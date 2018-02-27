Sony Xperia XZ2 Compact'ı inceledik: Atom Karınca

Sony yeni nesil akıllı telefonlarını tanıttı. Xperia XZ2 yenilenen tasarımla birlikte minyatür kasasında yüksek performanslı bileşenler sunuyor. Tüm detaylar ve izlenimlerimiz bu videoda.

Sony yeni nesil Xperia XZ2 Compact akıllı telefonunu duyurdu ve biz de hemen bir tanesini inceledik ve deneyimlerimizi bu videoda sizler için aktardır. Sony'nin yıllardır gelen eleştiriler sonrasında yeni bir tasarıma geçtiği telefon, sahip olduğu tasarım ve özellikleriyle atom karınca benzetmesini hak ederek özel bir yer kazanıyor. Tüm detaylar ve yorumlarımız videoda.