakanı yada onun baş danışmanı olsa yeridir. Seside kısılmak üzere işimi yapayım diye. Helal olsun böyle özverili insanlara. Memurlar dahil herkes işini böyle seve oynaya yapsa hakkını verse bugün Norveç idik.
Erdi Özüağ Teknoloji Bakanı yada onun baş danışmanı olsa yeridir. Seside kısılmak üzere işimi yapayım diye. Helal olsun böyle özverili insanlara. Memurlar dahil...
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aytek66 1 yıl
Yahu şu telefonların patates oluşunu artık ele güzel oturuyor diye lanse etmeyin reyis. Normal incecik telefonda elimize güzel oturuyor, kalın telefonları ince göstermek için kenarlarını biraz törpüleyip illüzyon yaratmaya çalışıyorlar. 2018'in Mart'ında millet yemiyor artık bunları
Yahu şu telefonların patates oluşunu artık ele güzel oturuyor diye lanse etmeyin reyis. Normal incecik telefonda elimize güzel oturuyor, kalın telefonları ince ...
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Awsful 7 ay
Bu telefonu Turkiyede nasil bulabiliriz ? Getiren var mi?
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ouzqan 7 ay Awsful
sahibindene bak hocam arada sırada XZ2 satışa sunuluyor. Belki Compact olanı da gertiren olabilir .
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DH Misafiri 1 yıl
Atom karınca mı? Yavru Fil mi? 12.1 mm kalınlık olur mu bu devirde.
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september28th 1 yıl
compact falan değil bu cihaz. çirkin. tek söyleyebileceğim bu.
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smsmart 1 yıl
Parmak izini oraya arkaya almak nedir Sony Bey? Hayal kırıklığına uğradım. XzP iyi ki varsın.
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DH Misafiri 1 yıl
Sony bitmiş okeye dönüyor,sony seven vw kullanan biri olarak 2015 model telefonum bu modellerden daha modern duruyor. Geçmiş olsun sony
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CR7_35 1 yıl
Bu boyutta en güçlü telefon okey Sony diyor ki bende donanımın kralı var en güçlü benim evet öyle.
Japon olarak illa farklı mı olacaksınız arkadaş 12 mm kalınlık nedir ya 8 mm nin altına indiler kalınlıkta sonra 8-8.5 arası oldu hadi 9-9.5 mm yap sende 1.2 cm nedir ya bide bombe vermişler arkaya önden Nokia arkadab HTC gibi çakma bi telefon olmuş gerçek Sony bu değil.
Sony hayranı olarak Amiral gemisini bekleyeceğiz hali hazırda XZ1 ve XZ Premium kullananların geçiş yapacağı bi telefon değil.
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sui_cast 1 yıl
çift kamera olsaydı her türlü favorimdi.. Çok büyük ekran sevmiyorum..Kullanamıyorum tek elle.. Eylüle kadar bekler ona göre kararımı veririm..
çift kamera eksik..
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ouzqan 1 yıl
Bu telefon gelmeyecek beyler.
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a_y_k_u_t 1 yıl
5" e atom karınca der olmuşuz vay be :D
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TearsForFears 1 yıl
Ben telefonu beğendim bana göre 1-2 eksiği var;
-3.5mm kulaklık girişinin kalkması
-Parmak izi okuyucusunun arkaya alınması
-Malzeme kalitesi ve yekpare kasa olmayışı
Xz1 in yekpare metal kasası çok güzeldi onun gibi bir kasayla gelse büyük ihtimalle direk alırdım.
Türkiye'de satılıp satılmayacağı belli değil Xz1 compact gelmemişti büyük ihtimalle buda gelmeyecektir. Xz2 yi siteye koymuşlar ama xz2 compactı koymamışlar. Xz2 800 Xz2c ise 600 euro diye okudum fiyatlarını. 600 euro TR'de 2500 tl gibi bir rakamdan satılabilirse mükemmel olacaktır. S9'un 4600 TL, v30 un 4400 TL olduğu şu zamanda sony xz2 compact donanımıyla hiçte geri kalmayacak ama yarı fiyatına alınabilecek bir telefon.
Kalınlığa tepki gösterenler herhalde önceki compact modelleri bilmiyorlar. Önceki compact modelleri yaklaşık 10 mm kalınlığa sahipti, xz2 compact ise kavisli tasarımıyla 12 mm yi çok ciddi hissettirmeyecektir. Batarya daha fazla olabilirdi eleştirilerine katılıyorum fakat xz1 de batarya sıkışmasın diye boşluk bıraktığına dair haberler görmüştüm. Yaklaşık 2900 mah batarya 5 inç 1080p ekran için fazlasıyla yeterli olacaktır. 5.8 inç 2k ekranlı s9 da 3000 mah batarya var aradaki 130 mah farkı ekran boyutu ve çözünürlüğü çok rahat kapatacak hatta fark atacaktır :)
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